250 फीट नीचे चंबल, पहाड़ों पर पहुंचा पानी... बाघों की प्यास बुझाने के लिए मुकंदरा टाइगर रिजर्व का अनोखा मॉडल

राजस्थान के कोटा में एक नदी है- चंबल... पानी से भरी हुई. लेकिन इसी नदी के किनारे बसे जंगल में रहने वाले बाघ और तेंदुओं के लिए कभी पानी पीना आसान नहीं था. वजह थी जंगल की बनावट. चंबल नदी करीब 200 से 250 फीट नीचे बहती है और उसके ऊपर ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टानें और गहरी खाइयां हैं. पानी सामने था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वन्यजीवों को पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता था. और नीचे पहुंचने के बाद वापस ऊपर चढ़ना भी आसान नहीं था. अब मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में इस परेशानी का रास्ता निकाल लिया गया है. वन विभाग ने तय किया कि जानवरों को पानी तक पहुंचाने के बजाय पानी को ही उनके पास पहुंचाया जाए.

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इसके लिए चंबल नदी के किनारे सोलर पंप लगाए गए हैं. इनकी मदद से नदी का पानी पहाड़ों तक पहुंचाया जा रहा है. करीब 40 से 50 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है. जंगल में चार जगह एक-एक लाख लीटर क्षमता वाले बड़े टैंक बनाए गए हैं. यहां से पानी अलग-अलग वाटर हॉल तक पहुंचता है, जहां बाघ, तेंदुए और दूसरे वन्यजीव अपनी प्यास बुझा सकते हैं.

चंबल में पानी था, लेकिन बाघों के लिए पहुंचना मुश्किल था

मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा चंबल नदी के आसपास फैला हुआ है. पहली नजर में लगता है कि नदी पास है तो जंगल में पानी की कमी कैसे हो सकती है? लेकिन यहां की भौगोलिक स्थिति अलग है. कई पहाड़ी इलाकों से चंबल नदी काफी नीचे बहती है. कुछ जगहों पर नदी और पहाड़ के बीच करीब 200 से 250 फीट का अंतर है. ऐसे में बाघ, तेंदुए और दूसरे वन्यजीवों को पानी पीने के लिए नीचे उतरना पड़ता था.

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गराड़िया महादेव समेत कई इलाकों में यह चुनौती ज्यादा थी. खड़ी चढ़ाई और चट्टानी रास्तों के चलते नीचे उतरना और फिर वापस ऊपर आना आसान नहीं था. वन विभाग ने इसी समस्या को समझा और ऐसे इलाकों की पहचान की, जहां पानी तक पहुंचने में वन्यजीवों को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी.

सोलर पंप से पहाड़ों पर पहुंचाया चंबल का पानी

इसके बाद वन विभाग ने एक अलग तरीका अपनाया. चंबल नदी के किनारे सोलर पंप लगाए गए. इन पंपों की मदद से नदी का पानी खींचकर ऊंचाई पर बने टैंकों तक पहुंचाया जाने लगा. इस पूरी व्यवस्था में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है. यानी पानी ऊपर पहुंचाने के लिए बिजली की सामान्य सप्लाई पर निर्भर रहने के बजाय सूरज की रोशनी से पंप चलाए जा रहे हैं.

टैंकों में पानी जमा होने के बाद पाइपलाइन के जरिए इसे जंगल के अंदर बने वाटर हॉल तक पहुंचाया जाता है. वाटर हॉल यानी जंगल में ऐसी जगहें, जहां जानवरों के पीने के लिए पानी जमा किया जाता है. इसका सीधा फायदा यह है कि अब वन्यजीवों को हर बार पानी पीने के लिए चंबल की गहरी खाइयों में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उनके आसपास ही पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.

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50 किलोमीटर पाइपलाइन, चार बड़े टैंक

इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए मुकंदरा टाइगर रिजर्व के अंदर करीब 40 से 50 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है. पानी जमा करने के लिए चार प्रमुख जगहों पर एक-एक लाख लीटर क्षमता वाले फाइबर टैंक लगाए गए हैं. कोलीपुरा और बोराबास में एक-एक टैंक बनाया गया है, जबकि जवाहर सागर क्षेत्र में दो जगहों पर टैंक लगाए गए हैं.

चंबल से पानी खींचकर इन टैंकों तक पहुंचाया जाता है. फिर पाइपलाइन के जरिए जंगल के अलग-अलग वाटर हॉल भरे जाते हैं. वन विभाग के मुताबिक, यह व्यवस्था पिछले करीब सात महीने से चल रही है. इसका मकसद उन इलाकों में भी पानी पहुंचाना है, जहां प्राकृतिक जलस्रोतों तक पहुंचना वन्यजीवों के लिए मुश्किल है.

दिल्ली से आई टीम ने देखा मॉडल, दूसरे टाइगर रिजर्व में भी हो सकता है इस्तेमाल

मुकंदरा में तैयार की गई इस व्यवस्था को अब देश के दूसरे टाइगर रिजर्व के लिए भी उपयोगी मॉडल माना जा रहा है. हाल ही में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन (MEE) टीम ने मुकंदरा टाइगर रिजर्व का दो दिन तक दौरा किया. इस दौरान टीम ने रिजर्व में वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े करीब 35 मानकों पर व्यवस्था का आकलन किया.

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इसमें बाघों की निगरानी, घास के मैदानों का विकास, शिकार बनने वाले जानवरों की उपलब्धता, पानी का इंतजाम और गिद्धों के संरक्षण जैसे विषय शामिल थे. टीम ने चंबल नदी से पानी उठाकर पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी देखी. इस मॉडल की सराहना की और इसे देश के दूसरे टाइगर रिजर्व में भी अपनाने के लिए सुझाव देने की बात कही.

दरअसल, कई जंगलों में पानी के प्राकृतिक स्रोत मौजूद तो होते हैं, लेकिन पहाड़ों और मुश्किल रास्तों की वजह से वन्यजीवों को उन तक पहुंचने में परेशानी होती है. ऐसे में मुकंदरा का यह प्रयोग दूसरे इलाकों के लिए भी काम आ सकता है.

300 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ सकता है मुकंदरा का दायरा

मुकंदरा टाइगर रिजर्व में सिर्फ पानी का इंतजाम ही नहीं, बल्कि जंगल का दायरा बढ़ाने की संभावना पर भी चर्चा हुई है. MEE टीम के दौरे के दौरान चित्तौड़गढ़ वन मंडल के करीब 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुकंदरा टाइगर रिजर्व में शामिल करने को लेकर विचार किया गया.

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अगर इस संबंध में सिफारिश नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) को भेजी जाती है और मंजूरी मिलती है, तो मुकंदरा का क्षेत्रफल मौजूदा 1135.78 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर करीब 1435 वर्ग किलोमीटर हो सकता है. इससे पहले भी मुकंदरा का दायरा बढ़ाया गया था. साल 2022 में हुए मूल्यांकन के दौरान भैंसरोडगढ़ के कुछ हिस्सों को इसमें शामिल करने की सिफारिश की गई थी.

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इसके बाद 2023 में भैंसरोडगढ़ का कुछ क्षेत्र रिजर्व में शामिल किया गया और इसका क्षेत्रफल बढ़कर 1135.78 वर्ग किलोमीटर हो गया. MEE टीम हर चार साल में देश के टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन करती है. इसके बाद रिपोर्ट NTCA को भेजी जाती है. रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर आगे की प्रक्रिया होती है.

अब प्यास बुझाने के लिए खाइयों में नहीं उतरना पड़ेगा

मुकंदरा की यह पहल इसलिए खास है, क्योंकि यहां पानी की कमी से ज्यादा बड़ी चुनौती पानी तक पहुंचने की थी. चंबल नदी मौजूद थी, लेकिन पहाड़ों पर रहने वाले वन्यजीवों को पानी आसानी से नहीं मिल पा रहा था. अब सोलर पंप, बड़े टैंक और लंबी पाइपलाइन के जरिए नदी का पानी जंगल के अंदर पहुंचाया जा रहा है.

एक तरफ इस व्यवस्था से जंगल में पानी की उपलब्धता बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है, तो दूसरी तरफ मुकंदरा का दायरा बढ़ने की संभावना भी सामने आई है. अगर विस्तार की योजना को मंजूरी मिलती है, तो आने वाले समय में इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्र और बड़ा हो सकता है. जिस चंबल तक पहुंचने के लिए कभी बाघों और तेंदुओं को 250 फीट नीचे उतरना पड़ता था, अब उसी नदी का पानी पाइपलाइन के रास्ते पहाड़ों पर उनके करीब पहुंच रहा है.

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