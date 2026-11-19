GTA 6 का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. 13 साल के लंबे इंतजार के बाद 19 नवंबर को Rockstar Games ने अपना नया गेम Grand Theft Auto VI रिलीज कर दिया.

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इस गेम का क्रेज ऐसा है कि आम गेमर्स से लेकर बड़े-बड़े लोग तक इसके दीवाने नजर आ रहे हैं. अब इस लिस्ट में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी जुड़ गया है. उन्होंने GTA 6 के अनलॉक होने का इंतजार करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है, जो काफी दिलचस्प है.

11:59 बजे से स्क्रीन पर लगाए बैठे थे नजरें

राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वह टीवी के सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं. उनके हाथ में गेमिंग कंट्रोलर है और सामने टीवी स्क्रीन पर GTA 6 का काउंटडाउन चल रहा है. वह लगातार स्क्रीन पर नजरें लगाए बैठे हैं और गेम के अनलॉक होने का इंतजार कर रहे हैं.

जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है और गेम अनलॉक होता है, राघव चड्ढा कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं. उनका यह रिएक्शन दिखाता है कि GTA 6 को लेकर गेमर्स कितने एक्साइटेड हैं.

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11:59 PM इतना लंबा कभी नहीं लगा

इस वीडियो के साथ राघव चड्ढा ने मजेदार कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने कहा, '11:59 PM has never felt this long. #GTA6 A little glimpse of life beyond Parliament.'

यानी 11:59 बजे से 12 बजने तक का इंतजार उन्हें काफी लंबा लगा. उन्होंने इस पोस्ट के जरिए संसद से अलग अपनी जिंदगी का एक गेमिंग वाला अंदाज भी दिखाया है.

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क्या है GTA 6 की कहानी?

GTA 6 में इस बार खिलाड़ियों को Vice City की दुनिया में जाने का मौका मिलेगा. यह शहर अमेरिका के फ्लोरिडा से प्रेरित काल्पनिक राज्य Leonida में मौजूद है. गेम में Lucia Caminos और Jason Duval दो मुख्य किरदार हैं. दोनों छोटे-मोटे अपराधों से जुड़े हैं, लेकिन आगे चलकर एक बड़ी साजिश में फंस जाते हैं.

GTA 5 के करीब 13 साल बाद आए इस नए गेम को लेकर लंबे समय से चर्चा थी. अब इसकी रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर गेम से जुड़े वीडियो, मीम्स और फैंस के रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं. राघव चड्ढा का यह वीडियो भी इसी गेमिंग क्रेज की एक झलक है.

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