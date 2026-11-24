बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने वाली हैं. शेख हसीना पिछले दो साल से ज्यादा समय से भारत में रह रही हैं. उनके प्रवक्ता ने मंगलवार को जानकारी दी कि वे 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटेंगी. हसीना की पार्टी आवामी लीग ने ऐलान किया है कि 16 तारीख को पार्टी हाईवे पर कब्जा करेगी.

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'शेख हसीना जननेता'

आवामी लीग ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए शेख हसीना की वापसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है. आवामी लीग ने शेख हसीना को जननेता बताते हुए कहा कि 16 तारीख को हाईवे पर जनता का कब्जा होगा.

16 दिसंबर को बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम की जीत की वर्षगांठ मनाई जाती है. यह पहली बार है जब हसीना ने अपनी वापसी के लिए कोई निश्चित तारीख तय की है. ऐसे में बांग्लादेश में राजनीतिक और कानूनी तनाव और बढ़ने की आशंका है. शेख हसीना ने न सिर्फ अपने कागजात वापस मांगे हैं बल्कि बांग्लादेश सरकार से अपनी वापसी के लिए बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइन 'बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस' की व्यवस्था करने की भी मांग की है.

हथकड़ी में ही आएंगी शेख हसीना: हुमायूं कबीर

बांग्लादेश के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हथकड़ी में या कड़ी सुरक्षा में ही बांग्लादेश वापस लाया जा सकता है.

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हुमायूं कबीर ने कहा, 'उन्हें सिर्फ हथकड़ी में या कड़ी निगरानी के तहत ही वापस लाया जा सकता है.'

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लौटने पर होगी शेख हसीना को जेल?

शेख हसीना के लौटने के मामले में बांग्लादेश सरकार के प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया है. बांग्लादेश के एक मंत्री ने रविवार को कहा था कि अगर शेख हसीना लौटती हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें वापस लाने के लिए विमान भेजने को लेकर बांग्लादेश सरकार की भारत के साथ कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है.

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, बांग्लादेश में 2024 में हुई हिंसा के दौरान करीब 1400 लोगों की मौत हुई थी. इस हिंसा के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी. बांग्लादेश की युद्ध अपराध अदालत ने पिछले साल नवंबर में शेख हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी. हसीना पर छात्र आंदोलन को दबाने के लिए हिंसक कार्रवाई का आदेश देने का आरोप था. हालांकि शेख हसीना ने इन आरोपों को खारिज किया है.

बांग्लादेश में अब भी भड़क रही हिंसा

बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले में उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है. जानकारी के मुताबिक, इस हमले में हसीना की पार्टी के 30 से ज्यादा कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं. वहीं, गोपालगंज में कई घरों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है. दरअसल, आवामी लीग के कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थन में रैली निकाल रहे थे. इसी दौरान उनपर देसी बम फेंके गिए.

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12 दुकानों में तोड़फोड़

बांग्लादेश के गोपालगंज की 12 दुकानों में तोड़फोड़ की गई. क्रिकेट स्टेडियम के पास स्थित फूलों की दुकानों पर भी हमले किए है. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, लॉन्च घाट इलाके से अवामी लीग का एक जुलूस निकलने के बाद विवाद शुरू हुआ.

गोपलगंज का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मस्जिद के लाउडस्पीकर बजने के बाद लोग सड़कों पर उतरते और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का विरोध करते दिख रहे हैं.

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