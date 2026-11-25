स्मार्टफोन के पीछे कैमरा मॉड्यूल में अब तक फ्लैश और कैमरा सेंसर देखने को मिलते थे. लेकिन OnePlus अपने अगले Nord फोन में कुछ अलग करने की तैयारी कर सकता है. OnePlus Nord 7 की बताई जा रही लाइव तस्वीरें सामने आई हैं. इनमें कैमरे के ठीक पास एक वर्टिकल RGB लाइट दिखाई दे रही है. यह लाइट कभी ऑरेंज कलर में चमकती नजर आती है तो कभी बंद रहती है.

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इस फोन को लेकर एक और बात चर्चा में है. इसमें 9,000mAh की बड़ी बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग मिलने की बात कही गई है. साथ ही 144Hz रिफ्रेश रेट वाला Super AMOLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर भी दिया जा सकता है.

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हालांकि, इस लीक में एक ऐसा बदलाव भी है जो Nord सीरीज के फैंस को थोड़ा निराश कर सकता है. Nord 6 में 165Hz डिस्प्ले दिया गया था, जबकि Nord 7 के लिए 144Hz रिफ्रेश रेट की चर्चा है. यानी नया फोन आने के बावजूद स्क्रीन के मामले में कंपनी एक कदम पीछे जा सकती है.

OnePlus Nord 7 के कैमरे के पास क्यों दी गई RGB लाइट?

टिप्स्टर अभिषेक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर OnePlus Nord 7 की बताई जा रही कुछ लाइव तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में फोन का पीछे वाला हिस्सा ग्लॉसी डार्क फिनिश में दिखाई देता है. इसके साथ टील ग्रीन रंग का फ्रेम भी नजर आता है.

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EXCLUSIVE: ✨ OnePlus Nord 7, with a vertical RGB light inside the camera module. 🔋 9000mAh battery 🔳 Dimensity 8500 📱 144Hz Super AMOLED display 🔌 80W wired charging https://t.co/FXe88QZAcH — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 24, 2026

फोन के पीछे ऊपर की तरफ एक बड़ा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है. इसमें दो कैमरा सेंसर एक के नीचे एक लगे दिखाई देते हैं. इनके बगल में फ्लैश और एक लंबी वर्टिकल लाइट स्ट्रिप नजर आती है. यही लाइट इस फोन के डिजाइन को बाकी Nord मॉडल से अलग बनाती है.

तस्वीरों में यह लाइट एक जगह नारंगी रंग में चमकती दिखती है, जबकि दूसरी तस्वीर में बंद है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि OnePlus इसका इस्तेमाल किस काम के लिए करेगा. मुमकिन है कि यह आने वाले कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन के लिए अलग-अलग रंगों में चमके. कंपनी इसे चार्जिंग स्टेटस या गेमिंग के दौरान भी इस्तेमाल कर सकती है.

हालांकि, ये सिर्फ संभावनाएं हैं. अभी यह दावा नहीं किया जा सकता कि RGB लाइट में कौन-कौन से फीचर मिलेंगे. अगर OnePlus इसे कस्टमाइज करने का विकल्प देता है, तो यूजर अलग-अलग नोटिफिकेशन के लिए अलग रंग चुन सकेंगे. इससे फोन को बिना स्क्रीन ऑन किए भी कुछ जरूरी अलर्ट का पता चल सकता है.

9000mAh बैटरी और 80W चार्जिंग, क्या दो दिन चलेगा फोन?

लीक के मुताबिक, OnePlus Nord 7 में 9,000mAh की बैटरी दी जा सकती है. इसके साथ 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिलने की भी बात है. इतनी बड़ी बैटरी उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो फोन पर गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं या दिनभर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं.

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दिलचस्प बात यह है कि लीक में बताई गई 9,000mAh बैटरी और 80W चार्जिंग Nord 6 के फीचर्स से मेल खाते हैं. ऐसे में OnePlus बैटरी के मामले में बड़े बदलाव के बजाय उसी कैपेसिटी को आगे बढ़ा सकता है.

165Hz से 144Hz डिस्प्ले, क्या Nord 7 में होगा डाउनग्रेड?

लीक के मुताबिक, OnePlus Nord 7 में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला Super AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है. यह स्क्रीन स्क्रॉलिंग, एनिमेशन और गेमिंग के दौरान स्मूद अनुभव दे सकती है. लेकिन यहां Nord 6 से तुलना करना जरूरी है.

Nord 6 में 165Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED स्क्रीन दी गई थी. ऐसे में नए मॉडल में 144Hz का आंकड़ा थोड़ा कम है. आम इस्तेमाल में 144Hz भी काफी स्मूद अनुभव देता है, लेकिन कागज पर यह पिछले मॉडल के मुकाबले कमी है.

Snapdragon की जगह MediaTek प्रोसेसर?

OnePlus Nord 7 में MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर मिलने की बात कही गई है. यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि Nord 6 में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट दिया गया था.

प्रोसेसर बदलने का मतलब अपने आप यह नहीं है कि फोन कमजोर होगा. दोनों चिपसेट की असली तुलना CPU, GPU, गेमिंग, हीट मैनेजमेंट और बैटरी की खपत के टेस्ट के बाद ही की जा सकती है. Dimensity 8500 के साथ फोन का प्रदर्शन कैसा रहेगा, यह भी इस्तेमाल और OnePlus के सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर निर्भर करेगा.

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अभी तक सामने आई जानकारी में Nord 7 के RAM और स्टोरेज वेरिएंट, कैमरा सेंसर, फ्रंट कैमरा और कैमरा फीचर्स का खुलासा नहीं हुआ है.

भारत में कब लॉन्च होगा OnePlus Nord 7?

फिलहाल OnePlus ने Nord 7 के लॉन्च की तारीख, कीमत या उपलब्धता को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. भारत में इस फोन के लॉन्च की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि Nord सीरीज यहां कंपनी की अहम स्मार्टफोन सीरीज में शामिल है. लेकिन अभी लॉन्च टाइमलाइन बताना मुश्किल है.

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