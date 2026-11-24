टोयोटा ने अपनी सबसे सस्ती हाइब्रिड एसयूवी के लाइनअप में बदलाव किया है. हम बात कर रहे हैं कंपनी की मिड-साइज एसयूवी अर्बन क्रूजर हायराइडर की. कंपनी ने इस कार के सबसे सस्ते वेरिएंट यानी बेस मॉडल को अपनी वेबसाइट से हटा लिया है. कार के बेस वेरिएंट ई (E) की कीमत 11.31 लाख रुपये एक्स शोरूम थी.

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ये वेरिएंट पेट्रोल वर्जन में आता था. अर्बन क्रूजर हायराइडर में 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 102 एचपी की पावर और 137 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. पेट्रोल के अलावा ये कार सीएनजी और हाइब्रिड अवतार में भी आती है. कंपनी के पोर्टफोलियो में दो सीएनजी के साथ 14 पेट्रोल और 11 हाइब्रिड वर्जन मौजूद हैं.

क्या फीचर्स मिलते थे?

कार के मुख्य फीचर्स की बात करें, तो टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर ई-वेरिएंट में डुअल एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, वीएससी, एचएचसी, अडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, रियर पार्किंग सेंसर, मैन्युअल आईआरवीएम, ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम, दो स्पीकर, फ्रंट स्लाइडिंग आर्म रेस्ट जैसे फीचर्स मिलते थे.

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इसके अलावा कार में टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती थी. इसके अलावा एसयूवी में बाई-हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी टेललाइट्स, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर, शार्क फिन एंटीना और टर्न इंडीकेटर के साथ आने वाले ओआरवीएम्स मिलते थे.

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अब खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे

अब टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर का बेस वेरिएंट एस (S) से शुरू होता है, जिसकी कीमत 12.82 लाख रुपये एक्स शोरूम है. ये कीमत कार के मैन्युअल वेरिएंट की है. वहीं इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट 14.17 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आता है.

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यानी अब इस एसयूवी को खरीदने के लिए पहले के मुकाबले 1.51 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे. इस वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा, 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, क्रूज कंट्रोल, टोयोटा आई-कनेक्ट, फ्रंट फुटवेल लाइटिंग और ग्लव बॉक्स लाइट जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं.

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