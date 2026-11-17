उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन होने जा रहा है. 21 से 25 दिसंबर 2026 तक पांच दिवसीय श्री हनुमंत कथा आयोजित की जाएगी. इसके लिए लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड को चुना गया है.

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सरोजनीनगर विधानसभा सीट से BJP विधायक राजेश्वर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस आयोजन की जानकारी दी है. उनके मुताबिक, हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

धीरेंद्र शास्त्री ने जारी किया वीडियो

धीरेंद्र शास्त्री ने एक वीडियो संदेश में कहा, ''उत्तर प्रदेश राम और श्याम की भूमि है. संत-महंतों की भूमि है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है. लखनऊ में हम 21 से 25 दिसंबर तक हनुमान जी की कथा सुनाने आ रहे हैं. जी हां, आपने सही सुना.आमंत्रण के लिए हम आपको वीडियो के माध्यम से संदेश पहुंचा रहे हैं. 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक नवाबों के शहर लखनऊ में हनुमान जी महाराज का मंगलमय चरित्र गाया जाएगा. जहां भक्ति भी होगी, बालाजी की शक्ति भी होगी, अर्जी भी होगी, हनुमान दादा की मर्जी भी होगी, पर्चा भी खुलेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा भी होगी, क्योंकि इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में वहां के बहुत ही लोकप्रिय विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह जी एवं उनका पूरा परिवार हैं. यह संपूर्ण कथा डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में दोपहर 2:00 बजे से 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होगी. अभी से तैयारी कर लो, घर-घर निमंत्रण पहुंचा दो, हो जाओ तैयार. लखनऊ आ रहे हैं बागेश्वर सरकार.करो भव्य-दिव्य तैयारी. लखनऊ में 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक रहेंगे हनुमान दादा के सेवक मुग्धधारी.'' देखें VIDEO:-

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राजेश्वर सिंह ने श्रद्धालुओं को दिया न्योता

बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से लखनऊ की धरती पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत और अभिनंदन का अवसर मिल रहा है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन उनके लिए प्रभु का आशीर्वाद है. पांच दिनों तक चलने वाली कथा में श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम और संकटमोचन हनुमान जी की महिमा सुनने का अवसर मिलेगा.

राजेश्वर सिंह ने सरोजनीनगर सहित देश-विदेश के श्रद्धालुओं और धर्मप्रेमी लोगों से परिवार सहित कथा में शामिल होने की अपील की है.

8 साल से लखनऊ में कथा की अनुमति का इंतजार

दिए गए विवरण के मुताबिक, पिछले करीब आठ वर्षों से लखनऊ और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा आयोजित कराने के प्रयास किए जा रहे थे. हालांकि, कई मौकों पर प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम नहीं हो सके.

इस दौरान प्रयागराज में कथा की अनुमति मिलने की बात भी सामने आई थी. अब राजेश्वर सिंह की ओर से लखनऊ में पांच दिवसीय कथा का ऐलान किए जाने के बाद आयोजन को लेकर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, प्रशासन की औपचारिक अनुमति और आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की आधिकारिक पुष्टि अलग से सामने आना बाकी है.

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डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा आयोजन

आयोजकों की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार, श्री हनुमंत कथा 21 से 25 दिसंबर 2026 तक लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. आयोजन को लेकर तैयारियां और व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण रहेंगी.

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