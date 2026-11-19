टेक सेक्टर में चल रही छंटनी के दौर ने बेंगलुरु के एक परिवार को गहरी चिंता में डाल दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक शख्स ने दावा किया है कि उनकी पत्नी 6 महीने की प्रेगनेंट हैं और पिछले 9 साल से भी ज्यादा समय से दिग्गज कंपनी क्वालकॉम में काम कर रही हैं. इसके बावजूद उन्हें कंपनी की छंटनी प्रक्रिया में शामिल किए जाने का संकेत मिला है.

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पति ने रेडिट पर अपनी पूरी परेशानी साझा करते हुए लोगों से सवाल पूछा कि क्या किसी प्रेगनेंट कर्मचारी को नौकरी से निकालना कानूनी रूप से सही है? उन्होंने यह भी जानना चाहा कि ऐसे हालात में क्या कोई कानून कर्मचारी को सुरक्षा देता है या उसे अतिरिक्त मुआवजा मिल सकता है.

अगले हफ्ते मिल सकती है छंटनी की सूचना

शख्स ने क्वालकॉम से जुड़े रेडिट पेज पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मेरी पत्नी अभी 6 महीने की प्रेगनेंट हैं और क्वालकॉम बेंगलुरु में 9 साल से ज्यादा समय से काम कर रही हैं. उन्हें संकेत दिया गया है कि वे छंटनी से प्रभावित हुई हैं. इसकी आधिकारिक सूचना अगले सप्ताह मिलेगी."

पोस्ट के साथ बेंगलुरु की लोकेशन दर्ज थी, जिससे साफ है कि महिला कंपनी के बेंगलुरु ऑफिस में कार्यरत हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में भारत में करीब 1,000 पदों पर कटौती की है. भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली-एनसीआर और चेन्नई स्थित क्वालकॉम के दफ्तरों में लगभग 20,000 कर्मचारी काम करते हैं, जबकि दुनियाभर के 52,000 कर्मचारियों में से करीब 3,600 लोगों की छंटनी किए जाने की उम्मीद है.

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कंपनी और HR को पहले से थी प्रेगनेंसी की जानकारी

पति के अनुसार, उनकी पत्नी ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कंपनी को समय रहते सूचित कर दिया था. मैनेजर को 3 महीने पहले ही अनौपचारिक रूप से बता दिया गया था, जबकि छंटनी से करीब एक महीने पहले आधिकारिक ईमेल भी भेजे गए थे.

यूजर ने लिखा, "कंपनी को उनकी प्रेगनेंसी के बारे में एक महीने से ज्यादा समय से पता है. एचआर (HR), मैनेजर, स्किप मैनेजर और लेवल-2 स्किप मैनेजर के साथ आधिकारिक ईमेल की पूरी कड़ी मौजूद है. घर से काम (WFH) करने की मांग, छुट्टियों और मैटरनिटी लीव शुरू होने की तारीख को लेकर एचआर टिकट भी बनाए गए थे."

हालांकि, पति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि छंटनी का संकेत मिलते समय उनकी पत्नी मैटरनिटी लीव पर थीं या नहीं. आमतौर पर भारत में महिला कर्मचारी डिलीवरी की संभावित तारीख से अधिकतम 8 हफ्ते (56 दिन) पहले मैटरनिटी लीव ले सकती हैं.

कानूनी सुरक्षा और मैटरनिटी फायदों पर छिड़ी बहस

परेशान पति ने रेडिट पर पूछा कि क्या ऐसा करने की कानूनी इजाजत है, क्या उनकी पत्नी अतिरिक्त मुआवजे की हकदार हैं और उन्हें कौन-से रिकॉर्ड संभालकर रखने चाहिए? इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी राय दी:

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बड़े स्तर पर छंटनी का तर्क: एक यूजर ने कहा कि अगर महिला को प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, बल्कि कंपनी की बड़े स्तर पर हो रही छंटनी के तहत निकाला गया है, तो यह कानूनी हो सकता है. चूंकि क्वालकॉम कई अन्य कर्मचारियों को भी निकाल रही है, इसलिए यह साबित करना मुश्किल होगा कि उन्हें सिर्फ प्रेगनेंसी के कारण हटाया गया.

कानूनी सुरक्षा का दावा: वहीं, एक अन्य यूजर ने दावा किया कि बड़े स्तर की छंटनी का हिस्सा होने के बावजूद महिला कानून के तहत तय मैटरनिटी फायदों की हकदार हैं. यूजर ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का हवाला देते हुए कहा कि इसकी धारा 68 किसी भी महिला को नौकरी से निकालकर उसके मैटरनिटी लाभों से वंचित करने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहला मौका नहीं है जब किसी टेक कंपनी की छंटनी में प्रेगनेंट कर्मचारी के प्रभावित होने की बात सामने आई हो. इससे पहले डिजाइन प्लेटफॉर्म कैनवा की एक कर्मचारी ने भी कहा था कि कंपनी ने 1,271 कर्मचारियों की छंटनी के दौरान उन्हें मैटरनिटी लीव पर रहते हुए नौकरी से निकाल दिया था.

फिलहाल क्वालकॉम की इस 9 साल पुरानी कर्मचारी का परिवार अगले हफ्ते आने वाली आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहा है, ताकि वे अपने कानूनी अधिकारों और मिलने वाले लाभों को लेकर अगला कदम उठा सकें.

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