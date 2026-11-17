सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को जान से मारने की धमकी मिली है. गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों का एक पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें बिग बी और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को खुली धमकी दी गई. ऑडियो मैसेज में वो धमकाते हुए कहता है- जितने भी बुलेटप्रूफ केबिन बनवा लो, गोली मारी जाएगी. पिता-पुत्र को मारेंगे, बुलेटप्रूफ में ही मारेंगे. इस धमकी के बाद फैंस चिंतित हैं. लेकिन बिग बी ने काम को जारी रखने का फैसला किया है.

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केबीसी के सेट पर लौटे अमिताभ

गैंगस्टर की धमकियों के बीच अमिताभ बच्चन क्विज शो कौन बनेगा करोड़पित के सेट पर लौट आए हैं. पिछले कुछ वक्त से उन्होंने हेल्थू इश्यूज की वजह से ब्रेक लिया हुआ था. ऐसे में केबीसी के पुराने एपिसोड्स को री-रन किया जा रहा था. अब 16 नवंबर से नए एपिसोड ऑनएयर किए जा रहे हैं. एक्टर का एक प्रोमो भी सामने आया था जिसमें उन्होंने फैंस का आभार जताया था. फैंस के तबीयत का हाल चाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा था- अगर आप ठीक हैं. तो हम भी ठीक हैं.

जानकारी के मुताबिक, 84 साल के अमिताभ को सीजनल फ्लू हुआ था. सेहत का ध्यान रखने के लिए उन्होंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया था. लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं. इस बीच उन्हें मिल रही धमकियों की एक्टर ने चिंता नहीं की. मुंबई में सेलेब्स पर हो रहे जानलेवा हमलों ने सभी को अलर्ट कर दिया है. अमिताभ बच्चन रविवार को जलसा के बाहर फैंस से बुलेटप्रूफ कांच के घेरे में मिले. जलसा को लेकर मिल रही धमकी के बाद ये फैसला लिया गया. सुरक्षा कारणों से ये वॉल बनाई गई है.

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अमिताभ सालों से कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं. इस शो से उनका भी गहरा लगाव है. सालों से अमिताभ इस शो के साथ जुड़े हैं. बिग बी के फैंस के लिए बिना उनके कौन बनेगा करोड़पति का कोई अस्तित्व नहीं है.

84 साल के अमिताभ टीवी के साथ फिल्मी दुनिया में भी सक्रिय हैं. उनकी पिछली रिलीज फिल्म Vettaiyan थी. इसमें उनका अहम रोल था. फिल्मों के अलावा वो अपनी फिटनेस का खासा ध्यान रखते हैं.

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