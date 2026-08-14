scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डेब्यू से पहले बदनाम हुई गोविंदा की हीरोइन, सुनीता के आरोपों से आईं तंग? बोलीं- इतना प्यार दिया...

90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा 7 साल बाद फिल्म रूपा से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, जिसमें कोमल रानी स्वर्णकार लीड हीरोइन हैं. कोमल ने हाल ही में अफेयर की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो केवल अपनी फिल्म और करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है.

Advertisement
X
मिलिए गोविंदा की नई हीरोइन से (Photo: Social Media)
मिलिए गोविंदा की नई हीरोइन से (Photo: Social Media)

90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा 7 साल बाद फिल्म रूपा से बड़े पर्दे पर कमबैक करने जा रहे हैं. गोविंदा के साथ कोमल रानी स्वर्णकार फिल्म की लीड हीरोइन हैं. ये उनकी पहली फिल्म है, जिसे लेकर वो बेहद एक्साइटेड हैं. फिल्म रिलीज से पहले हाल में गोविंदा और कोमल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इसके बाद दोनों के अफेयर के चर्चे होने लगे. अब कोमल ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए एक वीडियो शेयर किया है. 

अफेयर पर तोड़ी चुप्पी 
गोविंदा की हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकार ने अफेयर की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि वो सिर्फ अपनी फिल्म और करियर पर फोकस करना चाहती हैं. निजी जीवन को लेकर अफवाहों में नहीं पड़ना चाहतीं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा- मैं हूं रानी स्वर्णकार. बहुत ही जल्द बड़े पर्दे पर मेरी फिल्म रूपा आने वाली है. इसमें मैं सुपरस्टार गोविंदा के साथ हीरोइन का किरदार निभा रही हूं. फिल्म इंडस्ट्री में मेरा परिचय रानी स्वर्णकार के नाम से हुआ है. मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझे उसी नाम से बुलाएंगे. 

उन्होंने कहा कि मैं आध्यत्म गुरू श्रीप्रेमानंद महाराज जी का अनुशरण करती हूं. कुछ समय पहले ही मुझे महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ. तभी से मेरी फिल्म शुरू हो गई. और फिर देश में मेरा बहुत नाम हुआ. लगातार मुझे देश से प्यार मिल रहा है और मैं महाराज जी को दंडवत प्रणाम करती हूं. और पूरी देश की जनता को धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे अपनाया और इतना प्यार दिया. उम्मीद करती हूं कि आगे भी आप लोग मुझे और मेरी फिल्म रूपा को ऐसे ही प्यार देंगे. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunil kumar Singh (@sunil.credible)

सम्बंधित ख़बरें

Govinda
कौन है ये UP की हसीना? शादीशुदा गोविंदा संग अफेयर की चर्चा, 'हीरो नंबर-1' संग पर्दे पर करेगी रोमांस
Sunita Ahuja shows her anger after Govinda spotted with rumoured gf Komal
'गोविंदा की बुद्धि भ्रष्ट, भाड़ में जाए', क्यों बोलीं सुनीता?
Govinda reacts on affair allegations made by Sunita Ahuja
'कामयाबी के लिए अपनों की बुराई जरूरी?', पत्नी से खफा गोविंदा?
Govinda,Salman Khan
'दुख-दर्द में थे सलमान खान', ड्रिंक करते हुए गोविंदा ने दी सलाह
Govinda
आत्महत्या करने वाले थे गोविंदा? बाहर निकला छिपा दर्द, बोले- बच्चों के लिए जीना है

बता दें कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा पहले भी कई बार अपने पति पर एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के आरोप लगा चुकी हैं.  एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कोमल नाम का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें “कोमल” नाम से नफरत है. हाल ही में जब पैपराजी ने सुनीता से गोविंदा और कोमल के साथ एयरपोर्ट वाली तस्वीरों पर सवाल किया, तो उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की और कहा कि उन्हें इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है. सुनीता ने गोविंदा के लिए “विनाश काले विपरीत बुद्धि” जैसे बयान भी दिए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    ग्वालियर में 'गढ़ी के राजा' ने घर में खुद को मारी गोली, परिजन बोले- 2 महीने से चल रहे थे बीमार |
    सुबह 4 बजे कैब ड्राइवर फोन पर कर रहा था इंग्लिश की प्रैक्टिस... वजह जानकर भावुक हुआ यात्री |
    दीमक ने खोखली कर दी घर की अलमारियां? लकड़ी छोड़ें, इन 4 मटेरियल से बनवाएं कैबिनेट्स; लंबे समय तक रहेंगी मजबूत |
    रांची में अब एडमिट कार्ड वाला आंदोलन, देवेंद्र महतो बोले- अस्पताल में भी भूख हड़ताल जारी |
    चीन को टैरिफ से बचने में मदद कर रहा भारत, अमेरिका का गंभीर आरोप |
    अमेरिका ने ईरानी ब्लॉकेड की और सख्त, देखें US TOP-10 |
    न टीचर हैं, न स्कूल की बिल्डिंग पढ़ने लायक... अलवर में छात्रों और गांववालों ने लगाया ताला |
    'बार-बार पानी भर रहा, परमानेंट समाधान हो...', अमित शाह ने किसे लिखी चिट्ठी? |
    प्रतापगढ़: अतीक के बेटे की काफिले की दो लग्जरी गाड़ियां सीज, टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ दिखाई थी दबंगई |
    7 साल छोटे क्रिकेटर की बनी दुल्हन, पति ने लहंगा संभालने में की मदद, डांस फ्लोर पर झूमी एक्ट्रेस
    Advertisement