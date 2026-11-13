नए अवतार में आ रही है Mahindra Thar Roxx... मिलेगा OG का ये फीचर

महिंद्रा थार रॉक्स (Mahindra Thar Roxx) का नया वर्जन हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है. कंपनी इस कार को मैकेनिकल अपडेट के साथ लॉन्च करने वाली है. ब्रांड अपनी एसयूवी को नए सस्पेंशन और दूसरे बदलावों के साथ लॉन्च करने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी थार रॉक्स में थ्री-डोर थार वाला ही सस्पेंशन दे सकती है.

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इससे एसयूवी की ओवरऑल राइड क्वालिटी बेहतर होने की उम्मीद है. इससे पहले कंपनी ने थ्री-डोर थार को 2025 में आए फेसलिफ्ट के एक साल के अंदर ही नए अपडेट के साथ लॉन्च किया था. अब उसी तरह के अपडेट के साथ कंपनी थार रॉक्स को लॉन्च कर सकती है.

नया सस्पेंशन मिलेगा

अपडेटेड थार रॉक्स में कंपनी डीसीएक्स वॉल्व-बेस्ड डैम्पर्स दे सकती है. इसे महिंद्रा DaVinci नाम से मार्केट करती है. इस सस्पेंशन को पहली बार एसयूवी 7एक्सओ (XUV 7XO) में इस साल जनवरी में कंपनी ने दिया था. हाल में आई थार ओजी (Thar OG) में भी कंपनी ने इन्हीं सस्पेंशन का इस्तेमाल किया है.

फिलहाल थार रॉक्स में डबल-विशबोन सस्पेंशन फ्रंट में और पेंटालिंक सस्पेंशन रियर में आते हैं. फ्रंट और रियर दोनों ही सेटअप में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग मिलती है. डीसीएक्स वॉल्व बेस्ड सस्पेंशन में एक स्पेशल पिस्टन वॉल्व को पतले और अलग-अलग शेप की मेटल डिस्क के साथ फिट किया जाता है.

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ये डिस्क्स फ्लूइड प्रेशर के हिसाब से मुड़ती हैं, जो डैम्पर्स के अंदर के हाइड्रोलिक ऑयल के बहाव को कंट्रोल करती हैं. आसान भाषा में कहें, तो डिस्क का प्रेशर डैम्पर्स के ऑयल मूवमेंट को तय करता है. ये पूरा सेटअप कार की राइड क्वालिटी को बेहतर बनाता है.

क्या होगा फायदा?

इन सस्पेंशन के इस्तेमाल से थार रॉक्स की राइड क्वालिटी लो स्पीड पर बेहतर बनाएगी. ये सस्पेंशन पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से कम स्पीड पर झटकों को मैनेज करेंगे. इसकी वजह से कार का रोजमर्रा का इस्तेमाल बेहतर होगा. खासकर शहरों में इसे चलाना आसान होगा.

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इसके अलावा कार के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसमें नए एलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे थार ओजी में आते हैं. कार के कैबिन में भी किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. हां, नई अपहोल्स्ट्री और मैटेरियल देखने को मिल सकता है.

कार पहले की तरह 2.0 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी. जो दो ट्यून्ड स्टेट- 162 एचपी पावर, 330 एनएम टॉर्क और 177 एचपी पावर के साथ 380 एनएम टॉर्क के साथ आएगी. इसके अलावा 2.2 लीटर का डीजन इंजन भी मिलेगा, जो 152 एचपी पावर के साथ 330 एनएम टॉर्क और 175 एचपी पावर के साथ 400 एनएम टॉर्क की ट्यूनिंग ऑप्शन में आएगा.

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