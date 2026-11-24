मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होने वाली है. जिसकी देश भर में खूब चर्चा हो रही है. शिवांगी की शादी में करीब 4 लाख मेहमान अनंत सिंह के पैतृक निवास लदमा पहुंचने वाले हैं. मेहमानों के स्वागत लिए भव्य पंडाल बनकर तैयार हो गया है.

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शिवांगी अनंत सिंह की छोटी बेटी हैं, और शिवांगी की शादी ऋषिकेश कुमार (उर्फ अंकित) से होने जा रही है. पिछले दिनों के तिलक के दौरान अनंत कुमार सिंह और उनके होने वाले समधी रणविजय सिंह की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं. दोनों तिलक कार्यक्रम के दौरान साथ-साथ नजर आ रहे थे. रणविजय सिंह ने तिलक के दौरान मेहमान-नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी. भव्य पंडाल बनाया गया था, गीत-संगीत का कार्यक्रम रखा गया था, और खाने-पीने के दर्जनों व्यंजन थे.

रणविजय सिंह का प्रोफाइल...

आज हम आपको रणविजय सिंह के बारे में बताएंगे, वो कहां के रहने वाले हैं, उनका क्या पेशा है और उनकी कितनी कमाई है? क्योंकि रणविजय सिंह ने बेटे की शादी के लिए पटना के बिहटा में एक भव्य घर बनवाया है, जिसकी तस्वीरें शायद आपने देखी होंगी. बेटे ऋषिकेश की बारात इसी घर से निकलेगी और शिवांगी दुल्हन बनकर यहीं आएंगी. रणविजय सिंह ने बातचीत में कहा कि बारात में करीब 150 गाड़ियां जाएंगी.

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हालांकि रणविजय सिंह ने बिहटा के कृष्णा नगर में नया घर बनाया है. लेकिन उनका पैतृक गांव पटना जिले के घोड़ाटाप में है. रणविजय सिंह की पत्नी का नाम आशा देवी है. रणविजय कुमार सिंह वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं. इनका परिवार पूरा परिवार अहमदाबाद में सेटल है. बिहटा स्थित घर पर उनका नियमित आना-जाना रहता है.

रणविजय सिंह ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ही परिवार अहमदाबाद लौट जाएगा. रणविजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनका परिवार शुरुआत से ही अहमदाबाद में रहा है, जहां से उनके बच्चे ऋषिकेश और कोमल की स्कूली शिक्षा पूरी हुई.

कितनी है रणविजय सिंह की सैलरी

CRPF में कमांडेंट के पद पर सेवा देने के अलावा वे देश की विशिष्ट सुरक्षा इकाइयों NSG (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) और NDRF में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. जहां तक कमाई की बात है, तो रणविजय सिंह के पास भी पैतृक संपत्ति काफी है. उनकी सैलरी भी अच्छी-खासी है. क्योंकि CRPF में कमांडेंट एक वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी का पद होता है, जो पे-मैट्रिक्स लेवल-13 के अंतर्गत आता है. उनकी मंथली सैलरी 2-3 लाख रुपये महीने के बीच हो सकती है, इसके अलावा उन्हें तमाम सुविधाएं मिलती हैं.

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खुद रणविजय सिंह ने आलीशान घर बनवाने और शादी में खर्चे को लेकर सवाल के जवाब में कहा था कि उन्हें सरकार अच्छी सैलरी देती है, जबकि बेटा अमेरिका में नौकरी करता है, तो फिर उनका भी पैकेज अच्छा है. ऐसे में बेटे की शादी की तैयारियां काफी समय से चल रही थी, फिर ज्यादा और कम खर्च का सवाल नहीं आता है.

बता दें, रणविजय सिंह के बेटा-बेटी दोनों में अमेरिका में रहते हैं. ऋषिकेश सिंह पिछले करीब 10–11 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं. अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटने के बजाय वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में सेटल हो गए. जबकि बेटी कोमल भी अमेरिका में ही डॉक्टरी से जुड़ी हैं. ऋषिकेश अमेरिका में एक मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) में कार्यरत हैं, उनका पैकेज भी शानदार है. अमेरिका में करोड़ों का पैकेज आम बात है.



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