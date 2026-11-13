केरलम: पहले जोरदार टक्कर, फिर भीषण आग! कार में सवार 6 लोगों ने ऐसे दी मौत को मात!

केरल के कोझिकोड में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. शुक्रवार सुबह वडकारा के पास कुंजिपल्ली में एक कार सड़क के डिवाइडर से टकराकर पलट गई और उसमें आग लग गई. कार में छह लोग सवार थे. आग फैलने से पहले मौके पर सभी लोग कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जिससे उनकी जान बाल-बाल बच गई. 6 यात्री कर्नाटक के थे.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, यह हादसा 13 नवंबर को सुबह करीब 7 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ. हादसे के कुछ ही देर बाद कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई. आग इतनी भयावह थी कि थोड़ी ही देर में गाड़ी जलकर खाक हो गई. हालांकि, राहत की बात यह रही कि कार में सवार किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई.

हादसे की सूचना मिलने के बाद वडकारा से दमकल और बचाव सेवा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया. तब तक कार में सवार सभी छह लोग सुरक्षित बाहर निकल चुके थे. पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद कार में सवार सभी लोगों को इलाज के लिए पास के एक अस्पताल ले जाया गया. यात्री गुरुवायुर में मंदिर जाने के लिए निकले थे.

यह भी पढ़ें: मुंबई के कोस्टल रोड पर भीषण हादसा, रात 3 बजे 5-6 गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद SUV में लगी आग

Advertisement

गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को आई थी नींद

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार चला रहे ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय नींद आ गई थी. इसी वजह से कार सड़क के डिवाइडर से टकराई और पलट गई. कार के पलटने के बाद उसमें लगी आग ने कुछ ही समय में पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. इसके बावजूद सभी यात्री समय रहते बाहर निकल गए. इससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

---- समाप्त ----