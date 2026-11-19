सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ट्रेन ड्राइवर्स का एक वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में कुछ लोग ऐसी शानदार यूनिफॉर्म पहने नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर पहली नजर में कोई भी उन्हें ट्रेन ड्राइवर नहीं, बल्कि हवाई जहाज का पायलट समझ सकता है. गहरे नीले रंग की फॉर्मल ड्रेस, कंधों पर सुनहरी पट्टियां और सिर पर कैप... उनका पूरा लुक किसी एयरलाइन के क्रू मेंबर जैसा दिखाई दे रहा है. बस फिर क्या था, वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

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दरअसल, वायरल वीडियो में कुछ लोग एक ट्रेन के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं. सभी ने एक जैसी गहरे नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई है. उनकी ड्रेस पर सुनहरे रंग की पट्टियां, बैज और चमकदार बटन लगे हैं. इसके साथ ही सिर पर पहनी गई कैप उनके लुक को और खास बना रही है. पीछे खड़ी ट्रेन और सामने पायलट जैसे कपड़े पहने इन लोगों का अंदाज देखकर सोशल मीडिया पर लोग खूब चुटकी ले रहे हैं.

वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा इन लोगों की यूनिफॉर्म की हो रही है. आमतौर पर ट्रेन ड्राइवर्स को देखकर लोगों के मन में एक खास तरह की छवि बनती है, लेकिन इस वीडियो में दिख रहा पहनावा उस सोच से काफी अलग है. यही वजह है कि कई यूजर्स ने इनके लुक की तुलना हवाई जहाज के पायलट से कर दी. कुछ लोगों ने तो मजाक में यह तक पूछ लिया कि आखिर ये ट्रेन चलाने वाले हैं या फिर किसी फ्लाइट को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं.

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लोग बोले-बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी है क्या?

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. किसी ने इनके पहनावे को शानदार बताया, तो किसी ने ट्रेन और ड्राइवर्स के लुक को लेकर मजाक किया. एक यूजर ने प्लेटफॉर्म पर सिगरेट पीने को लेकर चुटकी लेते हुए लिखा- प्लेटफॉर्म पे सुट्टा मार रहा है, हमारे यहां सुटाई कर देंगे आरपीएफ वाले. इस कमेंट के जरिए यूजर ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर सिगरेट पीने और आरपीएफ की कार्रवाई को लेकर मजाक किया. वहीं, योद्धा नाम के यूजर ने लिखा, 'खतरा एक्सप्रेस उड़ाने की तैयारी लग रही है.'

यानी यूजर को ऐसा लगा जैसे ये लोग ट्रेन चलाने नहीं, बल्कि किसी पुरानी एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाने की तैयारी कर रहे हों. एक अन्य यूजर सौरव चौधरी ने इनके पहनावे पर टिप्पणी करते हुए लिखा-ड्रेस तो हवाई जहाज पायलट का पहन रखा है. वहीं, ओम नाम के यूजर ने लिखा-बुलेट चला लेते होंगे, ट्रेन का पता नहीं. इस कमेंट में यूजर ने बुलेट ट्रेन और ड्राइविंग के अंदाज को जोड़कर मजाक किया.

यूनिफॉर्म ने खींचा लोगों का ध्यान

दरअसल, किसी भी रेलवे कर्मचारी की यूनिफॉर्म उसकी पहचान का हिस्सा होती है. इस वीडियो में दिखाई दे रही ड्रेस का डिजाइन और रंग काफी हद तक एयरलाइन पायलट की यूनिफॉर्म जैसा नजर आ रहा है. खासकर कंधों पर लगी सुनहरी पट्टियां और सिर पर कैप ने इस तुलना को और मजेदार बना दिया है. हालांकि, वीडियो में नजर आ रहे लोगों की सही पहचान, उनके पद और इस यूनिफॉर्म से जुड़ी आधिकारिक जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए इन्हें पाकिस्तान के ट्रेन ड्राइवर्स बताने वाले दावे को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है.

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फिलहाल, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है. कोई इनके लुक को देखकर पायलट बता रहा है, तो कोई बुलेट ट्रेन का जिक्र कर रहा है. कुल मिलाकर, ट्रेन से ज्यादा इस वीडियो में लोगों का ध्यान उन लोगों की यूनिफॉर्म ने खींच लिया है.

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