OnePlus Ace 7 और Ace 7 Pro लॉन्च, किस फोन में मिलेगा ज्यादा दम? जानें अंतर

OnePlus Ace 7 और OnePlus Ace 7 Pro चीन में लॉन्च कर दिए गए हैं. दोनों फोन में 9,000mAh की बड़ी बैटरी, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 185Hz तक रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है. कंपनी ने फोन को खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया है, जो मोबाइल पर लंबे समय तक गेम खेलते हैं और तेज परफॉर्मेंस चाहते हैं.

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इस सीरीज की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ बड़ी बैटरी नहीं है. OnePlus ने इसमें फोन को ठंडा रखने के लिए खास कूलिंग सिस्टम, गेमिंग के लिए अलग चिप्स और 100W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दिए हैं. चीन में इसकी शुरुआती कीमत करीब 63 हजार रुपये के बराबर है.

OnePlus Ace 7 और Ace 7 Pro की कीमत

OnePlus Ace 7 की चीन में शुरुआती कीमत 4,399 युआन रखी गई है. यह 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है, जो भारतीय करेंसी में करीब 63,000 रुपये होती है. इसके दूसरे वेरिएंट की कीमतें 4,899 युआन से शुरू होकर 5,699 युआन तक जाती हैं.

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वहीं, OnePlus Ace 7 Pro की शुरुआती कीमत 4,799 युआन यानी करीब 69,000 रुपये है. इसका टॉप वेरिएंट 16GB रैम और 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 7,299 युआन यानी लगभग 1.04 लाख रुपये है.

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9000mAh की बैटरी, साथ में 100W फास्ट चार्जिंग

OnePlus Ace 7 सीरीज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसकी 9,000mAh बैटरी है. आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में इससे छोटी बैटरी मिलती है, इसलिए यह क्षमता उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और दूसरे भारी कामों के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं.

कंपनी ने दोनों फोन में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है. इसमें बायपास चार्जिंग भी मिलती है. इस तकनीक में भारी काम करते समय बिजली सीधे फोन के सिस्टम तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे बैटरी पर पड़ने वाला दबाव और गर्मी कम करने में मदद मिलती है.

185Hz डिस्प्ले से गेमिंग होगी ज्यादा स्मूद

दोनों फोन में 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसका रिफ्रेश रेट नॉर्मल इस्तेमाल के दौरान 165Hz तक जा सकता है, जबकि चुनिंदा गेम्स में यह 185Hz तक सपोर्ट करता है.

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लेकिन 185Hz का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब गेम भी इस रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करे. सिर्फ हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होने से हर गेम 185 फ्रेम प्रति सेकेंड पर नहीं चलेगा.

फोन गर्म न हो, इसके लिए खास कूलिंग सिस्टम

लंबे समय तक गेम खेलने पर स्मार्टफोन गर्म हो सकता है. इससे बचने के लिए OnePlus ने Ace 7 सीरीज में Dual-Path Glacier Air-Cooling सिस्टम दिया है. कंपनी ने इसमें अलग एयरफ्लो चैनल्स का इस्तेमाल किया है, ताकि फोन के अंदर पैदा होने वाली गर्मी को बेहतर तरीके से बाहर निकाला जा सके.

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सीरीज में गेमिंग के लिए तीन अलग चिप्स वाला सिस्टम भी मिलता है. T3 चिप टच रिस्पॉन्स के लिए, G3 चिप नेटवर्क कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए और P4 चिप डिस्प्ले पर तेज मूवमेंट को संभालने के लिए बनाई गई है.

OnePlus Ace 7 Pro में मिलेगा ज्यादा दमदार कैमरा

कैमरे के मामले में दोनों फोन में 200 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा दिया गया है. इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन यानी OIS का सपोर्ट भी है, जो फोटो और वीडियो लेते समय हाथ हिलने के असर को कम करने में मदद करता है.

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हालांकि, दोनों फोन के दूसरे कैमरे अलग हैं. OnePlus Ace 7 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है, जिसका इस्तेमाल बड़े सीन्स और ग्रुप फोटो लेने के लिए किया जा सकता है. वहीं, Ace 7 Pro में 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है.

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर में क्या है खास?

OnePlus Ace 7 में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है. वहीं, Ace 7 Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलता है. दोनों फोन में LPDDR5X Ultra रैम और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है.

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कंपनी ने दोनों स्मार्टफोन में Android 17 पर बेस्ड ColorOS 17 दिया है. इनमें 5G, Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं. दोनों फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है.

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