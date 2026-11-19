उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में आयोजित रामकथा में कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की. भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और कुंडा विधायक राजा भैया भी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने. दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे लोग चौंक जाते हैं.

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राजा भैया ने छीना माइक

असल में हुआ ये कि रामकथा आयोजन में पवन सिंह, राजा भैया और धीरेंद्र शास्त्री सभी एक ही मंच पर साथ मौजूद होते हैं. राजा भैया जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पवन सिंह को माइक दे रहे हैं सभी ध्यान से सुने. वो पवन सिंह को माइक दे देते हैं. पवन सिंह बोलने वाले होते हैं कि राजा भैया उनसे माइक छीन लेते हैं.

राजा भैया, पवन सिंह से माइक छीनकर कहते हैं कि कार्यक्रम में मौजूद धनंजय सिंह और प्रिंसु का नाम परिचय में नहीं लिया गया. उन्होंने इस चूक के लिए माफी मांगी और कहा कि यह लिखने वाले की गलती थी, लेकिन इसमें उनकी अपनी भी चूक थी. राजा भैया का ये एक्शन देखकर वहां मौजूद लोग और धीरेंद्र शास्त्री जोर-जोर से हंसने लगते हैं. लेकिन पूरे मामले में पवन सिंह ने खुद को काफी अच्छे से संभाला.

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पवन सिंह ने इस दौरान शांति से रिएक्ट किया. बाद में जब उन्हें माइक वापस मिला, तो उन्होंने कथा सुनकर दिल गदगद होने की बात कही और राजा भैया को इस अवसर के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने अपनी म्यूजिक टीम से ‘ए स्केल’ लगाने को कहा और मंच पर भजन गाया, जिस पर पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा.

वायरल वीडियो पर फैंस ने किया रिएक्ट

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रहीं. कुछ लोग राजा भैया के इस अचानक अंदाज को मजेदार मान रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि इसे बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था. एक यूजर ने लिखा, पावर स्टार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था. दूसरे ने मजाक में कहा, जब पावर मिलती है सुपरपावर से. कई लोगों ने कहा कि पवन सिंह ने जिस तरह शांति से रिएक्ट किया उनकी तारीफ बनती है. हमेशा टशन में रहने वाले पावर स्टार का ये शांत स्वभाव हर किसी को भा गया.

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