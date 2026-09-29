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Beautiful Forts in Rajasthan: अक्टूबर-नवंबर में दोगुनी हो जाती है राजस्थान के इन 6 किलों की खूबसूरती, ट्रिप बनेगी यादगार

Beautiful Forts in Rajasthan: राजस्थान अपने शाही महलों और ऐतिहासिक किलों के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. अगर आप अक्टूबर में राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहां के कुछ खूबसूरत किलों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करना न भूलें.

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राजस्थान के खूबसूरत किले (Photo-ITG)
राजस्थान के खूबसूरत किले (Photo-ITG)

Beautiful Forts in Rajasthan: अक्टूबर का महीना घूमने-फिरने के लिए लोगों का पसंदीदा मौसम है. इस दौरान देश के कई हिस्सों का मौसम काफी सुहाना हो जाता है, खासकर राजस्थान का. ऐसे में अगर आप इस अक्टूबर राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहां के खूबसूरत किलों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करना न भूलें. इन किलों में आपको राजघरानों का इतिहास, खूबसूरत वास्तुकला और राजस्थान की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी. आज हम आपको राजस्थान के कुछ खूबसूरत किलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

चित्तौड़गढ़ किला
चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के सबसे मशहूर ऐतिहासिक किलों में से एक है और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है. किले से जुड़ी राजपूत शौर्य, बलिदान और रानी पद्मिनी की कहानियां इसे खास बनाती हैं. यहां आपको पुराने महल, मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलेंगी.

जैसलमेर किला
पीले बलुआ पत्थरों से बना जैसलमेर किला दूर से देखने पर सुनहरे रंग का नजर आता है. यह दुनिया के कुछ ऐसे किलों में शामिल है, जहां आज भी लोग रहते हैं. किले के अंदर आपको दुकानें, कैफे और पुराने घर देखने को मिलेंगे.

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आमेर किला 
जयपुर का आमेर किला अपनी भव्य वास्तुकला और खूबसूरत शीशे के काम के लिए जाना जाता है. किले में राजपूत और मुगल शैली की वास्तुकला का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. यहां से आसपास के पहाड़ी इलाके का शानदार नजारा भी देखा जा सकता है. अक्टूबर के सुहाने मौसम में इस किले की सैर करना अच्छा अनुभव हो सकता है.

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जूनागढ़ किला (बीकानेर)
बीकानेर का जूनागढ़ किला अपनी शानदार वास्तुकला और खूबसूरत अंदरूनी सजावट के लिए जाना जाता है. किले के अंदर महल, मंदिर और कई ऐतिहासिक हिस्से हैं, जहां से बीकानेर के शाही इतिहास की झलक मिलती है.

कुंभलगढ़ किला
कुंभलगढ़ किला अपनी विशाल दीवारों के लिए मशहूर है. इसकी दीवारें काफी लंबी हैं और इसे राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक किलों में गिना जाता है. यह किला महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है. पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण यहां का नजारा भी बेहद खूबसूरत लगता है.

मेहरानगढ़ किला (जोधपुर)
जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से पूरे शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है. किले के अंदर खूबसूरत आंगन, महल और म्यूजियम हैं. अगर आपको इतिहास, राजस्थानी वास्तुकला और फोटोग्राफी पसंद है तो यह जगह आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

तो अगर आप भी अक्टूबर में राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन ऐतिहासिक किलों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां आपको राजस्थान के शाही इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलेगा.

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