Dev Deepawali Katha: देव दीपावली का नाम सुनते ही मन में दीपों से जगमगाते घाटों की तस्वीर आने लगती है. खासकर काशी में इस दिन का नजारा बेहद खूबसूरत होता है. गंगा के घाटों पर हजारों दीप जलाए जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे धरती पर आसमान के तारे उतर आए हों. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? दरअसल, इसके पीछे भगवान शिव और त्रिपुरासुर से जुड़ी एक रोचक पौराणिक कथा प्रचलित है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का अंत किया था. इस विजय की खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था. आइए जानते हैं देव दीपावली की पूरी कथा.

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त्रिपुरासुर ने मचा रखा था तीनों लोकों में आतंक

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन समय में त्रिपुरासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था. उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था. तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा. तब त्रिपुरासुर ने तीन ऐसे नगरों की मांग की, जिन्हें कोई आसानी से नष्ट न कर सके.

ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद उसने तीन विशाल नगर बनवाए. इन्हें त्रिपुर कहा गया. इन नगरों की ताकत के कारण त्रिपुरासुर का घमंड बढ़ता चला गया. धीरे-धीरे उसने देवताओं, ऋषि-मुनियों और आम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया. उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया.

देवताओं ने भगवान शिव से मांगी मदद

त्रिपुरासुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे. उन्होंने महादेव से राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की. देवताओं की परेशानी सुनकर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत करने का संकल्प लिया.

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इसके बाद देवताओं की सहायता से भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ तैयार किया गया. मान्यता है कि इस रथ में धरती को आधार बनाया गया और सूर्य-चंद्रमा को उसके पहियों का रूप दिया गया. भगवान शिव ने इस दिव्य रथ पर सवार होकर त्रिपुरासुर से युद्ध किया.

एक ही बाण से किया त्रिपुरासुर का अंत

कथा के अनुसार, त्रिपुरासुर के तीनों नगर अलग-अलग दिशाओं में घूमते रहते थे. उन्हें नष्ट करना आसान नहीं था. लेकिन एक खास समय ऐसा आया, जब तीनों नगर एक सीध में आ गए. भगवान शिव ने इसी मौके का इंतजार किया था.

जैसे ही तीनों नगर एक सीध में आए, महादेव ने अपना दिव्य बाण चलाया. उनका एक ही बाण तीनों नगरों को भेदता हुआ निकल गया और देखते ही देखते त्रिपुरासुर का अंत हो गया. इस तरह भगवान शिव ने तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया. इसी विजय के बाद महादेव को त्रिपुरांतक नाम से भी जाना गया.

देवताओं ने दीप जलाकर मनाया उत्सव

त्रिपुरासुर के अंत से सभी देवता बेहद प्रसन्न हुए. उन्होंने भगवान शिव की विजय का उत्सव मनाया और दीप जलाकर उनका स्वागत किया. धार्मिक मान्यता है कि यह घटना कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हुई थी. तभी से इस दिन को देव दीपावली के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई. इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा, दीपदान और गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है. काशी में इस पर्व की रौनक देखते ही बनती है. गंगा के घाटों पर दीप जलाए जाते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना होती है.

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धार्मिक मान्यता है कि देव दीपावली पर दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. इस दिन लोग अपने घरों, मंदिरों और नदी के घाटों पर दीप जलाकर सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं.

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