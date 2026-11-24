उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर नागपुर पहुंचे 19 साल के छात्र को कॉलेज के पहले ही दिन कऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि उसका पढ़ाई से भरोसा उठ गया. नागपुर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से आए 19 साल के छात्र मोहम्मद हसनैन के साथ पहले ही दिन कथित रैगिंग का मामला सामने आया है.

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BDS फर्स्ट इयर के छात्र हसनैन का आरोप है कि सीनियर छात्रों ने उसके कपड़े उतरवाए, उसे मुर्गा बनाया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं. घटना के बाद हसनैन इतना डर गया कि उसे घबराहट और एंग्जायटी की परेशानी होने लगी. अब वह उसी कॉलेज में पढ़ने से डर रहा है. परिवार ने रैगिंग करने वाले छात्रों के साथ कॉलेज प्रबंधन और डीन की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़ित की मौसी रुहीना सिद्दीकी के मुताबिक, हसनैन का 26 अक्टूबर को एडमिशन हुआ था. आरोप है कि कॉलेज पहुंचने के पहले ही दिन हॉस्टल में 13-14 सीनियर छात्रों ने उसकी रैगिंग शुरू कर दी. उसके कपड़े उतरवाए गए, मुर्गा बनाया गया और अश्लील हरकतें की गईं.

कॉलेज जाने से घबराने लगा छात्र

परिवार का कहना है कि इस घटना के बाद हसनैन बुरी तरह सहम गया. उसे एंग्जायटी होने लगी. मौसी रुहीना सिद्दीकी के मुताबिक, हसनैन ने जब परिवार को अपनी आपबीती बताई तो वे नागपुर पहुंचे. मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया, जब परिवार ने कॉलेज प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए.

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आरोप है कि एडमिशन के समय उनसे 10 लाखन रुपये का बॉन्ड साइन कराया गया था. परिवार को बताया गया था कि एडमिशन रद्द कराने पर इतनी रकम देनी होगी. आरोप है कि जब हसनैन की मौसी ने डीन के सामने रैगिंग का मुद्दा उठाया तो इसे सामान्य बताते हुए कहा गया कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं.

चार छात्रों के नाम आए सामने

इस मामले में अजनी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत में आयुष सीआर, नरेंद्र सिंह, अमान खान और एक अन्य छात्र के नाम सामने आए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

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