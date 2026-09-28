 Vivo इस दिन ला रहा है फोल्डेबल फोन, 7000mAh बैटरी के साथ कीमत iPhone Duo से काफी कम!

फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए Vivo जल्द बड़ा अपडेट देने वाला है. कंपनी का नया Vivo X Fold 6 भारत में एंट्री करने वाला है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन को 6 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च किया जा सकता है. Vivo ने ग्लोबल लॉन्च कन्फर्म किया है, लेकिन भारत की तारीख अभी कंपनी की तरफ से आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है. .

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Vivo X Fold 6 पहले ही चीन में लॉन्च हो चुका है. वहां इसकी शुरुआती कीमत 7,999 युआन है, जो भारतीय रुपये में करीब 1.1 लाख रुपये बैठती है. भारत में फोन की कीमत अभी सामने नहीं आई है. तुलना के लिए Vivo X Fold 5 को भारत में 1,59,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. हाल ही में ऐपल ने अपना पहला फोल्डेबल iPhone Duo लॉन्च किया है जो 3 लाख रुपये से शुरू होता है. इसलिए अगर वीवो भी अपना फोल्डेबल 2 लाख रुपये से ऊपर लॉन्च करे तो कोई हैरानी नहीं होगी.

7000mAh की बैटरी

Vivo X Fold 6 की सबसे खास चीज इसकी 7000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है. फोल्डेबल फोन में इतनी बड़ी बैटरी काफी अहम है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन और ज्यादा हार्डवेयर की वजह से बैटरी की खपत भी ज्यादा होती है. फोन में 80W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है.

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यानी Vivo इस बार सिर्फ पतले और फोल्ड होने वाले फोन पर फोकस नहीं कर रहा है. कंपनी बैटरी को भी फोन का बड़ा सेलिंग प्वाइंट बना रही है.

खुलने पर मिलेगी 8.02 इंच की स्क्रीन

फोन में 8.02 इंच का 120Hz LTPO AMOLED इनर डिस्प्ले दिया गया है. बाहर की तरफ 6.51 इंच का 120Hz AMOLED कवर डिस्प्ले मिलता है. चीन वाले मॉडल में दोनों स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 5,000 निट्स तक बताई गई है. फोन को IP58 और IP59 रेटिंग भी मिली है.

फोल्डेबल स्क्रीन का फायदा सिर्फ बड़ी स्क्रीन में नहीं है. इस तरह के फोन में बड़ी स्क्रीन पर एक साथ कई ऐप चलाने, वीडियो देखने और काम करने की सुविधा मिलती है.

200MP कैमरा और ZEISS का साथ

कैमरा सेटअप भी काफी हाई-एंड है. Vivo X Fold 6 में 200MP का मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रावाइड और 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. मेन कैमरा ZEISS ट्यूनिंग के साथ आता है. दोनों डिस्प्ले पर 20MP के सेल्फी कैमरे दिए गए हैं. यानी कंपनी ने फोल्डेबल फोन को सिर्फ डिजाइन के दम पर बेचने के बजाय कैमरा हार्डवेयर पर भी बड़ा दांव लगाया है.

Dimensity 9500 Super चिपसेट

परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 9500 Super चिपसेट दिया गया है. चीन में फोन को 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है. भारत में हालांकि 12GB RAM के साथ 256GB और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट आने की बात कही जा रही है. भारत में फोन Prism Black और Nebula Teal कलर में आ सकता है. ग्लोबल मॉडल में OriginOS 7 मिलने की रिपोर्ट है.

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