बुर्ज खलीफा से महंगा गेम, Netflix पर आया GTA 6 का एक्सटेंडेड प्रीमियर, लॉन्च से पहले ही हो गया लीक

दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में करीब 1.5 अरब डॉलर खर्च हुए थे. एक वीडियो गेम को लेक दावा किया जाता ह कि उस पर इससे भी ज्यादा पैसा खर्च किया गया है. यह गेम है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 यानी GTA 6, जिसका इंतजार दुनिया भर के गेमर्स सालों से कर रहे हैं. अगर आपने GTA Vice City या San Andreas खेला है तो आप इसे समझते होंगे. GTA 6 की हाइप ऐसी बनी है कि गेमिंग दुनिया में एक क्रांति की तरह देखा जा रहा है.

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GTA 6 को बनाने में आखिर कितना पैसा खर्च हुआ, इसका ऑफिशियल आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है. यही इस कहानी का सबसे जरूरी फैक्ट चेक भी है. इंटरनेट पर 2 अरब डॉलर तक खर्च होने का दावा खूब वायरल है, लेकिन रॉकस्टार गेम्स या इसकी मालिक कंपनी टेक-टू इंट्रैक्टिव ने इस रकम की पुष्टि नहीं की है. हाल की इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और एनालिस्ट अनुमान गेम की लागत करीब 1 अरब से 1.5 अरब डॉलर या उससे अधिक तक बताते हैं. कुछ जगह इसे 2 अरब डॉलर तक बताया गया है.

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यानी यह कहना कि GTA 6 पक्के तौर पर बुर्ज खलीफा से ज्यादा महंगा है, अभी सही नहीं होगा. लेकिन अगर अनुमानों को सही माना जाए तो यह मुमकिन है कि एक डिजिटल दुनिया बनाने में उतना या उससे ज्यादा पैसा लगा हो, जितना दुबई की 828 मीटर ऊंची बुर्ज खलीफा को खड़ा करने में लगा था. बुर्ज खलीफा की लागत करीब 1.5 अरब डॉलर बताई जाती है और इसे बनने में करीब छह साल लगे थे.

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छह साल से ज्यादा की मेहनत, लेकिन कहानी शायद इससे भी पुरानी है

GTA 6 का सफर भी छोटा नहीं रहा है. टेक-टू के अनुसार गेम पर गंभीर स्तर पर काम 2020 में शुरू हुआ था. रॉकस्टार ने फरवरी 2022 में आधिकारिक तौर पर कहा था कि की GTA 6 बन रहा है. नवंबर 2026 में रिलीज के हिसाब से देखें तो गेम पर बड़े स्तर पर काम करते हुए करीब छह साल हो चुके होंगे. शुरुआती योजना और तैयारी इससे पहले शुरू हुई हो सकती है.

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यही वजह है कि GTA 6 को सिर्फ एक नया गेम नहीं, बल्कि गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है. टेक-टू के हेड स्ट्रॉस जेलनिक खुद इस गेम से जुड़ी उम्मीदों को बेहद बड़ा बता चुके हैं और कंपनी इस प्रोजेक्ट को अपनी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण रिलीज में से एक मानती है.

अब Netflix पर होगा GTA 6 का बड़ा प्रीमियर

GTA 6 का अगला बड़ा आधिकारिक खुलासा पहले YouTube पर नहीं, बल्कि Netflix पर होने जा रहा है. रॉकस्टार गेम्स और Netflix ने Grand Theft Auto VI: An Extended Look नाम का खास प्रीमियर रखा है. यह 27 अगस्त Netflix पर आएगा. भारत में इसका समय 28 अगस्त को रात 12:30 बजे होगा. इसके छह घंटे बाद रॉकस्टार इसे अपने आधिकारिक YouTube चैनल और GTA 6 की वेबसाइट पर भी जारी करेगा. भारतीय समय के अनुसार YouTube पर इसे सुबह 6:30 बजे देखा जा सकेगा.

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यह रॉकस्टार और Netflix की बेहद अलग तरह की साझेदारी है. इतने बड़े गेम का पहली बार किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस तरह प्रीमियर होना अपने आप में खास है.

Extended Look में क्या देखने को मिल सकता है?

यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि रॉकस्टार ने अभी तक पूरी तरह नहीं बताया है कि इस प्रीमियर में क्या-क्या दिखाया जाएगा. कंपनी ने इसे गेमप्ले ट्रेलर नहीं, बल्कि एक्स्टेंडेड लुक कहा है. इसलिए गेम प्ले, मिशन, नई गाड़ियों या किसी खास फीचर को लेकर अभी पक्के दावे करना सही नहीं होगा. हालांकि Netflix और रॉकस्टार की आधिकारिक जानकारी से साफ है कि कहानी के केंद्र में जेसन और लूसिया होंगे. दोनों एक गलत डकैती के बाद लियोनिडा राज्य में फैली बड़ी आपराधिक साजिश में फंस जाते हैं और बचने के लिए उन्हें एक-दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है.

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इस एक्स्टेंडेड लुक में जेसन और लूसिया की कहानी, वाइस सिटी और लियोनिडा की दुनिया तथा गेम की झलक पहले से ज्यादा विस्तार से देखने की उम्मीद है. फैंस खास तौर पर यह जानना चाहते हैं कि गेम को वास्तव में खेलते हुए कैसा अनुभव होगा. हालांकि रॉकस्टार ने अभी किसी खास गेमप्ले सिस्टम, मिशन या फीचर की पुष्टि नहीं की है.

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प्रीमियर से ठीक पहले फिर लीक हुआ GTA 6

GTA 6 की रिलीज से पहले रॉकस्टार के लिए एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है. हाल के दिनों में सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गेम से जुड़े गेमप्ले वीडियो सामने आए हैं. रॉकस्टार ने इन लीक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह गेम के वीडियो बाहर आना उसकी टीम के लिए बेहद दुखद है और कंपनी चाहती थी कि खिलाड़ी गेम को पहली बार उसके आधिकारिक तरीके से देखें. कंपनी ने यह भी संकेत दिया कि गेम अब पूरा होने के काफी करीब है और रिलीज की तैयारी जारी है.

हालिया लीक में गेम के कैरेट्कर जेसन और लूसिया के कुछ सीन और गेम की दुनिया से जुड़ी झलकियां दिखाई गईं. कुछ वीडियो में शहर, ड्राइविंग और भीड़ जैसी चीजों को लेकर भी चर्चाएं हुईं.

13 साल बाद आ रहा GTA का नया बड़ा गेम

GTA 5 साल 2013 में आया था. यानी GTA 6 उस गेम के करीब 13 साल बाद आने जा रहा है. GTA 5 ने बिक्री और कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए और आज भी इसकी लोकप्रियता बनी हुई है. टेक-टू के अनुसार, GTA 5 की बिक्री करीब 23 करोड़ कॉपी तक पहुंच चुकी है. अब GTA 6 के साथ रॉकस्टार सिर्फ नया गेम नहीं, बल्कि एक नई डिजिटल दुनिया बेचने की तैयारी कर रहा है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार गेम 19 नवंबर 2026 को PlayStation 5 और Xbox Series X|S के लिए रिलीज होगा. इसकी शुरुआती कीमत 79.99 डॉलर रखी गई है.

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