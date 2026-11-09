पाकिस्तान में टीवी एंकर राबिया एहसान की गोली मारकर हत्या, शौहर पर ही है आरोप

पाकिस्तानी टीवी एंकर राबिया एहसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. ये घटना रावलपिंडी में हुई है. इस घटना से पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री सन्न है. पाकिस्तान स्थित चैनल 'समा' की एक रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को रावलपिंडी के गुलशनाबाद इलाके में पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर और प्रोग्राम होस्ट राबिया एहसान अपने घर पर मृत पाई गईं; उन्हें गोली मारी गई थी.

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हैरान करने वाली बात यह है कि इस हत्या में राबिया एहसान के पति का नाम सामने आ रहा है. पुलिस की शुरुआती पूछताछ में राबिया के शौहर एहसान ताहिर खान ने हत्या करने की बात कबूल कर ली है.

सिटी पुलिस ऑफिसर (सीपीओ) हसन मुश्ताक सुखेरा ने कहा कि एहसान के पति को हिरासत में ले लिया गया है और संदिग्ध हथियार जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है।

सुखेरा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ऑपरेशन और एसएसपी जांच के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम के साथ अपराध स्थल का दौरा किया.

सीपीओ के अनुसार, घर में काम करने वाले एक पुरुष ने पुलिस को बताया कि पीड़िता के पति ने दावा किया है कि गोली दुर्घटनावश चली थी.

सुखेरा ने कहा कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी (पीएफएसए) की टीमें घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही हैं, जबकि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है.

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उन्होंने कहा कि मामला दर्ज किया जा रहा है और जांच जारी है.

लोडेड पिस्तौल थी, गलती से चल गई गोली

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ घटनास्थल का मुआयना किया. पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी (PFSA) की टीमों ने सबूत जुटाए, जबकि एहसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया.

'डॉन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान पुलिस ने एक पिस्तौल बरामद की, जिसके हत्या में इस्तेमाल होने का संदेह है. पूछताछ में खान ने पुलिस को बताया कि जब वह पिस्तौल को संभाल रहा था, तो वह गलती से चल गई. उसने यह भी दावा किया कि उसे नहीं पता था कि पिस्तौल लोड थी.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दंपति के घर पर काम करने वाले एक पुरुष घरेलू सहायक ने पुलिस को बताया कि खान ने कहा था कि गोली गलती से चली थी.

राबिया अहसान कौन थीं?

41 साल की राबिया एहसान एक निजी टीवी चैनल '92 न्यूज़' से एंकर और प्रोग्राम होस्ट के तौर पर जुड़ी थीं. उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार आमिर मतीन और रऊफ़ क्लासरा के साथ मिलकर करंट अफेयर्स के एक प्रोग्राम को भी होस्ट किया था.

उनकी दो बेटियां थीं, जिनकी उम्र 13 और 11 साल है. 'डॉन' के अनुसार, जिस समय गोलीबारी हुई, उस वक्त बच्चे अपनी नानी के साथ लॉन में मौजूद थे.

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फर्स्ट लेडी ने जताई चिंता

इस बीच फर्स्ट लेडी आसिफा भुट्टो-ज़रदारी ने इस हत्या पर गहरा दुख जताया और हिंसा की कड़ी निंदा की.

राष्ट्रपति कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, उन्होंने मामले की पूरी, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जा सके.

भुट्टो-ज़रदारी ने इस बात पर भी चिंता जताई कि "उसी महानगरीय इलाके में एक और कामकाजी महिला की हत्या का एक परेशान करने वाला पैटर्न" देखने को मिल रहा है.

उन्होंने 45 वर्षीय डिजिटल मीडिया एग्जीक्यूटिव हिना जावेद की हत्या का जिक्र किया, जो अगस्त में रावलपिंडी स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीं और उनके शरीर पर यातना के निशान थे. उन्होंने यह भी कहा कि उस मामले की जांच के नतीजे का अभी भी इंतजार है.

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