GTA 6 की चर्चा दुनिया भर में है. कोई इसके शानदार ग्राफिक्स की बात कर रहा है, तो कोई इसके बड़े गेमिंग वर्ल्ड और सालों के इंतजार की. कमाई में भी ये गेम रिकॉर्ड तोड़ रहा है. लॉन्च से पहले 1.5 बिलियन डॉलर्स कमा लिए. लेकिन इस गेम से जुड़ी एक ऐसी बात भी सामने आई है, जिस पर भारतीयों को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए. इस गेम की पॉपुलैरिटी इतनी है कि पीएम मोदी ने भी इसी थीम के साथ पोस्ट डाली है.

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दुनिया के इस बड़े गेम को बनाने वाली टीम में भारतीय डेवलपर्स की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है. रिपोर्टेड आंकड़ों के मुताबिक, भारत के करीब 1,615 डेवलपर्स ने GTA 6 पर काम किया है. इस मामले में अमेरिका भी पीछे है, जहां से 1,441 डेवलपर्स के नाम सामने आए हैं.

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यानी जिस गेम को दुनिया भर के लोग खेल रहे हैं, उसे तैयार करने में भारत के सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों डेवलपर्स का योगदान बताया जा रहा है. इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि इस काम का बड़ा केंद्र बेंगलुरु रहा है. शहर की एक गेम डेवलपमेंट कंपनी की शुरुआत कभी एक कंप्यूटर से हुई थी. आज उसी सफर का रिश्ता दुनिया के सबसे चर्चित गेमिंग प्रोजेक्ट्स में से एक से जुड़ गया है.

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GTA 6 की टीम में भारत सबसे आगे, अमेरिका दूसरे नंबर पर

GTA 6 को बनाने में दुनिया भर के करीब 6,000 डेवलपर्स ने योगदान दिया. इनमें भारत के 1,615 डेवलपर्स सबसे आगे बताए गए हैं. अमेरिका 1,441 डेवलपर्स के साथ दूसरे नंबर पर है. इसके बाद स्कॉटलैंड के 1,398, इंग्लैंड के 1,208 और कनाडा के 267 डेवलपर्स का नाम आता है.

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बेंगलुरु साउथ के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी 18 नवंबर को सोशल मीडिया पर बताया था कि Rockstar India के बेंगलुरु स्टूडियो में 1,600 से ज्यादा डेवलपर्स ने GTA 6 को बनाने में योगदान दिया. उन्होंने इसे भारत के गेमिंग टैलेंट के लिए बड़ी उपलब्धि बताया.

बेंगलुरु में एक कंप्यूटर से शुरू हुई थी कहानी

GTA 6 में भारत की भूमिका की कहानी समझने के लिए करीब तीन दशक पीछे जाना होगा. साल 1995 में राजेश राव ने बेंगलुरु में एक कंप्यूटर और डायल-अप मॉडम के साथ अपना काम शुरू किया था. शुरुआत में उनकी कंपनी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग से जुड़ा काम करती थी. 1997 में कंपनी ने गेम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया और ध्रूव इंटरऐक्टिव की शुरुआत हुई.

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उस समय भारत में वीडियो गेम बनाने का बड़ा बाजार नहीं था. गेमिंग कंपनियों और बड़े प्रोजेक्ट्स के मौके भी सीमित थे. इसके बावजूद Dhruva Interactive ने विदेशी कंपनियों के साथ काम करना शुरू किया. धीरे-धीरे इसकी टीम ने माइक्रोसॉफ्ट की फोर्जा मोटरस्पोर्ट जैसी बड़ी गेम सीरीज के लिए कार, रेस ट्रैक, किरदार और गेम के एनवारमेंट तैयार करने में योगदान दिया.

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यानी भारत के डेवलपर्स का काम सिर्फ छोटे मोबाइल गेम बनाने तक सीमित नहीं था. वे दुनिया के बड़े कंसोल गेम्स के लिए भी जरूरी हिस्से तैयार कर रहे थे.

Rockstar ने 2019 में खरीदी थी Dhruva Interactive

Dhruva Interactive का सफर 2019 में एक नए मोड़ पर पहुंचा. Rockstar Games ने स्वीडन की कंपनी स्टारब्रीज से Dhruva Interactive को खरीद लिया. यह सौदा करीब 7.9 मिलियन डॉलर का था. इसके बाद ध्रूव की टीम Rockstar के बेंगलुरु ऑपरेशन का हिस्सा बन गई.

कंपनी के संस्थापक राजेश राव के मुताबिक, इस अधिग्रहण के दौरान करीब 300 लोग रॉकस्टार गेम्स में शामिल हुए थे. यह सिर्फ एक कंपनी की बिक्री नहीं थी, बल्कि भारतीय गेम डेवलपर्स के लिए दुनिया की बड़ी गेमिंग कंपनियों के साथ काम करने का एक नया रास्ता भी था.

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Rockstar का नाम GTA और Red Dead Redemption जैसी बड़ी गेम सीरीज से जुड़ा है. ऐसे में बेंगलुरु की टीम को इस ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बनने का मौका मिला. GTA 6 के साथ अब इस सफर की चर्चा एक बार फिर हो रही है.

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