Devuthani Ekadashi 2026: 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी है. इस दिन भगवान विष्णु के योग निद्रा से बाहर आते ही शुभ-मांगलिक कार्य पुन: आरंभ हो जाएंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि भगवान विष्णु के जागते ही जहां मेष, मिथुन, कन्या और धनु राशि वालों को लाभ होगा. वहीं, कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनकी किस्मत भगवान जागने के बाद भी सोई रहेगी. इन राशि वालों की किस्मत खुलने में अभी समय है. ग्रह-नक्षत्रों की चाल पर नजर डालें तो तीन राशियों को अभी कुछ समय और संघर्ष करना पड़ेगा. आइए जानते हैं.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. कारोबार में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं और कुछ फैसले उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं देंगे. निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें. फिलहाल जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचें. उधार या धन का लेन-देन बड़े विवाद की वजह बन सकता है. नौकरी और व्यापार से जुड़ी चुनौतियों का सामना धैर्य के साथ करना होगा. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं. इसलिए अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है. कई गैर जरूरी खर्च आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल सकते हैं. बैंक-बैलेंस में गिरावट आएगी. बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा. दांपत्य जीवन में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं. जीवनसाथी की सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें. पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों को भी विशेष सावधानी रखनी होगी. साझेदार के साथ किसी मुद्दे पर असहमति बढ़ सकती है. किसी महिला के साथ विवाद होने की आशंका भी है, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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मीन राशि

कारोबार से जुड़े लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. जरा सी लापरवाही के चलते आपको बड़ा घाटा झेलना पड़ सकता है. कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा हाथ से निकल सकता है, जिससे निराशा हो सकती है. स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. अपने आस-पास स्वच्छता बनाए रखें. खान-पान पर ध्यान दें. छोटे भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. इसलिए बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. पुराने मित्रों के साथ भी मतभेद उभरने की आशंका है.

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