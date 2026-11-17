GTA 6 YouTube Views: Grand Theft Auto यानी GTA को अब सिर्फ वीडियो गेम कहना शायद इसकी लोकप्रियता को कम करके आंकना होगा. इस गेम की दुनिया में लोग सिर्फ मिशन पूरे नहीं करते, बल्कि कहानियां बनाते हैं, किरदार निभाते हैं, कॉमेडी करते हैं और घंटों तक दूसरों को ऐसा करते हुए देखते भी हैं. YouTube की नई रिपोर्ट के मुताबिक, GTA फ्रेंचाइजी के वीडियो अब तक प्लेटफॉर्म पर 900 अरब से ज्यादा बार देखे जा चुके हैं. हैरानी की बात यह है कि GTA 6 से जुड़े वीडियो को गेम रिलीज होने से पहले ही 40 अरब से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

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इसका मतलब है कि GTA 6 की लोकप्रियता सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है, जो 19 नवंबर को गेम खरीदकर खेलना चाहते हैं. करोड़ों लोग इसके ट्रेलर, गेम से जुड़ी चर्चाएं, क्रिएटर्स के वीडियो और पुरानी GTA कहानियां भी देख रहे हैं. गेम की दुनिया अब YouTube पर एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट बन चुकी है. भारत में भी इसका बड़ा उदाहरण S8UL का Soulcity जैसे GTA Roleplay कम्युनिटी हैं, जहां क्रिएटर्स गेम के अंदर अपने किरदार और कहानियां बनाते हैं.

GTA के वीडियो को मिले 900 अरब व्यूज, GTA 6 का लॉन्च से पहले ही बड़ा रिकॉर्ड

YouTube की कल्चर एंड ट्रेंड्स टीम की रिपोर्ट के मुताबिक, GTA सीरीज को अब तक 900 अरब से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं, GTA 6 से जुड़े प्री-लॉन्च वीडियो ही 40 अरब व्यूज का आंकड़ा पार कर चुके हैं. यह आंकड़ा गेम रिलीज होने से पहले का है.

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GTA 6 की क्लिपिंग से होगी करोड़ों की कमाई?

कई कंटेंट क्रिएटर्स इस इंतजार में हैं कि जैसे ही गेम आएगा इसकी तो इसकी क्लिपिंग करेंगे. क्लिपिंग में दरअसल क्रिएटर्स जीटीए6 के गेेम प्ले को सोशल मीडिया पर डालेंगे. लोगों को इस गेम का इंतजार कई सालों से है और जाहिर है भारत में कम ही लोग इसे खेल पाएंगे. वजह ये है कि यहां ज्यादातर लोगों के पास Play Station नहीं होता. ये गेम Xbox और PS पर ही खेला जा सकेगा. इसलिए लोग गेम प्ले देखने में काफी दिलचस्पी लेंगे और वीडियोज वायरल होंगे.

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कई क्रिएटर्स इस तरह की क्लिपिंग डाल कर खूब पैसे भी कमाते हैं. हालांकि इससे पहले ये देखना जरूरी होता है कि जहां से क्लिपिंग काटी जा रही वो कॉपीराइट स्ट्राइक ना डाल दे. ऐसे में यूट्यूब से लेकर सोशल तक के अकाउंट बैन हो सकते हैं. हालांकि ज्यादातर क्रिएटर्स खुद की क्लिपिंग करवाते हैं ताकि वो भी वायरल हो सकें, इसलिए वो कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं मारते.

GTA V की लोकप्रियता भी इसकी बड़ी वजह है. साल 2013 में रिलीज होने के बाद से GTA V हर साल YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉप 10 गेम्स में शामिल रहा है. यानी 13 साल बाद भी इस गेम की चर्चा और इससे बनने वाला कंटेंट कम नहीं हुआ है.

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YouTube की रिपोर्ट में एक और दिलचस्प आंकड़ा है. अमेरिका में 14 से 29 साल की उम्र के 496 इंटरनेट यूजर्स पर किए गए NRG सर्वे में 82 फीसदी लोगों ने GTA को उन एंटरटेनमेंट नामों में शामिल किया, जिन्हें ज्यादातर लोग जानते हैं. इसी सर्वे में हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए यह आंकड़ा 79 फीसदी और Super Bowl के लिए 83 फीसदी था.

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यह सर्वे पूरी दुनिया के लोगों पर नहीं किया गया था. यह अमेरिका के सीमित आयु वर्ग के ऑनलाइन यूजर्स पर आधारित है. फिर भी इससे पता चलता है कि GTA की पहचान अब गेमिंग से बाहर भी पहुंच चुकी है.

GTA Roleplay ने गेम को टीवी सीरीज जैसा बना दिया

GTA की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसका Roleplay यानी RP फॉर्मेट है. इसमें क्रिएटर्स सिर्फ गेम नहीं खेलते, बल्कि अपने लिए एक किरदार बनाते हैं और उसी की तरह गेम की दुनिया में रहते हैं.

मसलन, कोई क्रिएटर पुलिस अधिकारी बन जाता है, कोई बिजनेस चलाता है, कोई गैंगस्टर का किरदार निभाता है और कोई आम नागरिक की जिंदगी जीता है. दूसरे खिलाड़ी भी अपने किरदारों के साथ इस दुनिया में शामिल होते हैं. फिर इन सभी के बीच बातचीत, विवाद, दोस्ती, कारोबार और कभी-कभी अपराध से जुड़ी कहानियां बनती हैं.

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इसकी खास बात यह है कि इन कहानियों की स्क्रिप्ट पहले से तय नहीं होती. खिलाड़ी अपनी बातचीत और फैसलों से कहानी को आगे बढ़ाते हैं. किसी दिन पुलिस अधिकारी और अपराधी के बीच टकराव हो सकता है, तो अगले दिन वही किरदार किसी नए मिशन या मजेदार घटना का हिस्सा बन सकते हैं.

YouTube की रिपोर्ट के मुताबिक, GTA Roleplay वीडियो को अब तक 8 अरब से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. साल 2025 में इस तरह के वीडियो अपलोड होने की संख्या 17 लाख तक पहुंच गई, जो अब तक का रिकॉर्ड है.

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इस तरह GTA RP देखने वालों के लिए एक गेम से ज्यादा किसी टीवी सीरीज जैसा अनुभव बन जाता है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां कहानी के किरदार और घटनाएं क्रिएटर्स खुद तैयार करते हैं.

भारत में भी बन चुकी है GTA की अपनी दुनिया, Soulcity इसका उदाहरण

भारत में GTA Roleplay का एक बड़ा उदाहरण S8UL का Soulcity है. यह GTA V पर आधारित एक Roleplay सर्वर है, जहां अलग-अलग क्रिएटर्स अपने किरदार बनाकर एक साझा वर्चुअल शहर में रहते और कहानियां बनाते हैं.

S8UL के CEO और को-फाउंडर अनिमेश अग्रवाल के मुताबिक, Soulcity ने दिखाया है कि एक गेम किस तरह अपने आप में अलग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है. यहां दर्शक सिर्फ गेमप्ले नहीं देखते, बल्कि किरदारों की जिंदगी, उनके रिश्तों और उनके साथ होने वाली घटनाओं को भी फॉलो करते हैं.

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S8UL के GTA क्रिएटर अर्पित वाधवान, जिन्हें 8Bit HeadFlicker के नाम से जाना जाता है, का कहना है कि Roleplay ने गेमिंग कंटेंट का तरीका बदल दिया है. पहले ज्यादातर वीडियो मिशन, गेमप्ले और खिलाड़ी की स्किल पर आधारित होते थे. लेकिन RP में कहानी और किरदार ज्यादा अहम हो जाते हैं. कोई खिलाड़ी पुलिस अधिकारी बनकर काम करता है, कोई बिजनेस चलाता है और कोई दूसरे खिलाड़ियों के साथ मिलकर नई घटनाएं बनाता है.

S8UL की वेबसाइट के मुताबिक, Soulcity का मौजूदा वर्जन Season 3 में है. यह दिखाता है कि भारत में GTA V का Roleplay इकोसिस्टम लगातार आगे बढ़ रहा है.

Payal Gaming को मिलेगा ग्लोबल मंच, YouTube करेगा 24 घंटे की लाइवस्ट्रीम

GTA 6 के लॉन्च को खास बनाने के लिए YouTube 19 नवंबर से 24 घंटे की ग्लोबल लाइवस्ट्रीम आयोजित कर रहा है. इसमें गेमप्ले, क्रिएटर पॉडकास्ट और दूसरे खास कार्यक्रम दिखाए जाएंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की Payal Dhare यानी पायल गेमिंग भी इस ग्लोबल लाइवस्ट्रीम का हिस्सा होंगी. वह भारत की उन गेमिंग क्रिएटर्स में शामिल हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिल सकता है.

पायल का कहना है कि GTA जैसे गेम में कंटेंट बनाने के लिए सबसे अच्छा खिलाड़ी होना जरूरी नहीं है. कोई गेम की दुनिया घूम सकता है, छिपी हुई चीजें खोज सकता है, दोस्तों के साथ मजेदार चुनौतियां कर सकता है या अनपेक्षित घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है. उनके मुताबिक, क्रिएटर की अपनी पहचान और अंदाज ही उसे दूसरों से अलग बनाता है.

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GTA 6 भारतीय गेमर्स और क्रिएटर्स के लिए क्यों अहम है?

NODWIN गेमिंग के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षत राठी का मानना है कि GTA भारतीय गेमिंग संस्कृति का हिस्सा रहा है. उनके मुताबिक, कई भारतीय गेमर्स के लिए Vice City और San Andreas बचपन और शुरुआती गेमिंग के दिनों की यादों से जुड़े हैं. उन्होंने यह उम्मीद भी जताई है कि दुनिया के टॉप पांच GTA 6 कंटेंट क्रिएटर्स में कोई भारतीय हो सकता है.

हालांकि, GTA 6 का शुरुआती लॉन्च सिर्फ PlayStation 5 और Xbox Series X|S पर है. इसका मतलब है कि जिन भारतीय क्रिएटर्स के पास कंसोल नहीं है, उनके लिए शुरुआत में गेम तक पहुंच आसान नहीं होगी. अक्षत राठी के मुताबिक, भविष्य में पीसी वर्जन आने पर भारतीय गेमर्स और क्रिएटर्स के लिए अवसर बढ़ सकते हैं. Rockstar ने अभी PC वर्जन की रिलीज तारीख घोषित नहीं की है.

CyberPowerPC India के COO विशाल पारेख का मानना है कि GTA 6 जैसे बड़े गेम लॉन्च से भारत में महंगे गेमिंग कंसोल और PC हार्डवेयर की मांग बढ़ सकती है. खासकर उन क्रिएटर्स के बीच जिन्हें गेम खेलने के साथ लाइवस्ट्रीमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग भी करनी होती है. ऐसे काम के लिए बेहतर प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, मेमोरी और भरोसेमंद सिस्टम की जरूरत पड़ती है.

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अब गेम सिर्फ खेलने की चीज नहीं, कंटेंट बनाने का जरिया भी है

GTA की कहानी एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है. पहले गेम खरीदने के बाद खिलाड़ी उसे खेलता था और अनुभव वहीं खत्म हो जाता था. अब एक ही गेम से हजारों तरह के वीडियो, लाइवस्ट्रीम, मीम्स, कहानियां और ऑनलाइन कम्युनिटी बन रही हैं.

S8UL के अर्पित वाधवान और अनिमेश अग्रवाल की बातों का सार भी यही है कि गेम सिर्फ एक मंच देता है. उस मंच पर मनोरंजन पैदा करने का काम क्रिएटर्स और उनकी कम्युनिटी करती है. पायल धरे भी नए क्रिएटर्स को सलाह देती हैं कि वे दूसरों की नकल करने के बजाय अपना अलग अंदाज बनाएं.

GTA 6 के आने से इस पूरे इकोसिस्टम को नया मौका मिल सकता है. नई दुनिया, नए किरदार और नए गेमप्ले फीचर क्रिएटर्स को नए वीडियो फॉर्मेट बनाने का मौका देंगे. लेकिन असली सफलता सिर्फ गेम की बिक्री से तय नहीं होगी. यह भी देखा जाएगा कि गेम के लॉन्च के बाद कितने नए क्रिएटर्स इससे जुड़ते हैं और कितनी नई कहानियां बनती हैं.

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