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WhatsApp ने बदले सिक्योरिटी फीचर्स! अनजान कॉल, पासवर्ड और Passkey में हुए बड़े बदलाव

वॉट्सऐप ने अकाउंट सिक्योरिटी को लेकर मौजूदा सिस्टम कुछ बदलाव किए हैं. अनजान कॉल्स हों या OTP से अकाउंट लॉगिन और Passkey. बदलाव इन सब में हुआ है. आइए जानते हैं वॉट्सऐप के नए बदलावा के बारे में.

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वॉट्सऐप सिक्योरिटी में बदलाव
वॉट्सऐप सिक्योरिटी में बदलाव

WhatsApp इस्तेमाल करते हैं तो यह बदलाव आपके काम का है. अगर कोई स्कैमर आपका OTP हासिल कर ले, तो भी अब उसके लिए आपका वॉट्सऐप अकाउंट हैक करना आसान नहीं होगा. वॉट्सऐप ने अकाउंट सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव किया है और पुराने 6 अंकों वाले Two-Step Verification PIN को ज्यादा मजबूत पासवर्ड सिस्टम में बदलने की तैयारी की है. इसके साथ ही एक अकाउंट में कई Passkey ऐड का विकल्प और अनजान नंबर से आने वाली कॉल के बारे में ज्यादा जानकारी भी दी जाएगी.

यह बदलाव ऐसे समय में आया है, जब वॉट्सऐप के जरिए OTP फ्रॉड, अकाउंट हैकिंग और सोशल इंजीनियरिंग के मामले यूजर्स के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं. वॉट्सऐप की पैरेंट कंपनी Meta ने 25 अगस्त को इन नए सिक्योरिटी फीचर्स का ऐलान किया है. कंपनी का कहना है कि इनका मकसद अकाउंट को यूजर के कंट्रोस में रखना और फ्रॉड करने वालों के लिए रास्ता मुश्किल बनाना है.

यह भी पढ़ें: Hi मैं... स्कैमर्स के इरादों को अब सूंघ लेगा WhatsApp, अनोखा है ये फीचर

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6 अंकों का PIN नहीं, अब बनेगा असली पासवर्ड

अब तक वॉट्सऐप की Two-Step Verification में यूजर को 6 अंकों का PIN सेट करना होता था. यानी कोई 123456 या डेट ऑफ बर्थ जैसा आसान नंबर भी इस्तेमाल कर सकता था. अब वॉट्सऐप इसे बदलकर लंबा पासवर्ड बनाने का ऑप्शन दे रहा है.

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इस पासवर्ड में अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसका फायदा यह होगा कि अगर किसी फ्रॉडस्टर के हाथ आपका OTP पहुंच भी जाए, तब भी उसे अकाउंट पर कब्जा करने के लिए दूसरी सुरक्षा को पार करना होगा. आसान शब्दों में कहें तो सिर्फ SMS कोड चुराकर वॉट्सऐप अकाउंट लेना पहले से मुश्किल हो जाएगा.

एक वॉट्सऐप अकाउंट में ऐड कर सकेंगे कई Passkeys

दूसरा बड़ा बदलाव Passkey से जुड़ा है. वॉट्सऐप का कहना है कि एक अरब से ज्यादा लोग पहले ही अपने अकाउंट के लिए Passkey सेट कर चुके हैं. अब यूजर एक ही वॉट्सऐप अकाउंट में एक से ज्यादा Passkeys जोड़ सकेंगे.

यह भी पढ़ें: WhatsApp ने भारत में शुरू किया उम्र पूछना, क्या बतानी पड़ेगी असली डेट ऑफ बर्थ?

यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के काम आएगा जो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों इस्तेमाल करते हैं. Passkey के जरिए वॉट्सऐप में फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या फोन के स्क्रीन लॉक से पहचान की पुष्टि की जा सकती है. यानी बार-बार OTP या PIN डालने की जरूरत कम हो सकती है. Passkey सेट करने के लिए WhatsApp में Settings > Account > Passkeys पर जाना होगा. 

अनजान नंबर से कॉल आएगी तो पहले मिलेगी जानकारी

तीसरा बदलाव उन लोगों के लिए काफी दिलचस्प है जो वॉट्सऐफ पर लगातार अनजान नंबरों से कॉल पाते हैं. एंड्रऑयड यूजर्स को अब किसी ऐसे नंबर की कॉल आने पर ज्यादा कॉन्टेक्स्ट दिखाई देगा, जो उनके कॉन्टैंक्ट्स में सेव नहीं है.

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वॉट्सऐप के मुताबिक यूजर यह देख सकेगा कि कॉल करने वाला नंबर किसी दूसरे देश का है या नहीं. साथ ही यह भी पता चल सकता है कि उस शख्स के साथ कोई कॉमन वॉट्सऐप ग्रुप हैं या नहीं. इसका मतलब यह नहीं है कि हर अनजान कॉल फ्रॉड होगी, लेकिन कॉल उठाने से पहले यूजर के पास फैसला लेने के लिए पहले से ज्यादा जानकारी होगी. फिलहाल यह फीचर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बताया गया है. 

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