Samsung Galaxy F70 5G भारत में लॉन्च, बजट फोन में 5000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

स्मार्टफोन खरीदते समय अगर आपकी पहली पसंद Samsung है, लेकिन बजट 20 हजार रुपये के आसपास है, तो कंपनी ने आपके लिए नया फोन पेश किया है. Samsung Galaxy F70 5G भारत में लॉन्च हो गया है. इसकी शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है. लॉन्च ऑफर के साथ इसकी इफेक्टिव कीमत 17,999 रुपये तक पहुंच सकती है. फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा, Super AMOLED स्क्रीन और 5,000mAh की बैटरी दी गई है.

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इस फोन की खास बात यह है कि कंपनी ने स्क्रीन सेफ्टी के लिए Gorilla Glass Victus दिया है. इसके साथ कैमरे में OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन भी मिलता है. ये फीचर्स आम तौर पर फोन खरीदने वालों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या Galaxy F70 5G इस कीमत पर दूसरे फोन को कड़ी टक्कर दे पाएगा? आइए इसकी कीमत, फीचर्स और जरूरी बातों को समझते हैं.

Samsung Galaxy F70 5G की कीमत और पहली सेल

Samsung Galaxy F70 5G दो वेरिएंट में आया है. इसके 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 19,999 रुपये है. वहीं, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए 22,999 रुपये खर्च करने होंगे.

लॉन्च ऑफर के तहत बैंक छूट मिलने पर फोन की शुरुआती इफेक्टिव कीमत 17,999 रुपये हो सकती है. ध्यान रहे कि यह कीमत ऑफर की शर्तें पूरी करने वाले ग्राहकों के लिए है. बिना योग्य बैंक कार्ड के फोन की कीमत अलग हो सकती है.

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फोन की पहली सेल 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे शुरू होगी. इसे Flipkart, Samsung की आधिकारिक वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकेगा. फोन दो रंगों में उपलब्ध होगा, जिनके नाम Vivid Violet और Bold Black हैं.

फोन में और क्या है खास?

फोन की मोटाई करीब 7.5 मिलीमीटर और वजन लगभग 192 ग्राम है. यानी बड़ी स्क्रीन के बावजूद यह बहुत मोटा फोन नहीं है. इसमें IP54 रेटिंग भी दी गई है, जो धूल और पानी की हल्की छींटों से सुरक्षा देती है. इसे पानी में डुबोना सुरक्षित नहीं माना जाना चाहिए.

50MP कैमरे में OIS, फोटो और वीडियो में मिलेगी मदद

Samsung Galaxy F70 5G में 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है. इसकी खासियत OIS सपोर्ट है. OIS कैमरा सेंसर या लेंस की हलचल को संभालने में मदद करता है, जिससे हाथ थोड़ा हिलने पर तस्वीर धुंधली होने का खतरा कम हो सकता है. कम रोशनी में फोटो लेते समय भी यह मददगार हो सकता है.

पीछे की तरफ रियर कैमरे के साथ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिलता है. अल्ट्रा-वाइड कैमरे से बड़ी जगह या ज्यादा लोगों को एक फ्रेम में शामिल किया जा सकता है, जबकि मैक्रो कैमरा पास से छोटी चीजों की तस्वीर लेने के काम आता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

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बड़ी AMOLED स्क्रीन और 5,000mAh बैटरी

फोन में 6.7 इंच की Full HD+ Super AMOLED स्क्रीन दी गई है. यह 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. आम 60Hz स्क्रीन की तुलना में 90Hz पर स्क्रॉलिंग और कुछ एनिमेशन ज्यादा सहज दिखाई दे सकते हैं. AMOLED स्क्रीन में गहरे काले रंग और बेहतर कंट्रास्ट भी देखने को मिलते हैं, जिससे वीडियो देखने का अनुभव अच्छा हो सकता है.

Galaxy F70 5G में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है. यह क्षमता सामान्य रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन बैटरी कितनी देर चलेगी, यह स्क्रीन की ब्राइटनेस, नेटवर्क, गेमिंग और ऐप के इस्तेमाल पर निर्भर करेगा.

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर में क्या मिलेगा?

Samsung Galaxy F70 5G में कंपनी का इनहाउस Exynos 1330 प्रोसेसर दिया गया है. यह 5G नेटवर्क सपोर्ट करता है और रोजमर्रा के काम, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और सामान्य गेमिंग के लिए बनाया गया है. फोन में 4GB या 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज का विकल्प मिलता है. जरूरत पड़ने पर माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प भी दिया गया है.

सॉफ्टवेयर के मामले में Samsung ने चार जेनेरेशन तक Android ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है. लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए यह अहम हो सकता है, क्योंकि नियमित अपडेट से नए फीचर और सुरक्षा सुधार मिल सकते हैं.

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फोन में Circle to Search, Google Gemini, Samsung Wallet, Quick Share और Samsung Knox जैसे फीचर भी मिलते हैं. सर्कल टु सर्च की मदद से स्क्रीन पर दिखाई दे रही किसी चीज को घेरकर खोजा जा सकता है. वहीं, Knox सुरक्षा से जुड़े फीचर फोन में मौजूद निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं.

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