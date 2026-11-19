तेलंगाना ACB ने गुरुवार को हैदराबाद के तोलिचौकी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर एल रमेश नाइक को रंगे हाथों 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक, तय समय के बाद रेस्टोरेंट चलाने और ऑनलाइन फूड ऑर्डर पूरे करने की छूट देने के बदले हर महिने 50 हजार की रकम तय की गई थी. मौके पर इंस्पेक्टर के पास से चार लिफाफों में रखे 1.8 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी भी बरामद हुई.

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ACB की सिटी रेंज-1 टीम ने इंस्पेक्टर को उस वक्त पकड़ा, जब वह रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से 20 हजार रुपये ले रहे थे. ACB की प्रेस रिलीज के मुताबिक, इंस्पेक्टर ने शुरुआत में हर महीने 50 हजार रुपये देने की मांग रखी थी.

हालांकि, पहले महीने के लिए उन्होंने 10 हजार रुपये की छूट देने पर सहमति जताई. इसके बाद रकम 40 हजार रुपये तय हुई. इंस्पेक्टर इसी तय रकम की आधी किस्त यानी 20 हजार रुपये ले रहे थे, तभी ACB की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया.

रात 2 बजे तक खुला रखने और ऑनलाइन ऑर्डर की भी छूट

जांच एजेंसी के मुताबिक, रिश्वत के बदले इंस्पेक्टर ने रेस्टोरेंट को रात 1 बजे की तय समय सीमा के बाद भी एक घंटे तक खुला रखने का भरोसा दिया था. इतना ही नहीं, इस दौरान आने वाले ऑनलाइन फूड ऑर्डर भी पूरे करने की छूट देने की बात कही गई थी.

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चार लिफाफों में मिले 1.8 लाख रुपये

ACB ने इंस्पेक्टर के पास से रिश्वत के 20 हजार रुपये के अलावा 1.8 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी भी बरामद की. यह रकम चार अलग-अलग लिफाफों में रखी हुई थी. ACB के मुताबिक, इंस्पेक्टर ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और सरकारी जिम्मेदारी निभाने के बजाय निजी फायदा उठाने की कोशिश की.

फिलहाल रमेश नाइक को न्यायिक हिरासत के लिए नामपल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है. ACB ने साफ किया है कि मामले की जांच अभी जारी है. अब जांच एजेंसी बरामद नकदी और कथित रिश्वतखोरी से जुड़े दूसरे पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

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