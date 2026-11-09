आपकी गाड़ी में जा रहा 31% इथेनॉल वाला पेट्रोल? कर्नाटक से कोच्चि तक मचा हड़कंप

देश में E20 पेट्रोल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा इथेनॉल मिलाने के आरोपों के बीच अब केरल के कोच्चि में पेट्रोल पंपों की जांच शुरू हो गई है. केरल के सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा की जांच के लिए अलग-अलग फ्यूल स्टेशनों से सैंपल लिए हैं. इससे पहले कर्नाटक में भी पेट्रोल में जरूरत से ज्यादा इथेनॉल मिलाए जाने का मामला सामने आया था. यहां राज्य सरकार ने अलग-अलग जिलों से पेट्रोल के सैंपल इकट्ठा कर उनकी जांच कराई है. इस विवाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं.

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केरल के सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने कोच्चि के पेट्रोल पंपों पर टेस्टिंग शुरू की है. इस दौरान पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा का पता लगाने के लिए सैंपल इकट्ठा किए गए. डिस्ट्रिक सिविल सप्लाई ऑफिसर शाजी पीआर के मुताबिक, जांच के दौरान छह सैंपल लिए गए, जिनमें से दो सैंपल को आगे की जांच के लिए भेजा गया है.



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उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि विभाग ने रेगुलर पेट्रोल यानी मोटर स्पिरिट में इथेनॉल की मात्रा से जुड़े डिटेल्स को इकट्ठा किया है. इसके लिए एक-एक लीटर के छह सैंपल लिए गए थे. इनमें से दो सैंपल आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थित एनालिटिकल केमिकल लैबोरेटरी भेजे गए हैं. फिलहाल विभाग को लैब की रिपोर्ट का इंतजार है.

कर्नाटक में 20 फीसदी से ज्यादा इथेनॉल

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E20 पेट्रोल को लेकर कर्नाटक में भी बवाल मचा हुआ है. राज्य के मंत्री रिजवान अरशद ने शुक्रवार को कहा कि 20 फीसदी से ज्यादा इथेनॉल वाला पेट्रोल उन गाड़ियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिन्हें इतनी ज्यादा इथेनॉल मात्रा के इस्तेमाल के हिसाब से तैयार नहीं किया गया है. उन्होंने आशंका जताई कि इससे गाड़ियों के पार्ट्स पर बुरा असर पड़ सकता है.

6 नवंबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी जिलों के अलग-अलग इलाकों और प्रमुख तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से कुल 63 सैंपल इकट्ठा किए हैं. इन सैंपल के जरिए पेट्रोल में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछे सवाल

इस मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने कर्नाटक में बिक रहे पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा इथेनॉल होने के आरोपों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि तेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में E20 को '420' बताते हुए इसे आम लोगों की गाड़ियों से जुड़ा मामला बताया. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल होने की बात कहती है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने सात जिलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में उनकी जांच कराई है जिसमें 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा इथेनॉल पाया गया है. IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5%.

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कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कानूनी माप विभाग ने दावा किया है कि राज्य के कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 26 से 31 फीसदी के बीच पाई गई है. अगर यह दावा जांच में सही साबित होता है, तो यह तय 20 फीसदी एथेनॉल सीमा से काफी ज्यादा होगा.

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क्या कहती है सरकार

हालांकि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इन आरोपों को खारीज किया है. मंत्रालय के मुताबिक, देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से E20 पेट्रोल के कुल 893 सैंपल लिए गए थे. मंत्रालय का कहना है कि सभी 893 सैंपल निर्धारित क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरे उतरे हैं. इस तरह मंत्रालय ने पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा इथेनॉल मिलाए जाने के आरोपों को खारिज किया है.

तेल कंपनियों का जवाब



इस विवाद के बीच देश की तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी अपना पक्ष रखा है. तीनों कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का प्रोसेस पूरी तरह नियंत्रित और ऑटोमेटेड है. यह काम तय कानूनी नियमों और निर्देशों के तहत किया जाता है. कंपनियों के मुताबिक, इस प्रोसे में मैनुअल दखल की गुंजाइश नहीं होती है.

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फिलहाल E20 पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को लेकर सरकारी दावों और राज्यों की जांच के बीच विवाद बना हुआ है. केरल और कर्नाटक में लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

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