OPPO K14 Plus Launched: 8000mAh बैटरी और 144Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन, कीमत 30 हजार से कम

Oppo ने भारत में OPPO K14 Plus 5G लॉन्च किया है. फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बैटरी है. इसके साथ 144Hz AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7360 MAX प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. फोन की शुरुआती कीमत ₹29,999 रखी गई है.

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OPPO K14 Plus को कंपनी ने K सीरीज के मौजूदा फोन से ऊपर रखा है. इसका फोकस सिर्फ बड़ी बैटरी पर नहीं है. कंपनी ने इसमें तेज डिस्प्ले, बेहतर कूलिंग और पानी-धूल से सुरक्षा जैसे फीचर्स भी दिए हैं.

₹29,999 से शुरू, तीन वेरिएंट में मिलेगा फोन

OPPO K14 Plus की भारत में शुरुआती कीमत ₹29,999 है. इस कीमत में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल मिलेगा. इसका 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट ₹32,999 में आएगा, जबकि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले टॉप मॉडल की कीमत ₹35,999 है. फोन सोलर ऑरेंज और स्टार व्हाइट कलर वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा.

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फोन की बिक्री 8 अक्टूबर से शुरू होगी. इसे Flipkart और OPPO के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा. बिक्री की शुरुआत Flipkart की Big Billion Days सेल के साथ होगी. कंपनी लॉन्च के दौरान बैंक कार्ड से ₹4,000 तक की इंस्टैंट छूट और 6 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑफर भी दे रही है. ऑफर के बाद शुरुआती मॉडल की प्रभावी कीमत ₹25,999 तक आ सकती है.

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8,000mAh बैटरी

OPPO K14 Plus की सबसे बड़ी खबर इसकी 8,000mAh बैटरी है. इस कीमत के स्मार्टफोन में इतनी बड़ी बैटरी इसे उन लोगों के लिए खास बनाती है जो फोन पर लगातार वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं या दिनभर फोन का भारी इस्तेमाल करते हैं.

फोन में 45W फास्ट चार्जिंग दी गई है. कंपनी का कहना है कि बैटरी को छह साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है. OPPO ने बैटरी की लंबी उम्र को फोन की प्रमुख खूबियों में शामिल किया है.

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कंपनी के मुताबिक, फोन लगातार 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर BGMI गेमिंग में 12 घंटे से ज्यादा और YouTube वीडियो चलाने में 20 घंटे से ज्यादा का बैकअप दे सकता है.

144Hz AMOLED स्क्रीन और 3,600 निट्स की ब्राइटनेस

OPPO K14 Plus में 6.7 इंच के आसपास का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 3,600 निट्स तक जाती है. रिफ्रेश रेट जरूरत के हिसाब से कम भी हो सकता है, जिससे बैटरी की खपत को कंट्रोसल करने में मदद मिलती है.

144Hz रिफ्रेश रेट का फायदा खास तौर पर स्क्रॉलिंग और गेमिंग में दिखाई दे सकता है. फोन में 2,160Hz PWM डिमिंग भी दी गई है, जिसका मकसद कम रोशनी में स्क्रीन के फ्लिकर को कम करना है. यह फीचर लंबे समय तक स्क्रीन देखने वाले यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकता है.

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MediaTek का नया प्रोसेसर और बड़ा कूलिंग सिस्टम

फोन में 4 नैनोमीटर पर बना MediaTek Dimensity 7360 MAX प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ 8GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज मिलती है. स्टोरेज के लिए UFS 3.1 और रैम के लिए LPDDR4X तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

50MP कैमरा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग

कैमरे की बात करें तो फोन में पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है. इसका मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और इसमें OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन दिया गया है. फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है. फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

OIS खास तौर पर कम रोशनी में फोटो लेते समय और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान हाथ के हिलने से होने वाले असर को कम करने में मदद करता है.

OPPO K14 Plus में IP69K रेटिंग दी गई है. इसके अलावा कंपनी ने फोन को कई स्तर की पानी और धूल से सुरक्षा के साथ पेश किया है. फोन में Damage-Proof 360 Armour Body डिजाइन भी दिया गया है.

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