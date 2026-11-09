Plant Vastu: सिर्फ खूबसूरती देखकर घर लाने की ना करें भूल, 8 पौधें कर सकते हैं कंगाल!

Plant Vastu: घर को सुंदर और खुशनुमा बनाने के लिए पौधे लगाना अच्छा विकल्प है. हरे-भरे पौधे घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ आसपास प्राकृतिक ताजगी का एहसास भी कराते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में पौधों का चुनाव करते समय उनकी बनावट, बढ़ने के तरीके और उनसे जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं का भी ध्यान रखने की सलाह दी जाती है.

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वास्तु के अनुसार, कुछ पौधों को नकारात्मक ऊर्जा, ठहराव और पारिवारिक अशांति से जोड़कर देखा जाता है. यही वजह है कि घर में कांटेदार पौधे, सूखे पौधे और कुछ खास पेड़ लगाने से बचने की सलाह दी जाती है.

1. कैक्टस का पौधा

कैक्टस कम देखभाल में लंबे समय तक हरा-भरा रहता है, इसलिए इसे घर की सजावट के लिए काफी पसंद किया जाता है. हालांकि, वास्तु की मान्यताओं में इसके नुकीले कांटों को तनाव, मतभेद और रिश्तों में खटास से जोड़कर देखा जाता है. इसी वजह से इसे लिविंग रूम या बेडरूम में रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

अगर आपको कैक्टस पसंद है, तो इसे घर के अंदर रखने के बजाय बालकनी या छत पर लगा सकते हैं.

2. बोनसाई का पौधा

बोनसाई अपनी छोटी और आकर्षक बनावट के कारण घर की सजावट में खास जगह रखता है. इसे तैयार करने के लिए पेड़ की प्राकृतिक वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है. वास्तु की कुछ मान्यताओं के अनुसार, इसी कारण बोनसाई को जीवन में ठहराव और तरक्की में रुकावट का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि घर में ऐसे पौधे रखने के बजाय उन पौधों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनकी वृद्धि स्वाभाविक रूप से होती है.

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3. इमली का पेड़

इमली का पेड़ अपने घने पत्तों और खट्टे फलों के लिए जाना जाता है. वास्तु से जुड़ी कुछ मान्यताओं में इसे घर के बहुत करीब लगाने से बचने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि इसकी मौजूदगी घर के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है.

4. सूखे और मुरझाए पौधे

घर में रखे पौधों का सूखना या उनकी पत्तियों का मुरझाना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन उनकी लगातार अनदेखी करना सही नहीं है. वास्तु के अनुसार, सूखे और मृत पौधों को ठहरी हुई ऊर्जा और नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है.

ऐसे पौधे घर की सुंदरता भी कम करते हैं. इसलिए समय-समय पर उनकी छंटाई करें, सूखी पत्तियां हटाएं और जरूरत के मुताबिक पानी दें. अगर पौधा पूरी तरह सूख चुका है और उसके दोबारा पनपने की संभावना नहीं है, तो उसे हटा देना बेहतर है.

5. कपास का पौधा

कपास का पौधा अपनी सफेद रुई के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है. इसका इस्तेमाल कपड़ा बनाने सहित कई कामों में होता है. हालांकि, कुछ पारंपरिक मान्यताओं में कपास के पौधे को घर के भीतर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है. वास्तु से जुड़ी इन धारणाओं में इसे शोक और अशुभता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.

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6. मेहंदी का पौधा

मेहंदी का इस्तेमाल हाथों पर डिजाइन बनाने और बालों को रंगने के लिए किया जाता है. इसकी पत्तियों का पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व भी है. इसके बावजूद, कुछ वास्तु मान्यताओं में मेहंदी के पौधे को घर के अंदर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है.

ऐसा माना जाता है कि इससे जुड़ी कुछ पारंपरिक धारणाएं घर के वातावरण के लिए अनुकूल नहीं हैं.

7. बबूल का पौधा

बबूल का पेड़ अपने कांटों और मजबूत शाखाओं के लिए जाना जाता है. वास्तु की कुछ मान्यताओं में कांटेदार पेड़ों को घर के भीतर या मुख्य प्रवेश द्वार के बेहद करीब लगाने से बचने की सलाह दी जाती है. इन्हें रिश्तों में तनाव और बाधाओं से जोड़कर देखा जाता है.

हालांकि, बबूल का पेड़ अपने प्राकृतिक वातावरण में उपयोगी है. इसे घर के पास लगाने का फैसला करते समय उसकी ऊंचाई, फैलाव और कांटों से होने वाली संभावित परेशानी को ध्यान में रखना चाहिए.

8. मदार का पौधा

मदार का पौधा अपने अनोखे फूलों और दूध जैसे रस के लिए जाना जाता है. कुछ पारंपरिक मान्यताओं में इसे घर के अंदर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है. हालांकि, इस पौधे को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी सुरक्षा है.

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मदार का दूधिया रस त्वचा और आंखों में जलन पैदा कर सकता है. इसलिए अगर घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर हैं, तो इसे उनकी पहुंच से दूर रखना चाहिए. घर के अंदर इसे लगाने से बचना सुरक्षा के लिहाज से भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

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