IND vs SL: कैच हो तो ऐसा! शुभमन गिल ने मैदान पर किया करिश्मा? बल्लेबाज को भरोसा ही नहीं हुआ

भारत और श्रीलंका के बीच चौथे दिन के दूसरे सेशन में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने शानदार वापसी कर ली है. चौथे दिन टी ब्रेक तक श्रीलंका ने तीन विकेट खोकर 199 रन बना लिए. श्रीलंका की टीम अब पहली पारी के आधार पर भारत से महज 14 रन पीछे है.

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शुरुआती झटके के बाद क्रीज पर चट्टान की तरह डटे पसिंदु सूरियाबंडारा एक छोर से टीम को संभाले रखा है. कामिंदु मेंडिस ने भी उनका भरपूर साथ दिया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में वह अपना विकेट गंवा बैठे.

इस जबरदस्त प्रदर्शन से श्रीलंका का हौसला बुलंद है. श्रीलंका की निगाहें अब आखिरी सेशन में भी दमदार प्रदर्शन करते हुए मैच को पांचवें दिन तक खींचने पर हैं. अगर किस्मत ने थोड़ा साथ दिया तो वे इस हारते हुए मुकाबले को शान से ड्रॉ कराने में कामयाब हो सकते हैं.

गिल ने चौथे दिन किया कमाल

दूसरी तरफ मैच के चौथे दिन कप्तान शुभमन गिल ने कुछ ऐसा किया जिसने भारत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया. श्रीलंका के बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस (55 रन) भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन चुके थे, लेकिन गिल की फुर्ती ने उनकी इस बेहतरीन पारी पर विराम लगा दिया.

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कृष्णा के जाल में फंसे मेंडिस

प्रसिद्ध कृष्णा की एक तेज और उछाल लेती बाउंसर को मेंडिस ने पुल करने की कोशिश की. इससे पहले भी मेंडिस कृष्णा की शॉर्ट गेंदों पर चौके-छक्के जड़ चुके थे, तो उनका हौसला बुलंद था. लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया. गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में स्क्वायर लेग की तरफ ऊंची उड़ गई.

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गिल ने पकड़ा जबरदस्त कैच

गिल गेंद से काफी दूर खड़े थे. उन्होंने बिना एक पल गंवाए पीछे की तरफ दौड़ना शुरू किया, अपनी नजरें पूरी तरह बॉल पर जमाए रखीं और सही समय पर आगे की ओर जबर्दस्त डाइव लगाकर दोनों हाथों से एक चमत्कारी कैच लपक लिया. इस फ्लाइंग कैच को देखकर मैदान में मौजूद हर कोई हैरान रह गया.

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