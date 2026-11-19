गेमिंग की दुनिया में मशहूर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो (GTA) सीरीज को शायद ही कोई गेमिंग पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं जानता होगा. यह दुनिया की सबसे पॉपुलर गेम सीरीज में से एक है. इस गेम ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं. इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों ने भी GTA का नाम जरूर सुना होगा.

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19 नवंबर 2026 को 13 साल बाद GTA 6 लॉन्च हुआ है और इंटरनेट पर इस गेम को लेकर लोगों के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने GTA की ट्रेंडिंग का हिस्सा बनते हुए भारत के विकास की झलक दिखाई है. आइए जानते हैं इस पोस्ट के बारे में.

GTA 5 और GTA 6 के लॉन्च के बीच भारत में हुआ विकास

दरअसल, GTA 5 साल 2013 में लॉन्च हुआ था, जबकि GTA 6 साल 2026 में आया है. इन दोनों गेम के लॉन्च के बीच के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा है. पोस्ट में इसी दौरान भारत में हुए बदलावों को दिखाया गया है.

पोस्ट में सबसे पहले GTA 5 और GTA 6 के बीच भारत में हुए बदलावों की बात की गई है. इसके बाद साल 2013 यानी GTA 5 के लॉन्च के समय भारत की आर्थिक स्थिति को ग्राफ के जरिए दिखाया गया है. वहीं, इसके नीचे GTA 6 के दौर में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया गया है.

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गरीबी के आंकड़ों से दिखाया भारत का बदलाव

पोस्ट में गरीबी के आंकड़ों के जरिए भी भारत में हुए बदलाव को दिखाया गया है. पोस्ट के मुताबिक, GTA 5 के लॉन्च के समय यानी साल 2013 में गरीबी का आंकड़ा 27% था, जो GTA 6 के दौर यानी साल 2026 में घटकर 2.6% रह गया है. इसके अलावा स्वच्छता के आंकड़ों को भी दिखाया गया है. पोस्ट के मुताबिक, साल 2013 में यह आंकड़ा 39% था, जो अब 100% बताया गया है.

इसी तरह सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत की तरक्की को भी GTA के थीम के जरिए दिखाया गया है. पोस्ट में बताया गया है कि साल 2013 में भारत की सोलर क्षमता 2.82 GW थी, जो अब बढ़कर 175 GW हो चुकी है.

स्पेस स्टार्टअप और रेलवे में भी दिखाया बदलाव

पोस्ट में स्पेस स्टार्टअप के क्षेत्र में हुए बदलाव को भी दिखाया गया है. इसमें बताया गया है कि GTA 5 के दौर में भारत में स्पेस स्टार्टअप का ऐसा बूम नहीं था, जबकि आज भारत में 440 स्पेस स्टार्टअप हैं.

इसके अलावा रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के आंकड़े भी शेयर किए गए हैं. पोस्ट के मुताबिक, पहले करीब 20% रेलवे नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जबकि अब यह आंकड़ा बढ़कर 99.6% हो गया है.

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इसी तरह डेटा की कीमतों में आए बदलाव को भी दिखाया गया है. साल 2013 में 1GB डेटा की कीमत करीब 308 रुपये थी, जो अब घटकर 7.1 रुपये रह गई है.

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डिफेंस के आंकड़ों पर भी हुई बात

पोस्ट के मुताबिक, साल 2013 में भारत डिफेंस का बड़ा इंपोर्टर था, जबकि अब साल 2026 में भारत डिफेंस का एक्सपोर्टर बन गया है. भारत अब 80 से ज्यादा देशों में डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट कर रहा है.

इसके साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ हुई कार्रवाई में आए बदलाव को भी बताया गया है. पोस्ट के मुताबिक, पहले 182 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, लेकिन आज के समय में ऐसे जिलों की संख्या घटकर जीरो हो गई है.

ये सभी आंकड़े काफी नए और ट्रेंडिंग अंदाज में दिखाए गए हैं. GTA 6 के लॉन्च के दौरान इंटरनेट पर इस गेम को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इसी बीच इस पोस्ट के जरिए भारत के विकास की कहानी को GTA के ट्रेंड से जोड़कर दिखाया गया है.



GTA 6 के बहाने CM सरमा ने दिखाया गुवाहाटी का विका

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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI (GTA 6) की ग्लोबल रिलीज को गुवाहाटी के तेजी से हो रहे विकास से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया. उनका यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया.

GTA VI may be launching today, but Guwahati is busy unlocking its own upgrades and bonus levels. And trust us it's going to be epic. https://t.co/P4Qhgeb3n3 — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 19, 2026

X पर पोस्ट शेयर करते हुए सरमा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जहां गेमर्स GTA 6 की वर्चुअल दुनिया में नए लेवल एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहीं गुवाहाटी भी असल जिंदगी में अपने नए अपग्रेड और बोनस लेवल अनलॉक कर रहा है.

इस पोस्ट के जरिए उन्होंने गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख गेटवे के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की कोशिशों को दिखाया.

इसमें आधुनिक गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल रिवरफ्रंट हब, नए फ्लाईओवर और बेहतर बनाए गए सार्वजनिक स्थानों का जिक्र किया गया है. इस तरह पॉप कल्चर और GTA 6 के ट्रेंड का इस्तेमाल करते हुए गुवाहाटी में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लोगों के सामने पेश किया गया.



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