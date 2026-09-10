Apple से पहले Microsoft का Foldable Duo हुआ था लॉन्च, 2020 में मचाई थी हलचल

Apple ने 9 सितंबर 2026 Surprise and Shine प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में अपना सबसे पहला मुड़ने वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम iPhone Duo है. लॉन्च के बाद से ही यह स्मार्टफोन काफी चर्चा में रहा है. इसकी कीमत को लेकर भी काफी चर्चा है. इसके टॉप मॉडल की कीमत 4.5 लाख है.

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Apple के iPhone Duo से करीब 6 साल पहले, यानी 2020 में ही Microsoft ने Duo नाम का एक डिवाइस लॉन्च किया था. इस डिवाइस का नाम Surface Duo था. इस फोन ने भी लॉन्च के समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

जानिए Microsoft के Surface Duo फोन के बारे में

2020 यानी करीब 6 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया था. इसकी मदद से यूजर्स एक साथ दो काम आसानी से कर सकते थे. हालांकि, अब इसे डिस्कॉन्टिन्यू कर दिया गया है. Microsoft ने 21 अक्टूबर 2024 को Surface Duo के लिए सपोर्ट भी खत्म कर दिया था. Surface Duo के बाद अब ऐपल का नया फोल्डेबल iPhone Duo देखने को मिला है. ऐसे में दोनों डिवाइस की तुलना करना काफी दिलचस्प है.

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जानिए Surface Duo में क्या स्पेसिफिकेशन मिलते थे

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने Surface Duo को काफी स्लिम और हाई-एंड परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन बनाने की कोशिश की थी. 2020 के हिसाब से इसमें काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते थे.

परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर दिया गया था. इसके साथ 6GB LPDDR4X RAM मिलती थी. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें दो अलग-अलग स्क्रीन दी गई थीं, जिन्हें खोलने पर कुल 8.1 इंच का डिस्प्ले एरिया मिलता था.

इसमें AMOLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया था और स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass का सपोर्ट भी मिलता था. कीमत की बात करें तो Surface Duo को 2020 में करीब 1 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था.

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जानिए Apple iPhone Duo के स्पेसिफिकेशन

ऐपल ने अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम iPhone Duo है. फैंस को लंबे समय से इस स्मार्टफोन का इंतजार था और लॉन्च के बाद से ही यह काफी चर्चा में है.

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इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हाई-एंड परफॉर्मेंस के लिए इसमें A20 Pro चिपसेट दिया गया है. इसका वजन 254 ग्राम है. डिस्प्ले की बात करें तो इसे खोलने के बाद स्क्रीन 7.6 इंच की हो जाती है. वहीं, बाहर की तरफ 5.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है.

जब इसे खोला या बंद किया जाता है, तो स्क्रीन के बीच में दिखने वाला क्रीज इस एक्सपीरियंस को थोड़ा अलग बनाता है. दोनों डिस्प्ले में Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है. कीमत की बात करें तो भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 3 लाख रुपये रखी गई है.



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