खड़गे के 'दिवाली खुशियों की ईद' वाले बयान पर विवाद, बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिवाली को लेकर दिए गए बयान पर विवाद शुरू हो गया है. 7 नवंबर यानी दिवाली के दिन लोगों को शुभकामनाएं देते हुए खड़गे ने कहा था कि 'दिवाली खुशियों की ईद है, कई दिनों तक चलने वाली ईद है'. उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और खड़गे पर निशाना साधा है.

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बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने खड़गे के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने दिवाली के मौके पर भी वोट बैंक की राजनीति को चुना. उन्होंने कांग्रेस पर सनातन और हिंदू विरोधी सोच रखने का आरोप लगाया.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी खड़गे के बयान पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि ईद का अपना महत्व है और दिवाली की अपनी पवित्रता, परंपरा और पहचान है. उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस के कथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू त्योहारों की पहचान बदलना राजनीतिक शिष्टाचार बन गया है. भाटिया ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से यह भी पूछा कि क्या वे कभी ईद को 'खुशियों की दिवाली' कहने की हिम्मत करेंगे.

बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय साल में दो बार ईद मनाता है, लेकिन कांग्रेस हर हिंदू त्योहार को 'खुशियों की ईद' के रूप में मनाना चाहती है. वहीं, प्रदीप भंडारी ने एक अन्य पोस्ट में आरोप लगाया कि कांग्रेस दिवाली जैसे मौकों पर भी तुष्टीकरण और वोट बैंक के बारे में सोचती है.

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#WATCH | Bengaluru: Congress President Mallikarjun Kharge says, "I extend my best wishes to everyone for Diwali... On this festive occasion, I would like to convey my greetings to all my fellow countrymen. I also have a special appeal: it is essential to maintain peace in the nation. I urge those who may be in conflict or harbouring misunderstandings with one another to set these differences aside. Let us all work wholeheartedly to protect our country and foster national unity. On BJP National President Nitin Nabin's reported statement on Rahul Gandhi, he says, "It is clear that such rhetoric is being prompted by PM Modi and Amit Shah... Yet, PM Modi himself avoids facing Rahul Gandhi directly. Rahul Gandhi has even issued a challenge for a debate, covering critical issues like the NEET examination, unemployment, and inflation, but PM Modi has chosen not to participate. If they prefer to have others speak for them, that is their choice; we have nothing to say about that. Ultimately, our struggle is against PM Modi, Amit Shah, and the BJP, not against any other individual." — ANI (@ANI) November 7, 2026

शिवसेना ने भी साधा निशाना

मुंबई में शिवसेना नेता आनंद दुबे ने भी खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर किसी को दिवाली में ईद दिखाई दे रही है तो कुछ लोगों को ईद में भी दिवाली दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि दिवाली भगवान राम के वनवास से अयोध्या लौटने का प्रतीक है और इसे दिवाली ही रहने देना चाहिए. आनंद दुबे ने कहा कि सभी धर्मों और त्योहारों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन दिवाली और ईद दोनों अलग-अलग हैं और दोनों का अपना महत्व है.

कांग्रेस ने किया बचाव



कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के 'दिवाली खुशियों की ईद है' वाले बयान पर उठे विवाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि खड़गे के बयान को लेकर हंगामा करने वाले लोग शब्द के अर्थ को समझने में अनजान हैं.

पवन खेड़ा ने कहा कि 'ईद' शब्द का शाब्दिक अर्थ 'त्योहार' होता है और खड़गे के बयान को इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि खड़गे का बयान पूरी तरह सामान्य था, लेकिन 'संघी नकारात्मकता' के कारण कुछ लोग त्योहार को भी नहीं छोड़ रहे हैं. पवन खेड़ा ने आगे लिखा कि दिवाली की भावना और भगवान के प्रति प्रेम के लिए लोगों को अपने दिमाग में भी एक-दो बल्ब जला लेने चाहिए और अपनी 'मूर्खता का सार्वजनिक प्रदर्शन' बंद करना चाहिए.

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