scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

AI के बढ़ते खतरे से टेंशन में Microsoft CEO! अब मशीन को रोकने के लिए चाहिए इमरजेंसी ब्रेक

Microsoft CEO सत्या नडेला ने AI की सुरक्षा को लेकर अहम बात कही है. उनका मानना है कि एडवांस AI मॉडल को रोकने का कंट्रोल इंसानों के पास होना चाहिए. AI से गलती होने या सिस्टम हैक होने पर तुरंत कार्रवाई हो सके, इसके लिए सुरक्षा और निगरानी जरूरी है.

Advertisement
X
AI को रोकने के लिए क्यों चाहिए इमरजेंसी ब्रेक?
AI को रोकने के लिए क्यों चाहिए इमरजेंसी ब्रेक?

आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से फोटो बनवानी हो, सवालों के जवाब चाहिए हों या फिर ऑफिस का काम करना हो, हर जगह AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है. लेकिन क्या होगा अगर यही एआई कोई ऐसा काम करने लगे, जिस पर इंसानों का कंट्रोल ही न रहे?

इसी खतरे को देखते हुए Microsoft के CEO सत्या नडेला ने एआई को लेकर एक बड़ी बात कही है. उनका कहना है कि एडवांस AI मॉडल में ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जिससे जरूरत पड़ने पर इंसान उसे तुरंत रोक सके. यानी एआई के लिए भी इमरजेंसी ब्रेक होना जरूरी है. आइए जानते है इसके बारे में.

AI पर आंख बंद करके भरोसा करना पड़ सकता है भारी

सम्बंधित ख़बरें

8000mAh बैटरी, 50MP कैमरा... OPPO ने लॉन्च किए दो 5G फोन
OnePlus Nord CE6 Lite
7000mAh की बैटरी और 3,500 रुपये की कटौती, सेल में इतनी है कीमत
Poco 10000mah battery
POCO का धमाका, सस्ते में मिलेगा 10000mAh बैटरी वाला फोन
5000mAh बैटरी, 90Hz डिस्प्ले वाला फोन! Flipkart पर ₹7 हजार में
अब चिट्ठी-पार्सल लेकर उड़ेंगे ड्रोन, इंडिया पोस्ट का बड़ा प्लान

सत्या नडेला का कहना है कि कंपनियों को एआई पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे बनाने वाली कंपनी कह रही है कि सब कुछ सेफ है. AI से गलती हो सकती है या उसका सिस्टम हैक भी हो सकता है. ऐसे में पहले से तैयारी जरूरी है.

उन्होंने सुझाव दिया कि एआई को ऐसा बनाया जाना चाहिए, जिस पर इंसान नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर उसके काम को बीच में ही रोक सके. AI कितना भी स्मार्ट क्यों न हो जाए, आखिरी कंट्रोल इंसान के हाथ में ही रहना चाहिए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Apple से पहले Microsoft का Foldable Duo हुआ था लॉन्च, 2020 में मचाई थी हलचल

AI की हर हरकत का होना चाहिए रिकॉर्ड

नडेला ने सिर्फ एआई को बंद करने की फीचर देने की बात नहीं कही है. उन्होंने यह भी कहा कि AI ने कौन-सा काम किया, क्या फैसला लिया और उसके पीछे क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए. इससे अगर एआई कोई गलती करता है, तो पता लगाया जा सकेगा कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई.

इसके अलावा, जरूरी फैसलों के लिए सिर्फ एक AI मॉडल पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग मॉडल का इस्तेमाल करने और एआई सिस्टम की स्वतंत्र जांच कराने पर भी जोर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Starlink भूल जाइए! Airtel-Jio की तरह टेलीकॉम कंपनी लाएंगे Elon Musk?

AI की गलती छिपाने के बजाय बतानी होगी

सत्या नडेला ने यह भी कहा कि एआई से जुड़ी बड़ी गलतियों और सिक्योरिटी में गड़बड़ी लगने जैसी घटनाओं की जानकारी सामने आनी चाहिए. इससे दूसरी कंपनियां भी उन गलतियों से सीख सकेंगी और अपने सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बना सकेंगी.

एआई अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है. नए AI सिस्टम खुद कई काम करने की क्षमता हासिल कर रहे हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा और इंसानों का कंट्रोल बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है.

Advertisement

कुल मिलाकर सत्या नडेला का मैसेज साफ है. एआई को आगे बढ़ाना जरूरी है, लेकिन उसके हाथ में पूरी ताकत देना समझदारी नहीं होगी. मशीन कितनी भी समझदार हो जाए, उसे रोकने का बटन इंसान के पास जरूर होना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    AI के बढ़ते खतरे से टेंशन में Microsoft CEO! अब मशीन को रोकने के लिए चाहिए इमरजेंसी ब्रेक |
    Chanakya Niti: 4 गलतियां अपनों को भी कर देंगी दूर, आज ही सुधार लें अपनी आदतें |
    जिबूती से यमन जा रही नाव पलटी, 15 बच्चों समेत 139 माइग्रेंट्स की मौत, 84 लापता |
    Falahari Aloo Bhujia Recipe: कुट्टू की पूरी के साथ बनाएं कुरकुरी आलू भुजिया, मिनटों में तैयार होगा टेस्टी फलाहार |
    अमिताभ बच्चन को आराध्या ने लगाया गले, दादू-पोती के बॉन्ड पर फिदा फैंस, ससुर के लिए ऐश्वर्या की भावुक पोस्ट |
    'प्रोटेस्टर्स को जानबूझकर...', दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की शिकायत पर FIR, केजरीवाल समेत AAP नेताओं के नाम |
    UP में 1 करोड़ 21 लाख लोगों को 1000-1500 रुपये ज्यादा आएंगे, योगी सरकार का पेंशनर्स पर बड़ा फैसला |
    पंजाब: साल भर में पुलिसवालों पर 5 टारगेटेड हमले, बाइक सवार हमलावरों का एक ही पैटर्न |
    हुमा कुरैशी ने किया प्रदर्शनकारियों का सपोर्ट, भाई साकिब को मिली हेट, ट्रोल्स ने कहा- तुम आंतकी... |
    अक्टूबर की पहली बारिश में शानदार लगेगी अदरक वाली चाय! शेफ रणवीर बरार से जानें टपरी जैसा 'कड़क' स्वाद पाने का राज
    Advertisement