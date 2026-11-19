वाराणसी में बेहतर शिक्षा का सपना लेकर बिहार से आई 12 साल की छात्रा की हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. लंका थाना क्षेत्र की शिवप्रसाद गुप्त कॉलोनी स्थित ज्ञानदीप एकेडमी एंड हॉस्टल की पांचवीं मंजिल से छात्रा नीचे गिर गई. गंभीर हालत में उसे बीएचयू ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद हॉस्टल में हड़कंप मच गया.

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मृत छात्रा की पहचान बिहार के सीवान जिले के बैजरहा गांव निवासी तारकेश्वर मिश्रा की बेटी स्नेहा मिश्रा के रूप में हुई है. करीब 12 वर्षीय स्नेहा कक्षा सात में पढ़ती थी और वाराणसी में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी.

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पुलिस के मुताबिक, पीआरवी के जरिए सूचना मिली थी कि शिवप्रसाद गुप्त कॉलोनी की लेन नंबर तीन स्थित ज्ञानदीप एकेडमी एंड हॉस्टल की छत से एक छात्रा गिर गई है. जानकारी मिलते ही लंका पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल बच्ची को तत्काल बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया. हालांकि, चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, वार्डन और स्कूल प्रबंधन से पूछताछ

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया. टीम ने हॉस्टल परिसर और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. बताया गया है कि हॉस्टल में स्नेहा के साथ दो अन्य बच्चियां भी रहती थीं. पुलिस स्कूल प्रबंधन और हॉस्टल वार्डन से घटना के संबंध में जानकारी हासिल कर रही है.

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एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि हॉस्टल की छत से छात्रा के गिरने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य संकलित कराए गए हैं. शव को कब्जे में लेकर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है.

हादसा या कोई दूसरी वजह? पुलिस के सामने कई सवाल

इस घटना के बाद पुलिस के सामने कई अहम सवाल हैं. आखिर 12 साल की बच्ची हॉस्टल की छत तक कैसे पहुंची? क्या वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे? घटना के समय हॉस्टल में कौन-कौन मौजूद था? पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि स्नेहा हादसे का शिकार हुई या उसकी मौत के पीछे कोई दूसरी वजह है.

फिलहाल, छात्रा की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही घटना की परिस्थितियां साफ हो सकेंगी.

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