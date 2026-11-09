अंशुला के पति रोहन ने ससुराल में मनाई दिवाली! मैजेंटा लहंगे में छाईं बेटी, ब्लू कुर्ता में जंचे बोनी कपूर के दामाद; PHOTOS

दिवाली पर बॉलीवुड सितारों के घरों में रौनक देखने को मिल रही है. कोई अपने शानदार आउटफिट से चर्चा बटोर रहा है तो कोई परिवार के साथ बिताए खास पलों की तस्वीरें शेयर कर रहा है. लेकिन इस बार कपूर परिवार की दिवाली में सबसे ज्यादा ध्यान बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने खींचा. अंशुला शादी के बाद पहली दिवाली मनाने अपने पिता, भाई अर्जुन और बहन खुशी कपूर के घर पहुंचीं. खास बात ये रही कि उनके साथ पति रोहन ठक्कर भी दिखे. यानी रोहन ठक्कर ने शादी के बाद पहली दिवाली ससुराल में मनाई.



अंशुला ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कीं, जिनमें उनका रॉयल एथनिक लुक चर्चा में रहा. उनके आउटफिट से लेकर लुक तक पर हर किसी की नजरें टिक गईं. मैजेंटा और गोल्डन लहंगे में उनका अंदाज बेहद खूबसूरत नजर आया. खास बात यह रही कि अंशुला ने सिर्फ अपने लुक की तस्वीरें ही नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए उन खुशनुमा पलों को भी साझा किया, जो उनके लिए दिवाली की असली खुशी हैं.

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मैजेंटा और गोल्डन लहंगे में अंशुला का रॉयल अंदाज

दिवाली के खास मौके पर अंशुला कपूर ने डिजाइनर अनीता डोंगरे के कलेक्शन से मैजेंटा और गोल्डन रंग का बेहद खूबसूरत बनारसी लहंगा चुना. उनके लहंगे पर बारीक गोल्डन ब्रोकेड और जरी वर्क किया गया था, जो पूरे आउटफिट को रिच और रॉयल लुक दे रहा था. लहंगे का ट्रेडिशनल डिजाइन और उस पर की गई कारीगरी उनके फेस्टिव लुक को खास बना रही थी.

इसके साथ अंशुला ने एलिगेंट वी-नेक ब्लाउज पहना, जिसकी डिजाइन उनके लुक को खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट कर रही थी. उन्होंने अपने लहंगे के साथ गोल्डन बॉर्डर वाला मैचिंग दुपट्टा कैरी किया, जो उनके लुक को बेहद ग्रेसफुल बना रहा था. मैजेंटा और गोल्डन का कॉम्बिनेशन उन पर खूब जंच रहा था. उनका यह लुक उन लोगों के लिए भी अच्छा फैशन इंस्पिरेशन है, जो त्योहार पर ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ रॉयल टच पसंद करते हैं.

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चोकर नेकलेस से जूतियों तक, हर चीज पर दिया खास ध्यान

अंशुला ने अपने लहंगे के साथ जूलरी का चुनाव भी बेहद सोच-समझकर किया. उन्होंने VCJ Bespoke Jewellery के कलेक्शन से खूबसूरत ट्रेडिशनल स्टेटमेंट चोकर नेकलेस पहना. इसके साथ मैचिंग ईयररिंग्स उनके पूरे लुक को और निखार रहे थे. गले में हैवी चोकर और कानों में खूबसूरत झुमके उनके एथनिक लुक को परफेक्ट फेस्टिव टच दे रहे थे.

वहीं, पैरों में उन्होंने स्टाइलिश जूतियां पहनीं. हाथ में गोल्डन पोटली बैग लिए अंशुला ने अपने लुक को पूरा किया. उनके इस अंदाज में ट्रेडिशनल फैशन के साथ एलिगेंस का भी खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिला.

सॉफ्ट मेकअप और हाफ-अप हेयरडू ने बढ़ाई खूबसूरती

अंशुला ने अपने इस रॉयल आउटफिट के साथ हेयरस्टाइल और मेकअप को भी काफी ग्रेसफुल रखा. उन्होंने बालों को हाफ-अप हेयरडू में स्टाइल कराया, जो उनके चेहरे और पूरे एथनिक लुक पर खूब फब रहा था. उनके हेयरस्टाइल को शिवानी के ने तैयार किया था. अंशुला के इस खूबसूरत लुक की स्टाइलिंग रुची कृष्णा ने की थी.



रोहन से लेकर अर्जुन तक का रॉयल अंदाज

परिवार के इस खास दिवाली सेलिब्रेशन में अंशुला कपूर के साथ-साथ घर के बाकी सदस्यों का एथनिक अंदाज भी देखने लायक रहा. सभी ने त्योहार के मौके पर खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट्स चुने थे. अंशुला के पति रोहन ठक्कर ने गहरे नीले रंग का एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता पहना. इसके साथ मैचिंग पैंट और कंधे पर कढ़ाईदार स्टोल कैरी किया, जिसमें वह काफी हैंडसम लग रहे थे.



वहीं, बोनी कपूर सफेद रंग के सिंपल कुर्ता-पायजामे में नजर आए. उनका यह क्लासिक और सादगी भरा अंदाज काफी जंच रहा था. दूसरी तरफ अर्जुन कपूर ने गहरे टील ग्रीन रंग का शाइनी टेक्सचर वाला कुर्ता पहना. इसके साथ मैचिंग शॉल ने उनके लुक को रॉयल टच दिया.

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अंशुला की बहन खुशी कपूर भी फेस्टिव लुक में बेहद खूबसूरत लगीं. उन्होंने चमकीले मैजेंटा-पिंक रंग का शॉर्ट कुर्ता पहना, जिसकी नेकलाइन पर खूबसूरत कढ़ाई की गई थी. इसके साथ मैचिंग बांधनी प्रिंट वाली फ्लेयर्ड पैंट्स उनके लुक को और अट्रेक्टिव बना रही थीं.

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