Sikkim's Green Lake Trek: ट्रेकिंग के लिए लोग अक्सर सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड जाते हैं, मगर नॉर्थ ईस्ट में भी ट्रेकिंग के लिए बेहद शानदार जगह है. अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ ट्रेकिंग का प्लान बना रहे हैं और आपको पहाड़ों के बीच ट्रेकिंग करना, बर्फ से ढकी चोटियां देखना और कुदरत के करीब वक्त बिताना पसंद है, तो सिक्किम की एक खूबसूरत जगह आपके लिए खास हो सकती है. चार साल के लंबे इंतजार के बाद सिक्किम का मशहूर ग्रीन लेक ट्रेक एक बार फिर खुल गया है.

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8 नवंबर 2026 को इसे दोबारा शुरू किया गया. इस खबर से एडवेंचर पसंद करने वाले टूरिस्ट के बीच एक्साइटमेंट है. खास बात यह है कि इस ट्रेक के दौरान आपको दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं. आइए इस ट्रेक के बारे में कुछ खास बाते जानते हैं.

सात रूसी ट्रेकर्स ने पूरा किया पहला ट्रेक

सिक्किम का ग्रीन लेक ट्रेक करीब चार साल से बंद था. अब लाचेन जुम्सा और खांगरी टूर्स, ट्रेक्स एंड एक्सपीडिशन के सहयोग से इसे दोबारा शुरू किया गया है. 8 नवंबर को सात रूसी ट्रेकर्स के एक ग्रुप ने इस ट्रेक को पूरा किया. इसके दोबारा खुलने से सिक्किम में एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

5050 मीटर की ऊंचाई पर है ग्रीन लेक

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ग्रीन लेक समुद्र तल से करीब 5,050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत ग्लेशियल झील है. यह माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों के लिए बेस कैंप के तौर पर भी इस्तेमाल होती है. इस ट्रेक की शुरुआत सिक्किम के लाचेन से होती है, जो गंगटोक से करीब 107 किलोमीटर दूर है.

रास्ते में आपको बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे-भरे अल्पाइन घास के मैदान और रोडोडेंड्रोन के जंगल देखने को मिलते हैं. यहां से माउंट कंचनजंगा के अलावा माउंट सिनिओल्चू और हिमालय की दूसरी चोटियों के खूबसूरत नजारे भी दिखाई देते हैं.

इस इलाके में हिमालय के दुर्लभ फूलों के साथ रेड पांडा और स्नो लेपर्ड जैसे वन्यजीव भी पाए जाते हैं. हालांकि, इन वन्यजीवों को देख पाना आपकी किस्मत और मौसम पर निर्भर करता है.

कब जाएं ग्रीन लेक ट्रेक पर?

ग्रीन लेक ट्रेक पर जाने के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर का समय अच्छा माना जाता है. इन महीनों में मौसम अधिक अनुकूल रहता है और आसमान साफ होने पर पहाड़ों के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं. इस पूरे ट्रेक को पूरा करने में करीब 10 से 12 दिन लग सकते हैं. यह ट्रेक मिडियम से टफ लेवल का माना जाता है.

ट्रेक पर जाने के लिए परमिट जरूरी

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ग्रीन लेक ट्रेक प्रतिबंधित इलाका में आता है. यहां जाने के लिए ट्रेकर्स को इनर लाइन परमिट (ILP) और संबंधित प्रतिबंधित क्षेत्र के परमिट की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए यात्रा से पहले सिक्किम पर्यटन विभाग या अधिकृत ट्रेकिंग ऑपरेटर से परमिट की जानकारी जरूर लें.

जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

करीब 5,000 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण इस ट्रेक में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है. इसलिए जाने से चार से छह हफ्ते पहले अपनी फिटनेस पर ध्यान दें. दौड़ना, साइकिल चलाना और स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज स्टैमिना बढ़ाने में मदद कर सकती हैं.

ट्रेक के दौरान गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ जैकेट, मजबूत ट्रेकिंग शूज, फर्स्ट एड किट और जरूरी दवाइयां साथ रखें. ऊंचाई पर होने वाली परेशानी को नजरअंदाज न करें और गाइड की सलाह के मुताबिक ही आगे बढ़ें.

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