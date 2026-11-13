मेल हो या फीमेल... क्या जेल में बार-बार उतरवाए जाते हैं कैदियों के कपड़े?

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क का एक इंटरव्यू फिर से सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें वो बता रही हैं कि जब वो जेल में थीं, उस वक्त कई बार उन्हें सबके सामने कपड़े उतारने पड़े थे. उन्हें कई बार इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा था. अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्यों कैदियों से बार-बार कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है. तो जानते हैं कपड़े उतरवाकर बार-बार जांच करवाने की वजह क्या है?

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बता दें कि इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क कुछ आरोप में साढ़े चार महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में रही थीं. जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने कई पॉडकास्ट और इंटरव्यू में जेल के दिनों की आपबीती सुनाई थी. उन्होंने कपड़े उतारवाने की कहानी कई इंटरव्यू में बताई है. एक वीडियो में संदीपा बताती हैं कि जेल में कई बार कपड़े उतरवाकर तलाशी ली जाती है. उनके मुताबिक, जेल में दाखिल होते समय, कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय और वापस जेल लौटने पर भी तलाशी होती है.

इस दौरान कैदियों का मुंह खुलवाकर, बालों की जांच करके और शरीर को अलग-अलग तरीके से चेक किया जाता है. उन्हें कपड़े उतारकर उठने-बैठने के लिए भी कहा जाता है. संदीपा ने बताया कि बार-बार ऐसी जांच से उन्हें काफी मानसिक परेशानी हुई.

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आखिर क्यों उतरवाए जाते हैं कैदियों के कपड़े?

दरअसल, जेल के भीतर सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है. कैदियों के पास ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, जिससे वे खुद को या दूसरे कैदियों को नुकसान पहुंचा सकें. इसके अलावा जेल के भीतर मोबाइल फोन, नशीले पदार्थ, हथियार, ब्लेड, सिम कार्ड या दूसरी प्रतिबंधित चीजें पहुंचने का खतरा रहता है.

कई बार ऐसी चीजें कपड़ों की सिलाई, जूतों, शरीर पर छिपाकर या दूसरी जगहों पर रखी जा सकती हैं. सामान्य तलाशी में इनका पता लगाना मुश्किल हो सकता है. इसलिए जरूरत पड़ने पर ज्यादा गहन तलाशी की जाती है. इसका मकसद जेल के भीतर प्रतिबंधित सामान पहुंचने से रोकना और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना होता है.

नियमों के अनुसार, हर बार पूरे कपड़े उतरवाकर चेकिंग नहीं होती है. आम तौर पर चेकिंग पुलिसकर्मी सीधे करते हैं और कुछ मशीनों के जरिए करते हैं. कुछ केस में सुप्रिटेंडेंट की परमिशन के बाद ऐसा किया जा सकता है. महिलाओं की चेंकिंग के लिए खास नियम होते हैं. उनकी चेंकिंग महिला स्टाफ की ओर से की जाती है और एक बंद कमरे में की जाती है, जहां कोई भी पुरुष पुलिसकर्मी नहीं होते हैं.

जेल में एंट्री से लेकर कोर्ट जाने तक होती है जांच

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गृह मंत्रालय के मॉडल प्रिजन एक्ट, 2023 के मुताबिक, जेल में दाखिल होने वाले कैदी की तलाशी और पहचान की प्रक्रिया होती है. इतना ही नहीं, जेल से बाहर जाने और वापस आने पर भी तलाशी का प्रावधान है. किसी कैदी के पास प्रतिबंधित सामान होने की आशंका पर उसकी जांच की जा सकती है. यही वजह है कि जब कैदी को कोर्ट में पेशी के लिए जेल से बाहर ले जाया जाता है और फिर वापस लाया जाता है, तब भी सुरक्षा जांच की जाती है. जेल प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बाहर से कोई प्रतिबंधित सामान जेल के भीतर न पहुंचे.

हालांकि, दिल्ली प्रिजन रूल्स, 2018 के मुताबिक, महिला कैदी की तलाशी महिला सुरक्षा कर्मचारी ही करेंगी. यह तलाशी निजता और शालीनता का ध्यान रखते हुए होनी चाहिए. इसमें किसी पुरुष की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए.राजस्थान प्रिजन रूल्स, 2022 में भी महिला कैदियों की तलाशी महिला कर्मचारियों द्वारा बंद कमरे में करने और उचित निजता बनाए रखने का प्रावधान है.यानी तलाशी का मतलब यह नहीं है कि किसी कैदी को सार्वजनिक रूप से सबके सामने निर्वस्त्र किया जा सकता है.



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