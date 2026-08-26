स्कैम या कमाई? 25 अगस्त सस्पेंस के नाम पर एक शख्स ने बनाए ₹8.5 करोड़ रुपये! 1.61 लोगों ने दिए थे 500 रुपये

इंस्टाग्राम पर एक ऐसा स्कैम जैसा मामला सामने आया है जिसे जान कर हर लोग हैरान होंगे. इंस्टा पर एक रहस्यमयी अकाउंट ने कई दिनों तक लोगों के मन में 25 अगस्त को लेकर सस्पेंस बनाया. कहा गया कि उस दिन कुछ ऐसा सामने आएगा, जिसे देखने के बाद किसी को पछतावा नहीं होगा. लाखों लोग इंतजार करते रहे. वीडियो वायरल होने लगा और वीडियो में एक शख्स मास्क पहन कर लोगों से 25 अगस्त का इंतजार करने को कहता रहा.
जब 25 अगस्त आया तो लोगों को एक Telegram लिंक मिला और वहां 'बड़ा खुलासा' देखने के लिए करीब 500 रुपये चुकाने पड़े. अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस पूरे खेल से करोड़ों रुपये जुटाए गए, जबकि वीडियो देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ ठगी हो गई. लेकिन कैसे? इस खुलासे में क्या मिला हम आपको आगे बताते हैं.
25 अगस्त, बड़ा खुलासा
सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक अजीब तारीख चर्चा में थी- 25 अगस्त 2026. न कोई फिल्म रिलीज होनी थी, न किसी बड़े प्रोडक्ट का लॉन्च तय था और न ही कोई आधिकारिक ऐलान. फिर भी इंस्टाग्राम पर हजारों-लाखों लोग इस तारीख का इंतजार कर रहे थे.
इस अकाउंट का नाम 25.august.2026 है. अकाउंट से लगातार ऐसे वीडियो और रील्स पोस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें 25 अगस्त को किसी बड़े खुलासे का दावा किया जाता था. वीडियो में एक शख्स अपना चेहरा मास्क से ढके नजर आता था. क्या खुलासा होने वाला है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई. शायद यही रहस्य लोगों के ठगे जाने का कारण बना.
धीरे-धीरे अकाउंट वायरल हो गया और इसे लाखों लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर हर दिन एक ही सवाल पूछा जाने लगा- आखिर 25 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है?
25 अगस्त आया, लेकिन खुलासा Instagram पर नहीं हुआ
जिस दिन का लोगों को इंतजार था, वह आखिर आ गया. यूजर्स जब उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंचे तो उन्हें एक Telegram चैनल का लिंक मिला. बताया गया कि असली वीडियो या 'सीक्रेट' वहां देखने को मिलेगा.
Telegram पर पहुंचने के बाद तौर पर उस वीडियो को देखने के लिए यूजर्स से Telegram Stars के जरिए पेमेंट करने को कहा गया. वीडियो देखने के लिए करीब 250 स्टार्स, यानी लगभग 500 रुपये, खर्च करने पड़ रहे थे. कई लोगों ने सिर्फ यह जानने के लिए पैसे दे दिए कि आखिर इतने दिनों से जिस बड़े खुलासे का इंतजार कराया जा रहा था, वह क्या है.
500 रुपये देने के बाद क्या मिला?
यहीं सबसे ज्यादा विवाद हुआ. सोशल मीडिया पर सामने आए दावों के मुताबिक, पेमेंट करने के बाद लोगों को कोई सनसनीखेज खुलासा, बड़ी खबर या रहस्य नहीं मिला. इसके बजाय एक मोटिवेशनल वीडियो सामने आया, जिसमें समय बर्बाद न करने जैसी बातें कही गईं. यानी जिस रहस्य को लेकर कई दिनों तक जबरदस्त सस्पेंस बनाया गया था, उसका अंत एक सामान्य AI मोटिवेशनल कंटेंट से हुआ. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया तेजी से आने लगी और कई यूजर्स ने पूरे मामले को लेकर नाराजगी जताई.
8.5 करोड़ रुपये का दावा कहां से आया?
अब इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे वायरल हिस्सा पैसे से जुड़ा है. सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि करीब 1.66 लाख लोगों ने वीडियो देखने के लिए लगभग 500 रुपये का पेमेंट किया. इस हिसाब से कुल रकम करीब 8.5 करोड़ रुपये तक पहुंचती है.
हालांकि यहां ये समझना जरूरी है. 1.66 लाख लोगों के पेमेंट करने और 8.5 करोड़ रुपये जुटाए जाने के आंकड़े की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है और ना हम इसकी पुष्टि करते हैं. ये मल्टिपल सोशल मीडिया पर किए गए दावों के आधार पर है. क्योंकि सोशल मीडिया अजीबोगरीब स्कैम होते रहते हैं, लेकिन इसे स्कैम कहा जाएगा या नहीं?
क्या यह वाकई स्कैम था?
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इसे स्कैम कह रहे हैं. उनकी नाराजगी की वजह यह है कि उन्हें कई दिनों तक किसी बहुत बड़े खुलासे का संकेत दिया गया और आखिर में पेड ऐक्सेस के बाद सामान्य मोटिवेशनल वीडियो मिला.
यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर चल रहे FOMO यानी छूट जाने का डर को दिखाता है. लोगों को नहीं पता था कि 25 अगस्त को क्या होगा, लेकिन लगातार वीडियो, काउंटडाउन और रहस्यमयी मैसेज ने उन्हें इंतजार करने पर मजबूर कर दिया.