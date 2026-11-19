तेलंगाना के वारंगल जिले में कर्ज और आर्थिक परेशानी से जूझ रहे एक पति-पत्नी ने सुसाइड कर लिया. दंपति ने सुसाइड से पहले अपने पालतू कुत्ते को भी मार दिया. उन्हें डर था कि उनके जाने के बाद कुत्ते की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा.

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कपल ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नाम चार पन्नों का एक नोट छोड़ा है. इसमें उन्होंने कर्ज चुकाने के दबाव और कर्ज देने वालों की तरफ से अपमानित किए जाने का जिक्र किया है. मृतकों की पहचान नल्लापोगुला संजय कुमार (60) और उनकी पत्नी शोभा (53) के रूप में हुई है. संजय निजी कार चलाते थे, जबकि शोभा दर्जी का काम करती थीं. यह घटना सोमवार देर रात की है.

50 हजार रुपये के कर्ज का जिक्र

चार पन्नों के नोट में दंपति ने दिव्या चंद्रिका नाम की एक महिला दर्जी पर परेशान करने और अपमानित करने का आरोप लगाया है. सुसाइड नोट के मुताबिक, कपल ने उनसे 50 हजार रुपये उधार लिए थे. वे करीब 11 महीने तक हर हफ्ते 750 रुपये ब्याज के तौर पर देते रहे.

दंपति का आरोप था कि एक हफ्ते ब्याज की रकम नहीं दे पाने पर उन्हें अपमानित किया गया. नोट में उन्होंने यह भी लिखा कि आर्थिक परेशानी के बावजूद पालतू कुत्ता रखने को लेकर लोग उनका मजाक उड़ाते थे. दंपति ने अपने नोट में पालतू कुत्ते का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि उन्हें डर था कि उनके सुसाइड के बाद कुत्ते की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा. इसी वजह से उन्होंने उसे भी मार दिया.

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दंपति ने मुख्यमंत्री से अपील की कि उनका अंतिम संस्कार पालतू कुत्ते के साथ किया जाए. उन्होंने अपने अंगों को दान करने की इजाजत देने की मांग भी की. उनके दो बेटे हैं, जो वारंगल से बाहर रहते हैं. नोट में उन्होंने परिवार से अपने बेटों को इस घटना की जानकारी नहीं देने की अपील की थी.

DGP बोले- बेहद दुखद घटना

पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है. पुलिस दंपति की मौत और नोट में लगाए गए कर्ज से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है. इस घटना पर तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक सीवी आनंद ने दुख जताया है. उन्होंने पुलिसकर्मियों और आम लोगों को कर्ज के जाल में फंसने से बचने की सलाह दी.

This is one of the saddest news I have heard in recent times. Repayment of rupees 750/- per week could not be made and respectable people do not like to be humiliated. Being a dog lover, felt even worse that their pet was also killed before they committed suicide, fearing who will feed it. Recently I am seeing many constables of the police force getting addicted to gaming apps , becoming indebted and committing suicide. We have taken up a campaign to educate our entire force against such addictions and social evils. I appeal to everyone including my dear police officers to not take to desperate measures like this as there will be some way out if you are brave and have to strength to face adversities. — CV Anand IPS (@CVAnandIPS) November 18, 2026

DGP सीवी आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हाल के दिनों में सुनी गई यह सबसे दुखद घटनाओं में से एक है. उन्होंने कहा कि हर हफ्ते 750 रुपये न चुका पाने और इसके लिए अपमानित किए जाने की बात बेहद परेशान करने वाली है. उन्होंने पालतू कुत्ते की मौत पर भी दुख जताया.

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DGP ने यह भी कहा कि उन्होंने हाल में कुछ पुलिस कांस्टेबलों को गेमिंग ऐप्स की लत में पड़ते देखा है. इसकी वजह से वे कर्ज में फंस रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग ने अपने कर्मचारियों को ऐसी लत और सामाजिक बुराइयों से बचाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है.

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