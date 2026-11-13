500 के करीब हुआ AQI, जहरीली हवा का लिवर पर भी असर, स्वस्थ लोगों में इन बीमारियों का खतरा

दिल्ली - एनसीआर में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है. दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 500 के करीब पहुंच गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैरामीटर के मुताबिक, 401 से 500 के बीच का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में आता है. इससे स्वस्थ लोगों को भी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. बढ़े हुए पॉल्यूशन के कारण लंग्स और हार्ट पर तो असर पड़ता ही है यहां तक की ये लिवर की बीमारी का भी कारण बन सकता है. जिन लोगों को पहले से लिवर की कोई समस्या है उनको ज्यादा रिस्क होता है.

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दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ. एल. एच घोटेकर ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि जब एक्यूआई 400 से अधिक हो जाता है तो ये स्वस्थ लोगों की सेहत पर भी असर डालता है. पहले लंग्स को नुकसान होता है. इससे लगातार खांसी आना जैसे लक्षण दिखते हैं. पॉल्यूशन का असर हार्ट पर भी पड़ता है और कुछ मामलों में ये हार्ट अटैक तक के रिस्क को बढ़ा देता है. जिनको हार्ट की कोई बीमारी नहीं है उनको भी खतरा हो सकता है. डॉ. घोटेकर बताते हैं कि प्रदूषण का बढ़ा हुआ लेवल लिवर पर भी असर करता है.

लिवर तक कैसे पहुंचता है प्रदूषण?

हवा में मौजूद PM2.5 जैसे बेहद छोटे प्रदूषण कण सांस के साथ फेफड़ों के अंदर पहुंचते हैं.इनमें से कुछ बेहद छोटे कण फेफड़ों की झिल्ली को पार कर खून के संपर्क में आ सकते हैं. इसके बाद शरीर में सूजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. इस सूजन का असर लिवर की सेल्स पर भी पड़ता है. इससे लिवर में फैट जमा हो सकता है. जिसको फैटी लिवर कहते हैं. जिनको पहले से ही लिवर की बीमारी है उनमें इसके बढ़ने की आशंका हो सकती है.

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स्वस्थ लोगों में इन बीमारियों का खतरा

Frontiers in Public Health जर्नल में प्रकाशित एक मेटा-एनालिसिस में करीब 4.95 करोड़ लोगों को शामिल करने वाली 12 स्टडीज का विश्लेषण किया गया. इसमें पाया गया कि PM2.5 के लेवल में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी के साथ नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) का रिस्क बढ़ जाता है. यानी जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनको प्रदूषण के कारण फैटी लिवर की बीमारी हो सकती है. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदूषण बढ़ने से हर व्यक्ति को लिवर की बीमारी हो जाएगी, लेकिन ये इसके रिस्क को बढ़ा देता है.

जिनको पहले ही फैटी लिवर है उनको ज्यादा खतरा

डॉ. घोटेकर बताते हैं कि फैटी लिवर की समस्या में पहले से ही लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने लगता है. अगर ऐसे लोग लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहते हैं तो इसे लिवर में सूजन और बीमारी के बढ़ने की आशंका रहती है. गंभीर मामलों में फैटी लिवर से लिवर में फाइब्रोसिस का भी रिस्क होता है.

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लिवर को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

प्रदूषण से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, लेकिन इसके संपर्क को कम किया जा सकता है. खराब AQI के दिनों में बाहर निकलने से बचें. जरूरत पड़ने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनें. घर के अंदर वेंटिलेशन और एयर फिल्टर का ध्यान रखें. अगर आपको पहले से ही फैटी लिवर है और कोई इलाज चल रहा है तो उसको चलाते रहें.

इन लक्षणों के दिखने पर अस्पताल जाएं

पेट में अचानक तेज दर्द

सांस लेने में परेशानी

स्किन का पीला होना

लगातार 3 दिन से ज्यादा खांसी होना

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