दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को भोला गैंग के खिलाफ कार्रवाई में सफलता मिली है. क्राइम ब्रांच की NR-II टीम ने जहांगीर पुरी इलाके से गैंग के एक वांछित सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी दिल्ली के जहांगीर पुरी थाने में दर्ज MCOCA (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के एक मामले में वांछित था.

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उसके खिलाफ MCOCA की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पहले भी हत्या की कोशिश से जुड़े एक मामले में शामिल रहा है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी भोला गैंग का सदस्य है और जहांगीर पुरी थाने में दर्ज MCOCA केस में उसकी तलाश की जा रही थी. यह मामला MCOCA की धारा 3/4 के तहत दर्ज किया गया था.

क्राइम ब्रांच की NR-II टीम को आरोपी के जहांगीर पुरी इलाके में मौजूद होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की गिरफ्तारी को भोला गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है.

🚨 MAJOR BREAKTHROUGH: BHOLA GANG MEMBER WANTED IN MCOCA CASE ARRESTED! 🚨 🔹 NR-II, Crime Branch, Delhi Police apprehends a wanted gang member of Bhola Gang from Jahangir Puri, Delhi. 🔹 Wanted in a case registered under Sections 3/4 of MCOCA at PS Jahangir Puri, Delhi. 🔹 Previously involved in an attempt to murder case of PS Jahangir Puri, Delhi. 💪 Successful operation led by Insp. Neeraj Kumar, under the guidance of ACP Girish Kaushik and under the supervision of DCP Sh. Chandra Kumar Singh. 🚨 बड़ी कामयाबी: MCOCA मामले में वांछित भोला गैंग का सदस्य गिरफ्तार! 🚨 🔹 NR-II, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस ने जहांगीर पुरी, दिल्ली से भोला गैंग के एक वांछित सदस्य को गिरफ्तार किया। 🔹 आरोपी थाना जहांगीर पुरी में MCOCA की धारा 3/4 के तहत दर्ज मामले में वांछित था। 🔹 आरोपी पूर्व में थाना जहांगीर पुरी के हत्या के प्रयास के मामले में भी संलिप्त रहा है। 💪 यह सफल कार्रवाई इंस्पेक्टर नीरज कुमार के नेतृत्व में, एसीपी गिरीश कौशिक के मार्गदर्शन तथा डीसीपी श्री चंद्र कुमार सिंह की देखरेख में की गई। https://t.co/Aa5dhLt0i0 #DelhiPolice #CrimeBranch @LtGovDelhi @DelhiPolice @CPDelhi — Crime Branch Delhi Police (@CrimeBranchDP) November 17, 2026

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है. वह पहले जहांगीर पुरी थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में भी संलिप्त रहा है.

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अब उसे MCOCA के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की ओर से फिलहाल आरोपी की पहचान और उसके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों को लेकर अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की गई है.

भोला गैंग के सदस्य की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की NR-II टीम ने यह ऑपरेशन चलाया. इस सफल कार्रवाई का नेतृत्व इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने किया. पूरी कार्रवाई ACP गिरीश कौशिक के मार्गदर्शन में अंजाम दी गई.

वहीं, DCP चंद्र कुमार सिंह की निगरानी में इस ऑपरेशन को पूरा किया गया. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच गैंग से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.



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