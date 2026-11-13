हरियाणा: गोहाना में बेखौफ बदमाशों का कहर, प्रॉपर्टी डीलर पर सरेआम बरसाईं गोलियां, मौत

सोनीपत के गोहाना में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर बिजेंद्र पहल की गोली मारकर हत्या कर दी. बदमाशों ने वारदात को बिजेंद्र पहल के ऑफिस के सामने ही अंजाम दिया और इसके बाद मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

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वारदात की सूचना मिलते ही सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं. वहीं, क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है.

बदमाशों ने बिजेंद्र पहल को गोलियों से भून दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और वारदात से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है. बदमाशों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है.

बदमाशों ने मचाया उपद्रव

सोनीपत के ही सेक्टर 12 में बीती देर रात तीन बदमाश एक मकान में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की. बदमाशों ने घर के गेट को तेजधार हथियार से तोड़ा और अंदर घुसकर सामान को नुकसान पहुंचाया. इसके बाद घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और मौके से फरार हो गए.

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पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. फुटेज में बदमाशों को गाड़ी से उतरकर मकान की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद बदमाश दीवार कूदकर घर के अंदर दाखिल होते हैं और तेजधार हथियार से गेट पर वार करते हुए उसे तोड़ देते हैं. घर के अंदर घुसने के बाद बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की.

वारदात के बाद घर के अंदर सामान टूटा हुआ मिला, जबकि बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया. सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की हरकतें साफ नजर आ रही हैं. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

पीड़िता ने लगाया आरोप

पीड़ित महिला पूजा ने आरोप लगाया है कि आरोपी पहले भी उन्हें धमकी दे चुके हैं और उनसे फिरौती की मांग भी की जा चुकी है. पूजा का कहना है कि बदमाश घर में तोड़फोड़ करने के साथ-साथ उन्हें जान से मारने के इरादे से पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि बदमाश जाते समय घर के अंदर रखा कीमती सामान और गाड़ियों को भी तोड़कर फरार हो गए.

पीड़ित महिला ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि पहले दी गई धमकियों और फिरौती की मांग के बावजूद समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. पूजा के मुताबिक, आरोपी पहले एक निजी स्कूल में उनके साथ काम करते थे.

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