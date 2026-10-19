10,000mAh बैटरी वाला Redmi फोन आ रहा है, 165Hz स्क्रीन और गेमिंग चिप भी मिलेगी

चीनी स्मार्टफोन मेकर Xiaomi एक नया गेमिंग फोन लेकर आ रही है. सब ब्रांड रेडमी के नए फोन Redmi K100 को चीन में 27 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत 10,000mAh की बैटरी बताई जा रही है. इसके अलावा इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट वाली बड़ी स्क्रीन, गेमिंग के लिए अलग चिप और Bose की ट्यूनिंग वाले स्पीकर मिलने की जानकारी सामने आई है.

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Redmi ने फोन का डिजाइन और कुछ फीचर्स आधिकारिक तौर पर दिखाए हैं, जबकि बैटरी और चार्जिंग से जुड़ी कुछ जानकारियां रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं. ऐसे में लॉन्च से पहले सभी स्पेसिफिकेशन को पक्का मानना सही नहीं होगा. फिर भी अब तक सामने आई जानकारी बताती है कि कंपनी इस फोन में बैटरी और गेमिंग पर खास ध्यान दे रही है.

10,000mAh बैटरी, क्या फोन कई दिन चलेगा?

Redmi K100 में 10,000mAh की बैटरी मिलने की खबर है. आम तौर पर स्मार्टफोन में 5,000mAh के आसपास की बैटरी देखने को मिलती है. ऐसे में अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो K100 की बैटरी कैपेसिटी आम फोन से काफी ज्यादा होगी.

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बड़ी बैटरी का फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो लंबे समय तक गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं या फोन पर लगातार काम करते हैं. हालांकि, सिर्फ बैटरी की कैपेसिटी देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि फोन कितने दिन चलेगा.

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फोन में 100W फास्ट चार्जिंग मिलने की भी चर्चा है. लेकिन इसकी चार्जिंग स्पीड और बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में लगने वाला समय लॉन्च के बाद ही साफ होगा.

गेमिंग के लिए अलग चिप, 165Hz की स्क्रीन

Redmi K100 में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया जाएगा. इसके साथ D2 नाम की अलग डिस्प्ले चिप भी मिलेगी, जिसे गेमिंग के दौरान ग्राफिक्स और फ्रेम रेट बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

कंपनी के मुताबिक, फोन 40 से ज्यादा गेम में 165fps तक गेमिंग सपोर्ट करेगा. आसान भाषा में समझें तो सपोर्टेड गेम में स्क्रीन पर हर सेकंड ज्यादा फ्रेम दिखाए जा सकते हैं, जिससे मूवमेंट ज्यादा स्मूद महसूस हो सकता है. हालांकि, इसका फायदा गेम के सपोर्ट और फोन की सेटिंग पर निर्भर करेगा.

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फोन में 6.83 इंच की स्क्रीन दी जाएगी, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी. ज्यादा रिफ्रेश रेट का फायदा खासकर तेज गेम खेलने और स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल करने के दौरान मिल सकता है. कंपनी ने स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स तक बताई है.

Bose की ट्यूनिंग वाले स्पीकर भी मिलेंगे

Redmi K100 के पीछे कैमरा मॉड्यूल के पास 'Sound by Bose' की ब्रांडिंग दिखाई गई है. इससे पता चलता है कि फोन के स्पीकर को Bose की ट्यूनिंग के साथ पेश किया जाएगा. यह उन लोगों के लिए दिलचस्प हो सकता है जो फोन पर फिल्में, वीडियो और गेम खेलते समय बेहतर आवाज चाहते हैं.

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डिजाइन में मिलेगा नया हरा रंग

Redmi ने K100 को Firefly Green नाम के हरे रंग में दिखाया है. फोन में फ्लैट बैक पैनल, मेटल फ्रेम और पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा. इसमें दो रियर कैमरे और LED फ्लैश दिखाई देते हैं. फोन के कैमरा सेंसर, फ्रंट कैमरा और फोटोग्राफी फीचर्स की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

कीमत कितनी होगी और भारत में कब आएगा?

Redmi K100 को चीन में 27 अक्टूबर को शाम 7 बजे लॉन्च किया जाएगा. भारत के समय के हिसाब से यह कार्यक्रम शाम 4:30 बजे होगा. इसकी कीमत को लेकर अभी कंपनी ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. कुछ रिपोर्ट्स में चीन में इसकी शुरुआती कीमत करीब 3,500 युआन बताई गई है, लेकिन इसे पक्की कीमत नहीं माना जा सकता.

भारत में Redmi K100 लॉन्च होगा या नहीं, इस बारे में भी कंपनी ने अभी घोषणा नहीं की है. इसलिए भारतीय कीमत और बिक्री की तारीख का इंतजार करना होगा.

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