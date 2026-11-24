GTA 6 ने लॉन्च के पहले ही दिन 3.79 अरब डॉलर की रिटेल बिक्री कर गेमिंग की दुनिया में नया रिकॉर्ड बना दिया है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 35 हजार करोड़ बैठती है. दिलचस्प बात यह है कि GTA 5 को 1 अरब डॉलर की बिक्री तक पहुंचने में तीन दिन लगे थे, जबकि नए गेम ने एक ही दिन में इससे कई गुना ज्यादा बिक्री का आंकड़ा छू लिया.

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GTA 6 की दीवानगी इतनी बड़ी क्यों है और इस कमाई का असली मतलब क्या है?

किसी फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड टूटने पर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन इस बार एक वीडियो गेम ने मनोरंजन की दुनिया में नया पैमाना बना दिया है. Rockstar Games का नया गेम Grand Theft Auto VI यानी जीटीए6 रिलीज होते ही बिक्री के मामले में ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसकी बराबरी करना दूसरे मनोरंजन प्रोजेक्ट्स के लिए आसान नहीं होगा.

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गेम की पैरेंट कंपनी टेक-टू इंट्रैक्टिव बताया कि GTA 6 ने लॉन्च के पहले दिन 3.79 अरब डॉलर की रिटेल बिक्री की. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 35,000 करोड़ रुपये होती है. कंपनी के मुताबिक, यह किसी भी माध्यम में मनोरंजन की दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्च है.

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इस आंकड़े ने GTA 5 की लॉन्च कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है. लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि गेमिंग इंडस्ट्री के बदलते कारोबार की पूरी तस्वीर छिपी है. हॉलीवुड या बॉलीवुड किसी फिल्म ने एक दिन में इतना कलेक्शन नहीं किया है. यानी मनोरेंजन जगत का ये सबसे बड़ा लॉन्च है.

क्या GTA 5 ने 3 दिन में 1 अरब डॉलर कमाए थे?

GTA 5 ने सितंबर 2013 में रिलीज होने के बाद अपने शुरुआती तीन दिनों में 1 अरब डॉलर की रिटेल बिक्री का आंकड़ा पार किया था. उस समय यह किसी मनोरंजन प्रोडक्ट के लिए बड़ी उपलब्धि थी. गेम ने पहले दिन ही करीब 80 करोड़ डॉलर की बिक्री की थी और तीन दिनों में 1 अरब डॉलर तक पहुंच गया था.

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अब GTA 6 ने पहले ही दिन 3.79 अरब डॉलर की बिक्री का दावा किया है. यानी नई गेम की पहले दिन की बिक्री GTA 5 के शुरुआती तीन दिनों के आंकड़े से करीब 3.8 गुना है. दोनों गेम के बीच करीब 13 साल का अंतर है, लेकिन इस दौरान GTA की लोकप्रियता कम होने के बजाय और बढ़ी है.

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एक गेम की कीमत 80 से 100 डॉलर, फिर भी खरीदने वालों की कमी नहीं

GTA 6 की लोकप्रियता का एक कारण इसका लंबा इंतजार भी है. GTA 5 को 2013 में रिलीज किया गया था. उसके बाद से गेमर्स अगली कड़ी का इंतजार कर रहे थे. बीच में कई ट्रेलर, लीक और रिलीज डेट में बदलाव ने इस उत्सुकता को और बढ़ाया.

अमेरिका में GTA 6 के स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत 80 डॉलर रखी गई है. वहीं, 100 डॉलर वाले एडिशन में कुछ अतिरिक्त डिजिटल आइटम मिलते हैं. इतनी कीमत होने के बावजूद गेम की बिक्री का आंकड़ा दिखाता है कि इसके लिए बड़ी संख्या में लोग पैसे खर्च करने को तैयार थे.

गेम की कहानी इस बार लूसिया और जेसन नाम के दो किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है. इसकी दुनिया काल्पनिक अमेरिकी राज्य लियोनिडा में फैली है, जिसमें वाइस सिटी भी शामिल है. रॉकस्टार गेम्स ने इस बार ग्राफिक्स, किरदारों और गेम की दुनिया को पहले से ज्यादा बड़ा और जीवंत बनाने पर काम किया है.

फिल्मों को भी पीछे छोड़ गया GTA 6 का लॉन्च

Take-Two का दावा है कि GTA 6 का लॉन्च मनोरंजन के किसी भी माध्यम में सबसे बड़ा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी पहले दिन की बिक्री Avengers: Endgame की दुनिया भर की बॉक्स ऑफिस कमाई 2.94 अरब डॉलर से भी ज्यादा रही.

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लेकिन इन दोनों आंकड़ों की तुलना करते समय एक फर्क समझना जरूरी है. GTA 6 का आंकड़ा पहले दिन की रिटेल बिक्री का है, जबकि Avengers: Endgame की 2.94 अरब डॉलर की रकम पूरी थिएटर रिलीज के दौरान हुई कमाई है. इसलिए यह तुलना गेम के लॉन्च की ताकत दिखाती है, लेकिन दोनों की कमाई का समय और तरीका अलग है.

अभी PC पर नहीं आया है GTA 6, आगे और बढ़ सकती है कमाई

GTA 6 फिलहाल PlayStation 5 और Xbox Series X|S पर उपलब्ध है. कंपनी ने अभी PC वर्जन की रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है. गेम का ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड भी आगे आने की उम्मीद है, लेकिन इसकी लॉन्च टाइमलाइन अभी साफ नहीं है.

यही वजह है कि GTA 6 की कमाई की कहानी पहले दिन के आंकड़े पर खत्म नहीं होती. PC वर्जन आने और ऑनलाइन मोड शुरू होने के बाद कंपनी के पास कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. GTA 5 इसका बड़ा उदाहरण है. इसकी ऑनलाइन दुनिया GTA Online ने रिलीज के कई साल बाद भी गेम को लोकप्रिय बनाए रखा और कंपनी के लिए लगातार कमाई का जरिया बनी.

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GTA 6 के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रॉकस्टार गेम्स ऑनलाइन मोड को किस तरह पेश करता है और गेमर्स उसमें कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं. भारत में सबसे बड़ा पीसी गेम्स का बाजार है. इसलिए अगर इस गेम को पीसी में जल्द ही लॉन्च किया गया तो कंपनी को और भी मुनाफा हो सकता है.

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