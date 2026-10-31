scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीन को AI चिप्स की स्मगलिंग... अमेरिका की रडार पर Nvidia CEO और उनकी करीबी एलिस

चीन से जुड़े चिप-स्मगलिंग के एक संदिग्ध नेटवर्क ने Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग को चर्चा में ला दिया है. इस मामले के केंद्र में ऐलिस हुआंग हैं, जो सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी एक चीनी बिजनेसवुमन हैं.

Advertisement
X
एलिस हुआंग पर चीन के लिए कमर्शियल जानकारी जुटाने का शक है.
एलिस हुआंग पर चीन के लिए कमर्शियल जानकारी जुटाने का शक है.

अमेरिका चीन को एडवांस्ड एआई चिप्स की स्मगलिंग करने वाले एक संदिग्ध नेटवर्क की जांच कर रहा है. जांचकर्ता इस मामले में जासूसी और बीजिंग के लिए सेंसिटिव कमर्शियल जानकारी जुटाने के एंगल को भी खंगाल रहे हैं. इस जांच ने एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग और जांच के दायरे में आए लोगों से कंपनी के लिंक की तरफ ध्यान खींचा है.

इस जांच के केंद्र में एलिस हुआंग उर्फ हुआंग ले हैं, जो सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी एक चीनी बिजनेसवुमन हैं.

द न्यू यॉर्क टाइम्स के मुताबिक, उन पर चीन के लिए कमर्शियल जानकारी जुटाने का शक है और उनके जेन्सन हुआंग के साथ क्लोज रिलेशनशिप की खबरें भी सामने आई हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Samsung W27
Samsung ने लॉन्च किए न्यू फोल्ड फोन, लुक्स देखकर बोलेंगे वाह
China President Xi Jinping
Jinping का बड़ा मास्टरस्ट्रोक! सेना में शुरू हुआ फेरबदल!
चौथा टर्म लेने से पहले जिनपिंग की तैयारी, इकलौते जनरल पर बड़ा फैसला
China Spy Satellites
चीन के 510 जासूसी सैटेलाइट, 30 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने पर नजर
US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping in the Oval Office at the White House. (Photo: Reuters)
उइगरों से करा रहे थे जबरन मजदूरी! अमेरिका ने चीन के BGI ग्रुप के प्रोडक्ट कर दिए बैन

बता दें, एलिस हुआंग एक चीनी नागरिक हैं, जिन्होंने सिंगापुर बेस्ड डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड में बतौर सीनियर एग्जीक्यूटिव काम किया. हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ या शुरुआती करियर के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी प्रोफेशनल पोजीशन ने उन्हें ग्लोबल एआई चिप सप्लाई चेन के बीचों-बीच लाकर खड़ा कर दिया.

मेगास्पीड एनवीडिया (Nvidia) चिप्स से चलने वाले कंप्यूटिंग इक्विपमेंट खरीदती है और एक इंटरमीडिएटरी के रूप में काम करते हुए चीनी टेक जायंट अलीबाबा समेत कई बिजनेस को डेटा सेंटर कैपेसिटी रेंट पर देती है.

Advertisement

अमेरिकन अथॉरिटीज इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या साउथईस्ट एशिया के जरिए काम करने वाली फर्में चीनी बिजनेस को एडवांस्ड एआई चिप्स पर लगी पाबंदियों से बचने में मदद कर रही थीं. इसी वजह से बिजनेस मॉडल पर सवाल खड़े हुए हैं.

जांच के दौरान एलिस हुआंग मेगास्पीड में सीनियर एग्जीक्यूटिव थीं. अपनी पोजीशन और कंपनी की एनवीडिया के साथ डीलिंग के चलते वह चीफ एग्जीक्यूटिव जेन्सन हुआंग के संपर्क में आईं. बताया जा रहा है कि अमेरिका को पहले से ही उन पर चीन को एनवीडिया चिप्स स्मगल करने में मदद करने का शक था, जिसके बाद उन्हें सर्विलांस पर रखा गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पति ने चुराए पत्नी के घड़ी, गहने... वाइफ ने बदले में मांगे 120 करोड़, कोर्ट ने सुनाई ये सजा! |
    चीन को AI चिप्स की स्मगलिंग... अमेरिका की रडार पर Nvidia CEO और उनकी करीबी एलिस |
    लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से क्यों नहीं हिला सकता? देखें वारदात |
    हैलोवीन पर कद्दू में क्यों बनाते हैं डरावना चेहरा? खुद भी बन जाते हैं जॉम्बी-भूत! |
    Priyanka Chopra Diwali Look: विदेश में प्रियंका चोपड़ा ने रखी दिवाली पार्टी, मॉर्डन गाउन पहन लगीं ग्लैमरस, गजरे-मांग टीके ने लगाया देसी तड़का |
    जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में MBA छात्रा ने की खुदकुशी, छठी मंजिल से कूदकर दी जान |
    रूसी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का भीषण अटैक, देखें दुनिया आजतक |
    'मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना...' बेटे को लेकर 18वीं मंजिल से कूद गई इंजीनियर की पत्नी, दहला देगी पुणे की ये घटना |
    US Stock Market Crash: फूट गया AI बबल? अमेरिकी बाजार में मची भारी तबाही, 1.8 ट्रिलियन डॉलर साफ! |
    ताजमहल के सामने पत्नी संग रोमांटिक हुए अदनान सामी, शेयर की तस्वीरें
    Advertisement