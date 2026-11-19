मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास बने ढांचे को लेकर अब BJP विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि वहां बने गुंबद को तोड़कर भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए. राकेश प्रताप सिंह ने मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जो असली सनातनी और प्रखर हिंदूवादी होगा, उसके मन में भी यही भाव होगा.

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राकेश प्रताप सिंह ने यह बात आज तक से बातचीत में कही. वह अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं. उनका बयान प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेंती राजभवन में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान आया. इस कथा का आयोजन रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' ने कराया है. इसी कार्यक्रम में 18 नवंबर को राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर बयान दिया था.

दरअसल, मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा था कि जब वह मथुरा में दर्शन करने गए थे, तब उनका मन हुआ कि कुदाल लेकर गुंबद पर चढ़ें और उसे खुद तोड़ दें. हालांकि, संवैधानिक पद पर होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर सके. उनके इसी बयान का राकेश प्रताप सिंह ने समर्थन किया है.

'मथुरा में गुंबद टूटना चाहिए'

राकेश प्रताप सिंह ने कहा, "मैं कई बार मथुरा गया हूं. जो असली सनातनी होगा, प्रखर हिंदूवादी होगा, उसके मन में यही भाव है कि गुंबद टूटे और मंदिर बने." उन्होंने मयंकेश्वर शरण सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा, "गुंबद टूटना चाहिए, भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए." इस दौरान, उन्होंने उन लोगों से भी मंदिर निर्माण की मांग उठाने की अपील की, जो भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर घूम रहे हैं. राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को मंदिर बनवाने में सहयोग करना चाहिए.

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अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

BJP विधायक ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को भी घेरा. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब तक जनता को जातियों में बांटते रहे हैं और अब भगवान को भी जाति में बांटने का काम कर रहे हैं.

राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण प्यारे हैं तो उन्हें मंदिर के लिए आंदोलन करना चाहिए. जन्मभूमि के लिए पदयात्रा निकालनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश को अयोध्या की तरह मथुरा में भव्य मंदिर बनने की चिंता नहीं है. वह केवल वोट की राजनीति के लिए भगवान को जातियों में बांट रहे हैं.

रामकथा कराने पर क्या बोले राकेश प्रताप सिंह?

बातचीत में राकेश प्रताप सिंह ने रामकथा के आयोजन पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने बताया कि वह हर साल अपने क्षेत्र में रामकथा कराते हैं. पिछले साल भी कथा कराई थी और इस बार भी इसका आयोजन करेंगे. विपक्ष की ओर से धार्मिक आयोजनों को लेकर उठने वाले सवालों पर उन्होंने कहा कि अगर कथा कराने से वोट बढ़ते हैं तो विपक्ष को भी इससे बड़ी कथा करानी चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि विपक्ष केवल रोड शो और रैलियों तक ही क्यों सीमित है. इस दौरान, उन्होंने यह भी कहा कि भगवान के नाम का गुणगान करना सनातनियों का कर्तव्य है.

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VHP को फिलहाल कारसेवा की जरूरत नहीं, अदालत पर भरोसा

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास भव्य मंदिर बनाने की मांग के बीच विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने साफ किया है कि फिलहाल किसी नए आंदोलन या कारसेवा की जरूरत नहीं है. संगठन का मानना है कि इस विवाद का हल अदालत के जरिए निकलेगा. VHP के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि संगठन को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. अगर संत समाज आंदोलन शुरू करने का निर्देश देता है तो VHP उस पर आगे बढ़ेगी.

जैन ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना हर हिंदू की इच्छा है. 1984 में संतों ने तीन धार्मिक स्थलों को लेकर प्रस्ताव पारित किया था. इनमें से एक का उद्देश्य पूरा हो चुका है और दूसरा भी पूरा होगा.

शाही ईदगाह को लेकर जैन ने दावा किया कि इसे मूल कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बनाया गया था. उनका कहना है कि हिंदू पक्ष के पास अपने दावे के समर्थन में सबूत हैं. उन्होंने अदालत से न्याय मिलने का भरोसा जताया. हालांकि, ये VHP नेता के दावे हैं, इन्हें अदालत का साबित किया हुआ फैसला नहीं माना जा सकता.

मुस्लिम पक्ष से समझौते पर संदेह, केशव मौर्य के बयान के बाद फिर चर्चा

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आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के सवाल पर सुरेंद्र जैन ने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय सकारात्मक पहल करता है तो VHP इसका स्वागत करेगी. हालांकि, अयोध्या विवाद का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझौते की संभावना पर संदेह जताया. जैन ने दावा किया कि अयोध्या मामले में भी सबूत सामने रखे गए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष सहमति से पीछे हट गया था. मुस्लिम पक्ष को कानूनी प्रक्रिया में बढ़त मिलने की आशंका पर भी उन्होंने इनकार किया. उनका दावा है कि पहले हुई बातचीत से जुड़े दस्तावेजों में मुस्लिम पक्ष ने इस जगह को कृष्ण जन्मभूमि माना था.

VHP का यह बयान उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के बयान के कुछ दिन बाद आया है. मौर्य ने कहा था कि मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले या आपसी सहमति से हो सकता है. उन्होंने अखिलेश यादव को भी मंदिर निर्माण के लिए कारसेवा में शामिल होने का न्योता दिया था. इसके बाद मथुरा का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया. हालांकि, VHP ने फिलहाल आंदोलन के बजाय कानूनी रास्ते से आगे बढ़ने की बात कही है.



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