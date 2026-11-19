How to Make Lauki Soup: अगर आप भी बढ़ते वजन और पेट की लटकती चर्बी से परेशान हैं और पतली कमर पाना चाहते हैं, तो रात के खाने में भारी भोजन की जगह लौकी का सूप पीना शुरू कर दें. लौकी में पानी की मात्रा भरपूर और कैलोरी बेहद कम होती है, जो शरीर को डिटॉक्स करने और तेजी से वजन घटाने में मदद करती है. जब इसमें काली मिर्च पाउडर, अदरक और भुना जीरा मिलाया जाता है, तो यह न केवल मेटाबॉलिज्म को तेज करता है बल्कि पीने में भी बेहद स्वादिष्ट लगता है. आइए जानते हैं इसे घर पर मिनटों में बनाने की सबसे आसान विधि.

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आवश्यक सामग्री:

ताजी लौकी: 300 ग्राम (छीली और छोटे टुकड़ों में कटी हुई)

अदरक: 1 छोटा टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

लहसुन (वैकल्पिक): 3-4 कली

काली मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

भुना जीरा पाउडर: आधा छोटा चम्मच

मक्खन या देसी घी: 1 छोटा चम्मच

सेंधा नमक या काला नमक: स्वादानुसार

पानी: 2 गिलास

नींबू का रस: 1 छोटा चम्मच

बारीक कटा हरा धनिया: गार्निशिंग के लिए

परफेक्ट टेक्सचर और स्वाद की सीक्रेट ट्रिक्स:

कड़वाहट जांचें: लौकी काटने से पहले उसका एक छोटा टुकड़ा चखकर जरूर देख लें कि वह कड़वी न हो.

काली मिर्च का तड़का: काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा भुना जीरा सूप के पकने के बाद डालने से स्वाद और फैट-बर्निंग क्षमता दोनों बढ़ जाती हैं.

बनाने की विधि:

एक कुकर में कटी हुई लौकी, अदरक, लहसुन, चुटकीभर नमक और 2 गिलास पानी डालकर 2-3 सीटी आने तक पका लें.

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जब कुकर ठंडा हो जाए, तो लौकी के मिश्रण को थोड़ा ठंडा करके मिक्सी या हैंड ब्लेंडर से पीसकर स्मूथ प्यूरी बना लें.

अब इस प्यूरी को एक पैन में निकालें. इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाकर धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक उबलने दें.

एक छोटी कछी में 1 छोटा चम्मच देसी घी या मक्खन गरम करें और उसमें भुना जीरा डालकर सूप में मिला दें.

गैस बंद करें, ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ें और हरा धनिया डालकर गरमा-गरम लौकी का सूप डिनर में पिएं.

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