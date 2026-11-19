क्रिकेट में किसी बड़े खिलाड़ी का बेटा होना जितना आसान दिखाई देता है, हकीकत में उतना ही मुश्किल भी होता है. पिता की शोहरत के साथ उम्मीदों का बोझ और हर प्रदर्शन पर तुलना का दबाव भी जुड़ा होता है. टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर को भी इसी दौर से गुजरना पड़ा. उनके खेल से पहले उनके सरनेम की चर्चा होती थी. आलोचकों के निशाने पर भी उनका नाम रहा. लेकिन अब अंडर-19 एशिया कप में बल्ले से धमाका कर आर्यवीर ने बता दिया है कि उनमें अपनी अलग पहचान बनाने का दम है.

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भारत को अंडर-19 एशिया कप का खिताब दिलाने में आर्यवीर ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 361 रन बनाए, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल रहे. उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भी आर्यवीर ने दबाव के बीच 58 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. भारत ने इस रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया. 338 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने आखिरी समय तक संघर्ष किया और बाजी मार ली.

VIDEO | Mumbai, Maharashtra: Former cricketer Virender Sehwag says son Aryavir has earned respect with big scores, silenced surname critics. #VirenderSehwag #AryavirSehwag (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/B2JIHdrMij — Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2026

इस प्रदर्शन के बाद पिता वीरेंद्र सहवाग भी बेहद खुश हैं. उन्होंने गुरुवार को पीटीआई से बातचीत में कहा कि बड़े सरनेम के साथ आने वाली आलोचना को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आर्यवीर ने अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत का जरूरी सम्मान हासिल किया है.

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सहवाग ने कहा, 'मैं खुश हूं कि आर्यवीर ने भारत की अंडर-19 एशिया कप जीत में योगदान दिया. खासकर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उसका प्रदर्शन शानदार रहा. उसने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि बड़ी पारियां भी खेलीं. मैं पूरी टीम को इस जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं.'

'सम्मान चाहिए तो बड़े स्कोर बनाने होंगे'

सहवाग ने बताया कि वह आर्यवीर को हमेशा एक ही बात समझाते थे कि अगर क्रिकेट में सम्मान हासिल करना है तो बड़ी पारियां खेलनी होंगी. इस टूर्नामेंट में बेटे ने उनकी इसी सीख को मैदान पर उतारकर दिखाया.

सहवाग ने कहा, 'मैं उससे हमेशा कहता था कि अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो बड़े स्कोर बनाने होंगे. उसने इस टूर्नामेंट में वही करके दिखाया है.'

सरनेम पर उठे सवाल, अब प्रतिभा की चर्चा

सहवाग के मुताबिक, किसी खिलाड़ी को तब तक उसके नाम से ही आंका जाता है, जब तक वह मैदान पर उतरकर अपना प्रदर्शन नहीं दिखाता. आर्यवीर को भी अपने सरनेम की वजह से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. हालांकि, अब उनके प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि उनमें प्रतिभा है और वह बड़े मंच पर अच्छा खेल दिखा सकते हैं.

पूर्व भारतीय ओपनर ने कहा, 'जब तक आप किसी खिलाड़ी को खेलते हुए नहीं देखते, तब तक आप सिर्फ उसका नाम जानते हैं. लेकिन जब वह प्रदर्शन करता है तो आप कहते हैं कि उसमें प्रतिभा है. आर्यवीर को भी अपने सरनेम के कारण काफी आलोचना झेलनी पड़ी. हो सकता है कि भविष्य में भी उसे इसका सामना करना पड़े, लेकिन अब हर कोई जानता है कि उसमें प्रतिभा है और वह प्रदर्शन कर सकता है. मुझे लगता है कि आगे उसे देश का प्यार ही मिलेगा.'

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जीत के बाद पिता ने किया वीडियो कॉल

पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत के बाद सहवाग ने बेटे से वीडियो कॉल पर बात भी की. भारत की इस जीत ने पूरे टूर्नामेंट में आर्यवीर के शानदार प्रदर्शन पर खिताबी मुहर लगा दी. अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस प्रदर्शन को आगे भी दोहराने की होगी. क्योंकि सहवाग की छाया से निकलकर अपने नाम का डंका बजाने के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, लगातार बड़ी पारियां खेलनी होंगी.

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